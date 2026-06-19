Защо яростно се съмняваме за високите оценки от матурата?

Истината за училището невинаги е негативна. Но ние вярваме само на лошото и така обезсърчаваме учителите и ограбваме учениците

Когато говорим за българското образование, действа едно негласно правило: лошата новина е истина, която не подлежи на проверка, а добрата - присъда за лъжа, произнесена предварително.

Преди дни Министерството на образованието съобщи - едва ли не с половин глас - че тазгодишните резултати на матурата по български език и литература са най-високите от 2008 г. насам. Тази предпазливост е показателна. Някъде дълбоко вече се знаеше какво ще последва. И то последва незабавно:

вълна от съмнения, подмятания

и старателни обяснения защо всичко това всъщност не означавало нищо.

Спирам се на тази реакция не заради самия изпит, а защото в нея се оглежда нещо много по-голямо от него.

Свикнали сме да приемаме за вярно само лошото. Паднат ли резултатите, присъдата е мигновена и не търпи възражение: ученикът не става, училището е в криза, образованието се срива.

Доказателства не са нужни - лошата новина е “очевидна” по презумпция

Но появи ли се добра новина, машината на недоверието мигом запява на пълни обороти. По-високият резултат не е повод за радост и не се приема като знак, че нещо е проработило. Напротив - бързаме да го обезсилим: изпитът сигурно е бил по-лек; явно са свалили критериите; сигурно са преписвали.

Забелязвате ли асиметрията? Слабия резултат обясняваме с качеството на учениците. Добрия - с качеството на изпита. В единия случай вината е у ученика, в другия заслугата никога не е негова.

А защо да не допуснем и обратната логика? Че когато оценките са по-ниски, изпитът може да е бил по-труден или просто различен. Че едно поколение

не поумнява и не оглупява за 12 месеца

Че е изключително трудно с един-единствен изпит да измериш реалните знания и умения на хиляди млади хора - и че колебанията нагоре и надолу невинаги значат онова, което ни се иска да значат.

Само че тези въпроси не ги задаваме. Защото добрата новина изисква да признаем, че някой си е свършил работата - учителят, ученикът, системата. А това ни тежи повече, отколкото да повярваме в провала.

Тази нагласа не е безобидна. Тя има цена. Обезсърчава учителите, които всеки ден дават най-доброто от себе си, за да чуят накрая, че щом нещо се е получило, значи било “скалъпено”. Ограбва учениците, които наистина са се справили, като им отнема правото да се гордеят с постигнатото. И най-вредното - лишава ни от способността изобщо да разпознаем кога нещо тръгва в правилната посока. Общество, което вярва само на лошото, никога

няма да забележи доброто дори когато то стои пред очите му

Не призовавам за наивен оптимизъм. Призовавам за честност в двете посоки. Щом сме критични към провалите - а длъжни сме да бъдем - нека сме също толкова взискателни и към успехите: да ги проверяваме със същата строгост, но и да ги признаваме със същата готовност.

Защото истината не е винаги лоша. Понякога е добра. И зрелостта на едно общество се измерва тъкмо с това — дали е способно да приеме и нея.

* Асен Александров е председател на Сдружението на директорите в средното образование