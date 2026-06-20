Васил Найденов: Съхраних сърцето си с прошката

Времето е най-силният ни съдник - отсява дали е имало смисъл да си жив

Още акценти от интервюто:

В един момент от живота си, човек се конкурира сам със себе си

Прави чест на Лили, че държи фронта. Вика ми: "Ама какъв корем си пуснал, защо се тъпчеш", а аз: "Защото се чувствам прекрасно!"

Докато съм жив няма да мога да си изхарча парите, за пенсии на колегите се борих

- Г-н Найденов, скоро ви наградиха с орден "Св.св. Кирил и Методий" - огърлие за особено значими заслуги в областта на културата и музикалното изкуство. Имате вече всички награди, това радва ли ви?

- Никога не съм имал самочувствието на най-големия, защото мисля, че съм средноинтелигентен човек и си давам ясна представа какъв човек съм. Не се главозамайвам, напротив - приземявам се постоянно, но не само себе си, а често "приземявам" и хората около мен. (Смее се.) И да ви кажа честно, аз никога не съм спирал да се уча. Ето сега ми подариха мобилен нов телефон и вече всякакви функции съм разучил, малко съм неграмотен, откъм инстаграм, фейсбук и т.н., но слушам и гледам постоянно музика - соул, фънк, госпъл, любимата ми. Хващам се за главата до какви висини стигат хората и ми е много вълнуващо, защото ставам посред нощ и си гледам различни музикални предавания. Много ме "хващат за гърлото" емоционалните певци, защото като видя една "музикална импотентност", това ме притеснява, т.е. безчувствените хора. За мен, на сцената, може да изпееш фалшиви тонове, но да излезеш и безразлично да издекламираш или изтанцуваш това, което правиш, не бива. Това не само не стига до първия ред в публиката, а и до последния не стига. Защото, за да се получи любовта на хората към теб, емоцията е най-важна. Ето, гледам Лайнъл Ричи в едно шоу беже жури, едно момче изпя като извънземно песен и той като заподскача на масата, целува певеца, вижда се как му е въздействало всичко и това е нормалното за мен. Защото да умееш да се радваш на успеха на някой друг, също е интелигентност. А това у нас вече доста отсъства - създава се все повече механична музика, с техника, което също е доста плашещо.

Двамата с Лили Иванова продължават да работят Снимка: Архив

- Ако изкуственият интелект пее с вашия глас, ласкателство ли е или духовността от музиката се губи така?

- Смущаващо е като цяло. Но например, сега работя с композитора Борис Павлов, мъж на Есил Дюран, правим една прекрасна песен. Изключителна е. Пуснахме я на изкуствения интелект като макет, който сме направили и да ви кажа, не спах няколко нощи, защото поне шест варианта ни представи, които бяха много вълнуващи, като световен хит. И странното за мен беше, че въпросния изкустен интелект механично свири перфектно на бас китара, аранжименти, всичко! И то много професионално. За щастие и емоцията я имаше, това направо ми скри шайбата, честно казано. След това се замислих докъде може да стигне техниката. Та аз познавам музиканти, които не носят толкова емоционален заряд, колкото това чудо на изкуствения интелект, което е по-добро и от живия човек. Защото ние живеем във все по-капсулиран свят, по-саможиви сме. И изведнъж - машината е по-емоционална!

- Да, но изкуственият интелект не може да излезе на сцената вместо вас на концерт и да е толкова въздействащ?

- Ааа, не съм сигурен вече! (Смее се.) Дано съм жив да видя и това. Сигурно този интелект е сбор от огромна световна информация на модела песен, която правим с Борето и синтезира най-доброто от всичко в тази област. Аз съм доста неподготвен за тази работа, затова така реагирам с въодушевление, но наистина новата ни песен с Борис е прекрасна. Кръстил съм я - "Казах ли ти колко си красива". Насочваме я към женското съсловие. Сега има и друг момент - опитваме да не "прегреем" емоцията към това парче, да хванем точната граница, защото човек може лесно да стане за резил или просто да не го разберат какво иска да каже. А аз обичам песните ми да преседят, оставям ги малко настрана и в определен момент ги пускам.

- Вие сте човек, който "обича да обича". Преживели сте доста предателства, как се съхрани сърцето ви след толкова емоции?

- С прошката. И времето лекува. Човек съумява с годините да му отшуми, когато погребва най-близките си хора, когато се разделя с приятели, когато са му причинили нещо лошо. Затова е хубаво и че времето е най-силният ни съдник. То отсява дали нещо е имало смисъл да го правиш - като отношение, като хора, музика, професия, дали е имало смисъл да си жив.

- Вие няма за какво да се притеснявате. Всички знаят песните ви, пеят ги - и малки, и големи. Всеки жанр ви признава за най-големият изпълнител.

- Ха-ха, имаше една награда, която ми дадоха от Бг Радио, специална за мен - "Най-обичан български поп изпълнител на всички времена". И аз направих перифраза: "От векове за векове" (Смее се.) Само такава награда не съм имал. Понякога дори ми е неудобно, защото толкова години вече съм в устата на хората с моите песни. И като ме питат - няма ли да направиш нещо ново. Ами работя, не съм спирал. Човек се конкурира сам със себе си в някакъв момент. Когато съм на участие например, и като сбъркам някой текст, колкото и да го заменям с нещо друго, не ми минава номера, хората си го пеят както си е (Смее се.) А една нова песен ще трябва по-трудно да влезе в "коридора" на известните ми такива, ще трябва време. Една песен е три минути, най-малката музикална форма, но трябва да я направя въздействаща. Затова искам да отлежават песните ми, времето да ги намести. И напоследък в световната музика забелязвам, че времето вече е на компютрите, живеем във времето на електрониката. Темпото е много бързо, но у нас все още имаме традиции в музиката. Може би малко дължим на българската песен да стане по-мелодична, емоционална и да не позволяваме на някои хора да казват, че тази музика била демоде. Модерно е това, което е оцеляло и се пее години наред.

Пял е по целия свят, организирал е турнета си навсякъде Снимка: Архив

- Да, така е, ето вие и Лили Иванова винаги сте модерни, доказвате се всеки божи ден и на концертите си, турнетата.

- Прави чест на Лили, че държи фронта. Тя е страхотен борец и достойна за уважение жена! Тя прескочи много човешки неразбирания, какво ли не й премина през главата, но тя е невероятна! Човек, който живее с музиката и тя го крепи. По същия начин съм и аз. Защото ако захвърлим песните и останем само на стара слава, по цял ден телевизия да гледаме и нищо да не създаваме и творим, как ще поддържаме духа си? А музиката те вдига, тя ти е тонус, тя ти е животът. Лили е велика, както беше велика и Стоянка Мутафова. Много съм пътувал и с актьорите, които бяха невероятни в онова поколение - Таня Лолова, Георги Калоянчев, Апостол Карамитев...Защото изкуството не е само пари и слава. Когато си голяма личност, ти оставаш за поколенията.

- Вие също сте обичан навсякъде, където се появите.

- О, да. Благодарен съм на Господ, защото през всички тези години, дано не прозвучи като хвалба, където и да отида, всеки ми прави услуга. В таксито - за вас безплатно, казват например. В големите кризи за храна, хората намираха колбаси за мен. Колегите ми правиха майтап, че за мен България е малка Америка. Ето това ме крепи и мен, доказателство е, че е имало смисъл да правя това, с което се занимавам. Ние, популярните, някак сме длъжни на хората да сме във форма и да ги радваме, това не ни позволява да остарее духът ни. Ето го къде е разковничето на вечната младост.

- Дадохте милиони на държавата, а накрая останахте без пенсии, заради изгубения архив на концертната дирекция. Простихте ли това обидно отношение?

- Аз като хонорари не мога да се оплача, докато съм жив няма да мога да си изхарча парите. При мен не е било проблем, макар, че съм бил още от първата "Диана експрес", толкова години работих и накрая - изгубени архиви. По телевизия и радиа ходих с идеята да помогна на колегите, аз имам материални възможности, но други нямаха. Не може държавата да се държи така - ние не сме спирали с концертите - от 30 дни се пътуваше 28, прибирахме се само да си сменим бельото в София и пак продължавахме. И изведнъж - нямаме трудов стаж, е как така? Тези пари някъде изчезнаха по трасето? И знаете ли, оказа се, че не са изгорели документите на ръководните кадри, а само на нас - певците и артистите. А имаше такива директори във всички клонове на страната. Ние, които пълнихме най-много залите бяхме една шепа хора, другите не бяха към нас - към военните, към ГУСВ и т.н. Затова се помъчих да оправя нещата и Вежди Рашидов бе първият, който ни подаде ръка. Под някаква форма даде пари за първа категория, после за втора, трета, после пожизнени пенсии. Някои от колегите ми обаче, не доживяха да ги вземат тези пари.

- Така е. А вие досието видяхте ли си най-после?

- Не, не ме вълнува. Някои от моите колеги отидоха, прочетоха какво е писано за тях. Аз не го направих. Не ме интересува какво са писали за мен. Дори да знаеш кой е бил този човек какво можеш да промениш, да върнеш времето назад ли? Та ти дори не можеш да докажешш, че не си правил тези неща, които са писали за теб с идеята да спечелят някой и друг лев на твой гръб. Това знание минава за мен "в друг коридор", който не е моят.

- Добре, а някога не пожелахте ли да се видите с милионерката си баба Рада, която е живяла в Детройт?

- Ха-ха, много ме е яд, че не я видях жената. Когато бях в Монреал тя искала да се запознаем, но аз късно го разбрах. И знаете ли как стана? В самолета на връщане към България, човекът от ДС, който пътуваше с нас, ми даде писмо, в което жената ми праща покана да се запознаем. И той ми казва: "Забравих да ви предам това писмо, съжалявам". По-късно жената почина, но можех да я видя поне за часове.

- А с днешна дата какво ви тревожи ?

- Ето ще ви кажа - факт е, че нямаме едно музикално предаване за поп и рок музика. Като изключим "Като две капки вода", което е шоу за имитация, нямаме подобни на "Мелодия на годината или дори "Златният Орфей". Много са странни нещата у нас. Нямам нищо против да има политически предавания, но ние сме пре-много информирани чрез тях. Моето уважение към всички политолози и социолози, но от сутрин до вечер те владеят сцената по всички телевизии. Ние не виждаме актьори, певци, музиканти, а постоянно едни и същи "...лози", които минават през всички телевизии. А и според мен, средностатистическия човек, може с пълна сила да ги замести по участия. Кажете ми коя телевизия по света се занимава толкова от сутрин до вечер с политика? Няма такава. Минава бързо новината и после излъчват всичко друго, но не и анализи на политически събития.

Години наред работи с импресариото си Ивайло Манолов Снимка: Архив

- Прав сте. Кажете сега как сте в тази добра физическа форма, какви грижи полагате?

- Аз не се грижа много за здравето си. И на участия, малко преди да изляза на сцената, избирам какво да облека. Имам всякакви сценични дрехи. Не ми е тема и косата. Ходя при Митко Дамов, един великолепен фризьор, който ме подсеща за час, да отида да ме подстриже. Иначе не спортувам, суетата ми е чужда. На сцената се налага да се стягам, това ми е достатъчно. Ето преди дни, като пях на благотворителния концерт, организиран от Лили Иванова, се видяхме, поздравихме и тя ми вика: "Леле, какъв корем имаш, защо се тъпчеш?", а аз: "Лили, ще продължавам да си ям каквото искам, защото вече имам всички награди, и корем да имам, и задни части да имам, чувствам си се прекрасно, добре ми е!" (Смее се.)

- Странно е, че винаги говорите каквото мислите, при вас няма притворство.

- Така е. И понякога поставям в неудобно положение и журналистите. Ето един пример - бях в предаването на Жоро Любенов и на един въпрос за интернет пространството ме пита как се забавлявам с него, а аз изтърсих: "Гледам порно", при което го гледам, че той направо пребледня. И казва: "А сега новините." (Смее се.) С Тодор Колев също имам подобна ситуация в предаването "Как ще ги стигнем". Още в мутренския период сложихме със Стефан Димитров онзи момент с народната музика в "Казано честно". И аз казвам в предаването му - "Цялата държава щрака с пръсти, предлагам националния ни химн да е: "Са, са, са!" И Тодор се облещи. Вика ми: "Е сега съм уволнен". Казвам: "Нали сме демократично общество, за едно сме така, за друго не. Ще си говоря каквото искам. А сега държавата само кючек върти". И да, по това време беше така наистина.

- Няма ли да напишете книга с тези забавни истории?

- Не се очертава скоро във времето. Знаете ли, мен ме притесняват сухите хора, а в изкуството те са много пресметливи. Защото имах шанса да бъда до изключително можещи хора. Те имаха друго излъчване. Сега в момента нямам много време, защото и за екип се грижа. С тези хора пътувам, те хранят семейства и съм отговорен към тях. Преди години всички работихме с балет, имахме и технически екип, сега само някои от младите работят така. Но всяко нещо с времето си, както казах по-горе. Ще му дойде времето и за книга, да сме живи и здрави само още да радваме хората.

CV

Роден е на 3 септември 1950 година в София. Израства с майка си Маргарита, като баща си среща години по-късно. Завършва Строителния техникум “Христо Ботев” и продължава образованието си в Българската държавна консерватория, където специализира пиано в естрадния отдел, дипломирайки се през 1973 година.

Професионалният му път започва още в началото на 70-те, когато се присъединява към вокално-инструменталната група “Златни струни”. Впоследствие работи за кратко и с оркестъра на Бисер Киров. През 1975 . става солист на “Диана Експрес”, където записва песента “Синева” - една от най-разпознаваемите в българската естрада. След напускането на групата свири с “Тангра” и “Тест”, преди да стартира своята самостоятелна кариера през 1979-а с песента “Адаптация” - заглавна тема към едноименния филм, обявена за “Мелодия на годината”.

През 80-те се утвърждава като една от най-големите звезди на българската поп сцена, с песни, които се превръщат в хитове и получават признание както от публиката, така и от професионалните музикални среди. Носител е на редица национални и международни отличия, има значителна дискография и най-великия роден естраден изпълнител у нас.