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Историята е учителка, не може да е прислужница

1956
Северна Македония. СНИМКА: АРХИВ

Мрачни мисли навяват опитите да бъде обезсмислена съвместната комисия между България и Северна Македония, която решава спорните исторически въпроси.

Очевидно става дума за лобиране и натиск от Скопие. Евродепутатът ни Андрей Ковачев казва, че става дума за опит да се изтрие научният подход - защото историята е наука. Явно - за да се подчини историята на политиката.

Защо това е опасно? Защото спорните въпроси - а историята безспорно е чувствителна точка - трябва да се решават с диалог, с търсене на истината, а не с политически решения, както със сигурност искат някои в Скопие.

Иначе попадаме в антиутопичния свят на Джордж Оруел от “1984”, в който тоталитарният манталитет има правило - “Който контролира миналото, контролира бъдещето; който контролира настоящето, контролира миналото”. А нормалното е историята да е учителка, а не прислужница.

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Северна Македония. СНИМКА: АРХИВ

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