Така е справедливо! “24 часа” призова за това още в деня след изборите

Навсякъде в ЕС заплатите на народните представители се образуват през измерител на възнагражденията на държавните чиновници или изобщо в публичния сектор. Обикновено тази базова заплата се умножава, за да се получи основното възнаграждение на депутатите.

Но почти никъде другаде не е дадено правото на самите тях да си определят възнагражденията. А и абсолютно никъде го няма този автоматизъм - на всеки три месеца заплатата да се коригира. Другаде това се прави като правило само веднъж годишно.

Затова в деня след парламентарните избори в броя си от 20 април “24 часа” призова да се поправи тази несправедливост и депутатите да си замразят заплатите, за да дадат пример.

Нашите народни представители направиха това единодушно вчера - това спира автоматизма, макар че си оставят и вратичка да си коригират заплатите съвсем скоро, т.е. когато приемат редовния бюджет за 2026 година.

Впрочем “24 часа” в броя си от понеделник, 15 юни, направи сравнения, които след това бяха цитирани от много други медии - как само българският депутат взема заплата, равна на 7 пъти минималната, в Европа е 2 до 4 пъти.

Решението на нашите народни представители е доста закъсняло. Те се качиха почти последни в Европа на новата вълна, започнала тази година - на съкращаване на разходите за заплати на управляващата класа.

В Германия, в Унгария, във Франция и дори в Гърция тази вълна започна още с първите повишения на петролните цени през февруари, когато стана ясно, че войната в Иран ще има ако не дългосрочни, то поне средносрочни последици.

Успоредно с промяната на икономическите прогнози, които предвещават по-слаб икономически растеж и растяща инфлация, правителствата и парламентите в Европа решиха набързо да демонстрират солидарност. Някои замразиха, но други дори намалиха заплатите и всякакви допълнителни плащания.

А у нас, където диспропорциите между заплащането в държавния и в частния сектор станаха толкова големи, че заплашват буквално да разгромят точно онези, които създават БВП, трябваше да има огромен медиен и обществен натиск, за да направят само една малка крачка.

Защото 4236 евро месечно е само основната заплата на нашия депутат. Колкото и да е замразена, върху нея се начисляват различни добавки, които в някои случаи може да я вдигнат почти двойно.

В някои държави се сетиха да сложат и горна граница на възнагражденията, а другаде орязаха жестоко разходите за наеми, за транспорт и за заплащане на сътрудници и офиси. Има парламенти като например чешкия, в който разходите за секретари и помещения за депутатска дейност изобщо не се дават на ръка на депутата, а се плащат от самия парламент при строго определени лимити.