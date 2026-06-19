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Само в "24 часа" на 19 юни: Внезапната сърдечна смърт се случва при нормално кръвно и пулс

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Само в "24 часа" на 19 юни четете:

След колапса на футболиста Кристиан Ериксен проф. Иво Петров разясни пред "24 часа": Внезапната сърдечна смърт се случва при нормално кръвно и пулс

Цветанка Ризова: Всяка тема може да бъде представена без агресия, а не журналистът да изглежда, сякаш е включен в контакт

Педофил с 3 присъди охранявал училище в София, пращал на деца голите си снимки

Американец се е срещал 170 пъти с рак за 15 г.

Вижте първите страници на "24 часа" от 19 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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