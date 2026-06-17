Бившият шеф на БАБХ д-р Ангел Мавровски: Тормоз и корупция съсипаха родното производство

Закони се пишат от хора, които не са стъпвали на село и не са влизали в обор, казва ветеринарният лекар

- Д-р Мавровски, през април вие направихте шокиращо разкритие, че над 70% от закланите животни в България не минават през ветеринарно-санитарен контрол. Това ли е една от причините да се намали родното производство?

- Това означава, че огромен брой животни в страната изобщо не се регистрират. Те се гледат нелегално без ветеринарен контрол, колят се нелегално, а месото не се проверява. Това води до разпространение на болести, включително по хората – ку треска, бруцелоза, туберкулоза… Като към нелегалните животни добавим и виртуалните, които са регистрирани, но не съществуват, на практика държавата в момента не знае колко всъщност животни наистина се отглеждат и колят в България.

- По време на вашето ръководство в БАБХ бяха разкрити схеми за виртуални животни. Тази схема ощетява ли реалните български фермери, които произвеждат месо и мляко?

- Разбира се, че ги ощетява. Измамниците вземат огромни субсидии, които всъщност би трябвало да отидат при истинските стопани, които гледат животни и произвеждат месо и мляко. Нека не си правим илюзии, че Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд “Земеделие” не знаят за тези измами с евросредства. Ние само за два месеца установихме над 27 хил. виртуални животни и ги заличихме от информационната система на агенцията по храните ВетИС. Не е ясно дали са спрени субсидиите на тези мними фермери. Не изключвам вероятността част от тези несъществуващи животни да са върнати обратно в регистъра. Сега се обявява, че ще се прави инвентаризация на стадата. Какви нарушения очакват да открият, след като предупредиха за проверките? Естествено, че мнимите животновъди ще намерят начин да се измъкнат. По мое време правехме изненадващи кръстосани проверки в стопанства, проучени предварително – инспектори от една област проверяваха в друга, без да предупреждават. Така избягвахме местните зависимости и опити за натиск и установявахме реалното състояние на обектите.

- Според вас какви са другите причини от 1989 г. досега да се наблюдава сериозен спад в производството на мляко, месо, плодове и зеленчуци?

- Основни причини са тормозът над нормалните производители и липсата на реална стратегия за развитие на сектора. Закони се пишат от хора, които не са стъпвали на село и не са влизали в обор. Като добавим ниските изкупни цени на продукцията, рекета от страна на прекупвачите и търговците, корупцията – всичко това кара хората да се отказват от земеделието. Защото полагат много труд, а нямат възвръщаемост. Разбира се, трябва да имаме предвид също ниската раждаемост и емиграцията – в България вече няма кой да работи на полето и в животновъдните стопанства.

- Като ветеринарен лекар как бихте отговорили на нападките на различни фермери, че епидемиите при животните всъщност са умишлени, за да се унищожат фермите и да се разчисти теренът за внос?

- Именно заради такива фермери в момента България няма право да изнася живи животни. Тези хора не разбират, че вредят на всички, включително и на себе си. Вместо да изчистят стопанствата си от заразите и да отглеждат здрави животни, те не само причиняват огромни икономически загуби на целия бранш заради забранения износ, но и застрашават останалите стопанства от разпространение на зарази, които още повече ще намалят родното производство на месо и мляко.

- Каква е ролята на държавата проблемът в земеделието да се задълбочи толкова?

- Вече споменах липсата на ясна стратегия за развитие на сектора и съответстващата ѝ законодателна рамка, изработена от хора, които познават земеделието отвътре, наясно са с неговите проблеми и знаят как да ги решат.

Секторът очевидно е в криза – ако по някаква причина вносът на храни спре, ние ще гладуваме. Тази криза може да бъде преодоляна само със систематични усилия от компетентни хора. За жалост, към момента не виждам да се прави нещо в тази посока.

- Яде ли българинът опасна храна, пълна с пестициди, или замразено от години месо с неясен произход?

- За малко повече от два месеца, докато ръководех БАБХ, хванахме и унищожихме над 500 тона негодна храна, още десетки хиляди литри и тонове пестициди, затворихме десетки кланици и месопреработвателни предприятия заради безобразна хигиена и продукти с изтекъл срок на годност или без документи за произход. А такова количество беше хванато за 8 години. Ние го направихме за 80 дни. За онзи период мога с чиста съвест да твърдя, че до хората стигаше значително по-чиста храна. Като гледам затишието в дейността на БАБХ през последния близо месец, вече не съм сигурен какво точно яде българинът.

- Какво смятате за последната заповед на БАБХ за засилването на контрола на млякото на границата?

- Това не е нова инициатива – 100% контрол на вносното мляко и млечните суровини беше въведен с моя заповед от 24 април тази година. Взимаха се проби, а цистерните и камионите се проследяваха до производствените предприятия. При установяване на бактерии се предприемаха необходимите мерки – в зависимост от открития микроорганизъм суровината се унищожаваше или се подлагаше на специална термична обработка, или пък продуктът се оставяше да зрее по-дълго. Сега цистерните с прясно мляко се спират, докато излязат резултатите от пробите на млякото – 3 дни. Това, естествено, влошава качеството на превозваното мляко и води до огромни загуби за вносителите и производителите, които се налага да го изхвърлят. Да не говорим, че държавата няма право да спира внос от други страни-членки на ЕС – това противоречи на регламентите за свободна търговия. Неслучайно Министерството на земеделието и храните сега бие отбой – министърът обяви, че 100-процентовият контрол на вносното мляко спира след 19 юни. За какво беше целият шум тогава?!