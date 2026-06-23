Георги Текев: Стотици млади певци искат всяка година да учат с Райна Кабаиванска

Първата идея била да е майсторски клас само за български изпълнители, казва основателят на майсторските класове и изпълнителен директор на НБУ

- Господин Текев, когато през 2001 г. организирахте за първи път майсторски класове с Райна Кабаиванска, представяхте ли си, че ще дойде момент, в който най-известните и изявени участници в тях ще шестват по най-големите международни сцени?

- Най-хубавото е, че освен по световните сцени те идват да пеят и на българска сцена. Ето, този невероятен концерт, който направихме на 24 май в зала “България” със Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. С големи имена като арменския тенор Арсен Согомонян, който дойде да пее в София между дебюта си в Метрополитън опера по-рано тази година и предстоящия му дебют в Ла Скала през ноември. И южнокорейското сопрано Витория Йео, която пристигна от операта в Сидни. С по-младите Александрина Михайлова и Джузепе Инфантино – талантливи, обещаващи и все по-популярни в Европа. Също и Бая Саганелидзе и още много други. Държа да подчертая, че всички певци са и стипендианти на фонд “Райна Кабаиванска” в НБУ.

Аз предложих на Райна Кабаиванска да направим майсторски клас в НБУ още през 1997 г. Нейният артистичен календар беше пълен за 4 години напред, но прие да помисли. През 1999 г. тя имаше “Тоска” в Софийската опера. Тогава я поканих да дойде в НБУ. Срещнахме се с проф. Богдан Богданов, тогава председател на настоятелството на НБУ, и проф. Иванка Апостолова – ректор, и решихме, че се впускаме в това начинание. После с г-жа Кабаиванска определихме първият клас да се проведе през септември 2001 г. Концертът на 24 май в зала "България"

Междувременно направих специализация по артмениджмънт в академия “Киджана” в Сиена, където Кабаиванска вече водеше майсторски клас, за да се подготвя за предстоящия проект. В крайна сметка през 2001 г. за мен, от една страна, стоеше сложната и комплексна отговорност да въведа в българската образователна система чисто нов модул – майсторски клас, да се представя достойно пред Райна Кабаиванска и да свържа Нов български университет с едно от най-великите имена на световната култура. Тази отговорност нямаше как да ме остави спокоен, но от друга страна, дългият период на уговаряне, сближаването ми с нея, както и специализацията ми в Италия ми даваха увереност, че резултатът ще бъде успешен. И днес, на прага на XXVI издание на Международния майсторски клас, с близо 300 участници и 120 стипендианти през годините успехът е факт, отдавна признат от световната артистична и академична общност. Трудно е, но си струва.

- Как точно си представяхте майсторския клас, преди да осъществите първия, и защо според вас НБУ ги организира, вместо, да речем, Музикалната академия?

- Нов български университет е иновативен и предприемчив университет. Именно при нас са въведени за първи път елементи от модерната образователна система, които в момента всички висши училища ползват и хората приемат за нещо обичайно. Например кредитната система, образователните степени, продължаващото обучение, тестовото оценяване и т.н. Така че мястото на такъв иновативен образователен модул, какъвто е майсторският клас, по естествен път е в НБУ.

Аз вярвам, че в основата на всяко велико постижение стои велик човек. Райна Кабаиванска е такъв велик човек, гениален артист и изключителна жена, която обичам още от дете. Първата стъпка беше да я ангажирам с идеята. Да спечеля доверието ѝ. Следващата стъпка беше да намеря подходящо пространство. И го намерих – царския дворец, днес Национална художествена галерия. Преди това посетих нейния майсторски клас в академия “Киджана” и там си дадох сметка за какво ниво от световна величина става дума. Оперната прима Райна Кабаиванска с продуцента на филма д-р Георги Текев, който е изпълнителен директор на НБУ. Снимки: Георги Палейков

- Добре, тези певци безспорно прославят и името на България по света, но какъв е приносът на самата държава България към майсторските класове, школата или стипендиантския фонд “Райна Кабаиванска” през всичките тези години?

- Майсторските класове се случват по този мащабен начин благодарение на сбор от добри партньорства. Първа ни подаде ръка Софийската филхармония и първият концерт на майсторския клас беше с младия тогава диригент Найден Тодоров, в когото Райна Кабаиванска забеляза изключителен талант. Десет години по-късно акад. Пламен Карталов предложи майсторският клас да се провежда в Софийската опера, а аз му предложих да започнем да правим спектакли с пълен състав солисти - певци от майсторските класове. Така успешно вървим през годините с тези две институции. С Държавна опера Пловдив на Античния театър също правим прекрасни концерти и спектакли, гостували сме в операта в Бургас, в Театро комунале “Павароти-Френи” в Модена, академия “Санта Чечилия” в Рим, Парижката опера и Royal College of Music в Лондон.

Столичната община подкрепя устойчиво майсторския клас. Традицията започна при г-жа Фандъкова и продължи и при г-н Терзиев. Посолството на Италия също е традиционен партньор на класа.

Самата благотворителна дейност на Райна Кабаиванска в България започна веднага след падането на Берлинската стена. Тогава заедно с Блага Димитрова основаха фондация за подпомагане на талантливи деца от домове за сираци. През 2002 г. като продължение на тази дейност създадохме фонда в НБУ, отново с лични средства на г-жа Кабаиванска.

Много дарители са били увлечени от личността на Райна Кабаиванска, от моята вярност към нея, от успешните резултати на майсторския клас в НБУ, от личната си връзка с музиката и от институционалната подкрепа на Нов български университет.

Признателен съм на всеки от тях. Изкуството има нужда от финансова подкрепа. Особено такова сложно, комплексно и скъпо изкуство, каквото е операта. Двамата ни най-големи спонсори през годините ни потърсиха сами. Първа беше Фондация “Америка за България”, която в продължение на 9 години предоставяше средства за стипендии на млади български оперни певци. Скоро след тях семейната българска компания “Фантастико груп” в лицето на Валери и Владимир Николови се обърна с предложение за подкрепа, която продължава вече 15 години.

- Ако наблюденията ми са верни, през последните години интересът към майсторските класове още повече се засилва. Как се справяте с този интерес, защото понякога има по над 100 кандидати на година, възможно ли е маестрата да прослуша абсолютно всеки?

- Интересът винаги е бил голям. Първоначалното ни намерение беше класът да е насочен към млади български певци. Но още второто му издание през 2002 г. стана интернационално, дойдоха участници от Гърция и Китай. През следващите години географското разнообразие ставаше все по-богато. А в миналогодишния юбилеен XXV майсторски клас се явиха 140 кандидати от 30 държави. Голям наплив наистина. В годините имаме кандидати от всички континенти. И успешни кариери от всички континенти.

Колкото до нарастващия брой кандидати – вие сте абсолютно прав. Стотици млади певци искат да учат с Райна Кабаиванска. През 2024 година имахме доста натоварено прослушване. 90 кандидати трябваше да бъдат чути за 2 дни. Затова от миналата година променихме регламента. Въведохме два тура за кандидатите. Първият е кандидатстване с видеозаписи. До 30 певци могат да спечелят участие във втори тур - прослушване на живо. За предстоящия XXVI майсторски клас срокът, в който кандидатите могат да изпратят видеозаписи, е 20 юни. До 30 юли ще бъдат обявени полуфиналистите. Прослушването на живо пред Райна Кабаиванска в Софийската опера и балет е на 14 септември 2026.

- НБУ прави и други майсторски класове – с Ангел Заберски-син, Вики Алмазиду, Сузана Клинчарова, Людмил Ангелов, вероятно обмисляте и други. С какво тази форма на обучение и изобщо за откриване на таланти допринася за българската култура?

- Да, палитрата е широка и моята идея е да продължим да развиваме тази образователна форма с подбрани имена от най-висок международен ранг. Същия аргумент представих пред настоятелството на НБУ още през 1993 г., когато предложих да разкрием департамент “Музика” с образователна програма, която не съществува в другите висши училища по изкуства.

Откриването, развитието и подкрепата на таланти е важно за нашите студенти и е основен елемент от нашата мисия като иновативен и предприемчив университет да развиваме университетското образование, научните изследвания и творчеството в отворени международни мрежи, да създаваме общности, които разпознават, уважават и насърчават талантите. Правим това систематично не само в образователния процес и в многобройните форми на извънаудиторно представяне на студентите ни във фестивали, конференции и семинари, но и в широка стипендиантска програма, която насърчава талантите. Мисля, че не само в България, но вече в международен план този наш стремеж е оценен високо.