Ефективно заличаваме присъди, но не можем да хванем педофил сред деца

Има нещо дълбоко сбъркано в нормативната уредба. В парламента явно се гласуват промени в закони, които остават само на хартия. Системата не може да залови педофил рецидивист, който се хваща на работа в училище.



Направиха регистър на сексуалните насилници над деца. Той би трябвало да предпази малчуганите от хора, които имат влезли в сила присъди. Не че не могат да им посегнат обвиняеми, подсъдими или оправдани. И въпреки тромавата процедура може да работи. Но очевидно не става така.

От друга страна, законът дава право на човек с няколко присъди за едно и също престъпление да изчисти досието си само 3 г. след като е изтърпял наказанието. И това работи ефективно, за разлика от регистъра на педофилите. Поне това може да се промени. Не само за педофилите като в случая с човека, който започнал работа след реабилитация и в свидетелството му за съдимост пише “неосъждан” въпреки трите присъди. Нека да има такава възможност, но за хора с по една, и то лека присъда, за определени престъпления, при доказано поправени. Но не за всички. Защото някои са непоправими.