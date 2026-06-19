Проф. Иво Петров: Внезапната сърдечна смърт се случва при нормално кръвно и пулс

За собствената им безопасност съветвам спортистите да минават през старателно проведен скрининг: електрокардиограма, ехокардиография и стрес тест. Автоматичният външен дефибрилатор и имплантираният в тялото, спасяват живота при спряло сърце, казва в интервю за "24 часа" чл.-кор. проф. д-р Иво Петров, дм, медицински директор на "Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша". Още за него четете в края на интервюто.

- Проф. Петров, какво е мнението ви на кардиолог - може ли хората със сърдечни проблеми да се занимават с професионален спорт?

- Най-добра практика за обоснован отговор на този въпрос дават колегите в Италия. Провежда се задължителен скрининг на всички спортисти. Особено когато се касае за спортове като футбол, лека атлетика, вдигане на тежести, които предявяват много сериозни изисквания към сърдечносъдовата система. Така че хората, които планират да спортуват не просто за здраве, а професионално, задължително трябва да преминат кардиологичен скрининг. Той е абсолютно конкретен, нищо извънземно или извънвселенско: кардиограма, ехокардиография и стрес тест на колело или на пътечка. Поне тези неща трябва да бъдат направени старателно, за да се оцени функцията и електрическата проводна система на сърцето и пригодността за високи натоварвания. При съмнения за патология може да се направи и 24-часово изследване за ритъм на сърцето, т.нар. холтер. И ако се установи потенциален риск от гледна точка на електрическото провеждане, тогава да се назначи и генетичен тест. Това е комплексът от скринингови процедури, които са желателни за хората, които смятат да се занимават с екстремен спорт.

В България обаче, за съжаление, няма такава практика, нито такова задължение. Много често минава един лежерен разговор и една кардиограма и горе-долу дотам. За съжаление, е недостатъчна практика и пак за съжаление, виждаме, че има разлика в подхода в другите страни и в България. На нас ни омръзна и ни боли да слушаме по новините за млади спортисти и млади треньори, които са загубили живота си на терена, защото не е имало дефибрилатор наоколо.

- Сърдечен арест – внезапната сърдечна смърт, и инфаркт често се бъркат, както се смята, че всяка сърдечна смърт е “внезапна”. Бихте ли обяснили по най-достъпен начин какво точно се случва?

- Внезапна сърдечна смърт, сърдечен арест и камерно мъждене са едно и също нещо, казано по различен начин. Внезапната сърдечна смърт се случва при изходно благополучно здрав човек. Внезапността е в това, че камерното мъждене може да възникне при изходни нормални стойности както на кръвното налягане, така и на сърдечната честота. Затова момчетата и момичетата, които падат по спортните терени, очевидно са в перфектна кондиция, за да тренират и се състезават, и внезапно животът им се прекратява заради мъжденето

При около 15% от хората, които са с миокарден инфаркт, една от първите прояви наистина може да е камерното мъждене, т.е. внезапната сърдечна смърт. Но не всички камерни мъждения са предизвикани от миокарден инфаркт. Това, което се случва на Ериксен, е точно сърдечен арест, внезапна сърдечна смърт, но не от миокарден инфаркт, а вероятно поради генетична предиспозиция. Излязоха много проучвания през последните години, които показаха, че едно от условията за възникване на такъв ритъм при екстремни натоварвания е извънредната електрическа активност, която е генетично предпоставена Камерното мъждене де факто представлява изключително бързо трепкане на сърцето. И тази извънредна електрическа активност е тригерирана от високо напрежение към сърцето при високи спортни натоварвания. Има няколко генетични синдрома, които са свързани с повишен риск от камерно мъждене, и той вероятно е с един от тези синдроми.

- Как работи имплантируемият дефибрилатор в ежедневието? Може ли безпогрешно за секунди да разпознава фаталната аритмия от учестения пулс при нормално спортно натоварване, без да произведе ненужен токов удар?

- Има алгоритъм, който имплантируемият, поставен вътре в тялото дефибрилатор използва. Той непрекъснато регистрира и анализира електрокардиограмата и преценява дали трябва да се подаде елетрически разряд. В този процес при спортно усилие разпознава нормално учестената сърдечна дейност – наричаме я тахикардия - от тази, която е предизвикана от извънредните импулси на камерното мъждене. Точно това е задачата на високата технология: да разграничава неправилния ритъм от просто учестения ритъм. И слава богу, тези неподходящи разреди са много редки. Не са абсолютно изключени, но са изключително редки. Така че при хора, които са застрашени, ползата от имплантирането стократно надскача потенциалната вреда от някой неподходящ разряд.

- Хората се плашат от обществените дефибрилатори, защото работят с ток. Бихте ли обяснили защо с тях не можеш да навредиш?

- Поради същия алгоритъм. Когато лепенките на апарата се залепят върху гърдите на потенциалния пациент, автоматичният външен дефибрилатор (АВД) незабавно започва да снема кардиограма. Той се активира самостоятелно само и единствено тогава, когато има т.нар. шоков ритъм - ритъм, който подлежи на електрически шок, за да бъде прекратен. Няма никакъв риск да се произведе ненужен шок. Независимо кой го слага - лекар, шофьор или учител, няма да навреди, защото изкуственият интелект на АВД определя дали трябва да се направи шок, или не. Всички АВД устройства с европейска регистрация без изключение са направени точно за това: да не навреждат и да могат да бъдат използвани от всички така наречени случайни свидетели. Те не са предназначени специално за лекари и точно затова могат да бъдат използвани от който и да е присъстващ наоколо, от всеки човек, който иска да помогне.

- Извън професионалния спорт масовите инциденти рядко се случват близо до дефибрилатор. След половин година каква е ранната равносметка от промяната, която дава възможност всеки да окаже помощ?

- Имаме голяма активност от гледна точка на желание и практически все още никаква от гледна точка на реално инсталиране на дефибрилатори и обучение. Имаме вече много запитвания за организиране на курсове за обучение за първа помощ и дефибрилация и ние сме много активни по въпроса. Сега имаме като държава, като общество задачата да обучим обучителите. Трябва да създадем една критична маса от хора, които имат сертификат да обучават, така че да бъдат разпределени равномерно по цялата територия на страната и да се провежда наистина систематично обучение на гражданите, които биха могли малко по-информирано да участват в тези потенциално спасителни процедури: първа помощ, външен сърдечен масаж и дефибрилация. Когато се създаде една критична маса, а най-често се смята, че това са около 20 - 25 процента от населението, нещата ще се променят. В страни като Дания, Швеция, а вече и Малта това обучение започва още от училище. Всички деца над 10-и клас са обучавани. Като пораснат, поне половината от това поколение ще е научено по презумпция, защото са израснали така.

За да се компенсира този дефицит у нас, държавата и институциите трябва да бъдат изключително активни. Ние, като Български съвет по ресусцитация, имаме вече седем меморандума с различни институции и подготвяме подписване с Министерството на вътрешните работи да бъдат обучени пожарникарите и полицаите, а също всички полицейски и пожарни автомобили да бъдат снабдени с автоматични външни дефибрилатори.

- Колко важни са първите 3 до 5 минути за компресия на гръдния кош и дефибрилация преди пристигането на линейка и какво се случва с мозъка, ако околните просто стоят и чакат от страх да не сгрешат?

- Колкото по-рано бъдат извършени нужните въздействия, толкова по-голяма е вероятността ритъмът да бъде възстановен. И ако човекът е възстановил ритъм, докато екипът от Спешна помощ пристигне, това е най-добрият вариант. Но дори и да не е, когато се поддържа циркулацията, докато екипът дойде, това съхранява мозъка.

Мозъкът, оставен без циркулация 8 минути и повече, вече има необратими увреждания. Ако се пропусне този златен период, вероятността за възстановяване на мозъчната дейност е равна на нула. Разбира се, най-добре е това да бъде в рамките на първите 3 минути, защото тогава щетите върху мозъка са практически никакви. След осмата минута обаче са много големи и най-често тези пациенти изпадат в кома, от която не могат да бъдат върнати обратно, дори и да им бъде възстановена циркулацията.

Акцентът тук наистина е върху колаборацията и взаимодействието между институциите. Трябва да използваме всички възможности за европейски програми, финансиране по всякакви линии, активност на работодатели и на организации. Трябва все повече хора да бъдат обучавани и все повече хора да се превърнат от просто едни безмълвни и бих казал, безразлични свидетели в потенциални спасители на ближния, когато се наложи.

ВИЗИТКА

Проф. д-р Иво Петров, дм, е медицински директор на “Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша”, член-кореспондент е на БАН. Завършил е медицина през 1992 г. в МУ-София. Има 4 специалности – по вътрешни болести, кардиология, инвазивна кардиология и ангиология. Завършил е и “Здравен мениджмънт” в МУ-София. Специализирал е инвазивна кардиология и ангиология в Института по кардиология и сърдечносъдова хирургия към фондация “Фавалоро” в Буенос Айрес, председател е на Българския съвет за ресусцитация. Удостояван е с всички възможни медицински отличия в България, носител на призове за гражданска позиция.