Само в "24 часа" на 17 юни: Убиват фермера с внос на 90% от зеленчука и 60% от свинското

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 17 юни четете:

Дори и при загуба шефове в държавните фирми вземат между 2500 и 8800 евро. Още детайли за заплатите им в разследване в специалния проект "168 истории"

Убиват фермера с внос на 90% от зеленчука и 60% от свинското. Страната ни е имала 8 млн. овце и хиляди тонове домати, чушки и ябълки в края на 80-те, но липсата на приемственост между правителствата от 1989 г. насам създава непредвидимост в земеделието ни

200 евро и още 334 млн. - нито чиновниците, нито милионерите ще обеднеят - анализ на Виктор Иванов защо финансовият министър Гълъб Донев сега има златен шанс да направи бързи и болезнени реформи

Кое е ядреното оръжие, изстреляло "Тренд" към върха - ще научите от интервюто с Димитър Ганев и Евелина Славкова

Видеоигра за Ботевата чета превзе Ватикана

Как фотографката Виктория изостави фолкзвездите в София, за да пробие в Холивуд

И жените могат да гледат световното. В "24 часа" ще видите и кои са най-красивите и горещи футболисти

Вижте първите страници на "24 часа" от 17 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.