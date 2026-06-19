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Какво му липсва на Мондиала - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Ивайло Нинов

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Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо" Ивайло Нинов. Всяка седмица очаквайте нова карикатура с хумористичния поглед към събитията, представен от Ивайло Нинов.

Останалите карикатури вижте тук

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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