Андрей Ковачев: Нали Зелените са твърдо за науката при климата, защо с историята на Македония да е иначе?

Напредък и реформи липсват и докладът е изключително критичен, каза в интервю за "24 часа" евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП

- Днес в ЕП ще се гласува доклада на Томас Вайц за напредъка на РС Македония за членство в ЕС. Президентът Илияна Йотова предупреди за опити в последният момент да се премахне ключов текст от доклада, който засяга съвместната историческа комисия. За какво става дума, г-н Ковачев?

- Проектодокладът е изключително критичен за липсата на напредък и за това, че реформите не вървят и че не се изпълнява предусловието за започване на преговори - включването на българите не само в преамбюла на тяхната конституция, но и навсякъде, където се изброяват частите от народи.

На ниво външна комисия в доклада бе включен и текст, който призовава за ясни и много сериозни резултати от мултидисциплинарната обща експертна комисия по историческите и образователните въпроси. Томас Вайц иска този текст - точка 73 от доклада, да бъде изтрит при гласуването. И се опитва да мобилизира колегите, като казва, че този текст в Скопие не го приемат, защото едва ли не го интерпретират като още едно условие за тях.

- Това така ли е?

- В текста се говори само за основани на научни принципи доказателства и става въпрос за практиката във всяка една наука, не само историческата. Трябва да уточним, че точка 71 също призовава да започне работа общата мултидисциплинарна експертна комисия и да я свърши по най-добрия начин, за да могат двете общества да са по-близки. Но точка 73 цитира по-обстойно, че става въпрос за интерпретация на факти и фигури от общата история на двата народа. В тази точка 73, която Томас Вайц иска да махне - е де факто цитиран договорът между двете държави, който е част от преговорната рамка, и протоколите към договора. Трябва да е ясно, че независимо дали я има, или няма тази точка, това не отменя нито договора, нито протоколите.

- Защо искат точно тази част да се махне?

- Научният подход за тях е опасен, защото би довел до абсолютно категорични исторически истини. Че голяма част от революционерите и възрожденците - Гоце Делчев, Дамян Груев, братя Миладинови, Григор Пърличев, Христо Татарчев, са се самоопределяли като българи.

Стига се до абсурда Томац Вайц да иска да изтрие научен подход. Ако става въпрос например за климатичните промени, Зелените много държат да има научно обоснован подход по отношение на климата. Но по отношение на историята изведнъж казват, че това е много чувствително и да не е научен, а да е политически подход. Тоест неавтентичен, необективен и ненаучен.

Ние искаме научна обосновка, а не политици да казват кой какъв е и да постигат целите си чрез такава интерпретация. Проблем е, когато официалната пропаганда на една държава не е основана на исторически факти.

- Очаквате ли ЕП да изпрати ясен сигнал към Скопие за необходимостта от конституционни промени и реално изпълнение на ангажиментите по договора?

- Категорично. Докладът го казва много ясно - включването на българите във всички части на конституцията, където се изброяват частите от народи, е предусловие за започване на преговори. Тяхно е решението в конституцията им да изброяват етническите общности в страната - ако го нямаше, сигурно нямаше да има и такова условие. Но след като присъстват албанци, турци, власи, египтяни, тогава съвсем нормално е да се изброят и българите и те да имат абсолютно същите права.

- Кой е по-големият риск за ЕС и за РС Македония - Скопие вън или вътре в съюза?

- Имаме много големи геополитически предизвикателства пред нас. Голям е проблемът с Украйна, с Молдова, с Сърбия. И тука хората вече много ясно разбират защо се инати Християн Мицкоски. Той е получил задачата от своите хора в Белград и Москва по никакъв начин да няма помирение с България. Тоест старата максима "разделяй и владей", които не позволяват по никакъв начин да има помирение между РС Македония и България, и по никакъв начин някоя друга страна да не влезе в ЕС преди Сърбия.

Навсякъде сръбските мрежи на влияние се опитват да забавят процеса на европейска интеграция и да саботират възможността за по-бързото приемане Черна гора, Косово и РС Македония. За голямо съжаление, Християн Мицкоски работи в тази посока, като самоблокира страната си. Те са самоблокирани. Няма вето от България, ние нямаме какво да договаряме помежду си. Има преговорна рамка, има предусловие, то е прието

- Има ли по този въпрос пълно единодушие и отпор сред българските евродепутати?

- Абсолютно всички български евродепутати обясняваме на нашите колеги в политическите групи, че изпълнението на преговорната рамка и условията за началото на преговори е нещо, което не може да бъде променено и то заляга в текстовете, приети от ЕП. Както и че заради атмосферата на омраза, създадена от политиците, се случиха и актове на дискриминация спрямо наши сънародници, като Християн Пендиков, Люпчо Георгиевски, Драги Каров, а сега и с двете запалени коли.

- Вие как оценявате работата комисията през годините - кои бяха силните и слабите й страни.

- Когато се създаде комисията през 2017 г. въз основа на договора, идеята беше не политиците да казват кои събития и кои общи фигури от историята да бъдат общо отбелязвани от двете страни, а тази задача да се даде на учените. Тоест историците и хората, свързани с образованието в комисията да препоръчват всяка година на двете правителства кои общи исторически личности и събития да бъдат отбелязвани заедно от двете държави, от двете правителства и как да се променят учебниците по история, за да не водят до омраза между двете държави. Особено важно е младите поколения да получат обективна представа за историята си, която да не води до дискриминация и омраза.

Когато се подписа договора между правителствата на Бойко Борисов и Зоран Заев, имаше голяма еуфория и надежда, че негативните наслагвания от миналото ще се предоолеят и двете страни ще се помирят, ще тръгнат заедно, ще си помагаме във всичко като най-близки в географски и дори геополитически план.

В началото комисията започна да работи с по-лесните теми от по-далечната история - светите братя Кирил и Методий, светите седмочисленици, св. Климент, Наум, Гораст, Ангеларий, Сава и цар Самуил.

И дотам. След това се смени правителството в Скопие, Християн Мицкоски смени представителите в комисията, защото смяташе за предатели предишните, които се съгласили на каквото и да било с българските учени. Така "историчарите", както те ги наричат, или учените изведнъж и те станаха политици и не желаят да работят.

Последното заседание в Скопие беше само преди няколко дни. Говорих с председателя от наша страна, Ангел Димитров - никакъв напредък, само тъпчене на едно място. Те държат на т.нар. мултиперспективност в историята. Тоест всеки има право да интерпретира исторически факти по какъвто начин желае.