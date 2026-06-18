Само в "24 часа" на 18 юни: Кои са бъдещите хитове на пазара за коли на ток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 18 юни четете:

- Дори у нас новите електрически автомобили слязоха под 25 хил. за базов модел

- 20 евро компенсация за бензина ще има, ако средната цена за юни е 1,60 евро

- Всеки, назначен без ясен смисъл в обществения сектор, отклонява труд и капитал от частния - интервю с изпълнителния директор на КРИБ Боян Митракиев

- 6-годишната Ивона сама измисля рецепти за вкусни ястия - с помощ от мама изпраща кулинарно изкушение за рубриката на любимия вестник

- Как ChatGPT помага при скандал вкъщи - Къци Вапцаров ще ви покаже в Сатирата

Вижте първите страници на "24 часа" от 18 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.