Акад. Петя Василева: На слънце задължително с очила и даже с шапка – UV лъчите поразяват всичко в очите

Блондинките, светлите очи и тези с диоптър – най-уязвими към слънцето

Хората между 45 и 60 г. трябва да правят очен преглед поне веднъж на 2 г., след 65 г. ­всяка година

- Академик Василева, лятото е сезонът, в който прекарваме най-много време навън. Има ли риск за очите през този период?

- Това, че прекарваме много време навън, е изключително благоприятно за човека и за всичките му сетива.

Основната опасност обаче, свързана със зрението, която е и рисков фактор за много заболявания, е ултравиолетовото лъчение. Пердето и някои заболявания на макулата до голяма степен се дължат именно на тези лъчи. UV лъчите действат по различен начин на хората - зависи от устойчивостта на окото и начина на фокусиране. Невъзможно е да изолираме достъпа на лъчите до очите, но е хубаво да го контролираме. Ултравиолетовото поражение е номер едно опасност. То поразява и кожата, и роговицата, и вътрешността на окото, лещата, ретината – различните структури реагират по различен начин.

- Как да се предпазим от ултравиолетовите лъчи?

- Трябва да носим слънчеви очила с покритие, но това не е достатъчно за летния сезон. Желателно е да носим и шапки с периферия, защото те предпазват до голяма степен очите от слънцето. А за хората, които не понасят шапки,

има специални козирки -

те ограничават директната

светлина, която пада в окото

- Има вярване, че евтините слънчеви очила са по-вредни от това въобще да не носим. Това мит ли е?

- Много се спекулира по темата, но това не е истина. По-опасно е да нямате никакви слънчеви очила, отколкото да носите такива, взети от сергия. Всички слънчеви очила - дори и некачествените, са полезни донякъде.

Разбира се, най-добре е да се доверите на реномирана оптика или очна клиника, където да ви предпишат най-подходящите за вашите очи. Там се предлагат стъкла с различна плътност и покрития, които защитават добре окото. При хората с диоптър най-удобни са фотосоларните очила, които променят затъмняването си в зависимост от наличието на ултравиолетови лъчи. Има спекулации, че зениците се разширяват от слънчевите очила. Всъщност зеницата се разширява при много значима тъмнина. Лекото затъмняване на слънчевите очила няма отношение към това. Но е желателно хората да си направят хубави слънчеви очила. Това може да бъде повод да си прегледат очите, особено ако имат оплаквания - зачервяване, дразнене, сълзене.

- А трябва ли да носим слънчеви очила при облачно време?

- Ултравиолетовите лъчи обикновено проникват и през мъглата, през ниска облачност и те са особено опасни за хора с очни заболявания. За тях е необходимо да носят слънчеви очила и в дните на по-слабо слънце. За хората със здрави очи не е задължително. Има случаи, когато е необходимо - при децата например. Аз бях учудена от една първа страница на очно списание - имаше бебе на 8 месеца със слънчеви очила. Ние не мислим за тези неща, но детският организъм е още по-уязвим от нас.

- Смята се, че светлите очи са по-уязвими на слънце от тъмните. Така ли е?

- Разбира се, не е мит. Блондинките по принцип са по-уязвими към всичко, но особено към ултравиолетовите лъчи. В много структури на окото има пигмент, който определя цвета на ириса – красотата на човешкото око. В ириса се съдържа различно количество пигмент. При черните очи, има много пигмент, който блокира лъчите и до голяма степен не им позволява да влязат в дълбочина, за да засегнат лещата и ретината. Едно

малко русо дете със светла

кожа може да получи

състояние, наречено

офталмия електрика,

офталмия соларис - усещането е все едно сте гледали електрожен. Волтовата дъга при заваряване излъчва много вредни лъчи и причинява тежко възпаление на роговицата. Същото може да се получи от слънцето - както на плажа при по-светлите хора, така и високо в планината, когато има екстремен сняг, т.нар. ophthalmia nivalis. Идвали са при мен пациенти от скандинавските страни с много тежки възпаления, само защото са подценили силата на нашето слънце.

- Лятото е сезонът на почивките. Какви са най-честите проблеми след къпане в море или басейн?

- Трябва да започнем с това, че водата в повечето басейни се поддържа с химикали. Хората с по-нежна кожа и светли очи реагират дори на леко превишаване на концентрацията им. Не бива да плашим хората и да ги спираме - нека се къпят, но е препоръчително това да става с очила за плуване, за да влиза по-малко вода. Общо взето, попадането на вода от басейна в очите не е здравословно. При игри на плажа и леко пръскане не е толкова страшно, но

при подводно плуване очите

са изложени на неизбежно

токсично въздействие

- Какви инфекции можем да донесем от басейна?

- Много неща. И то до голяма степен зависи от чувството за отговорност на тези, които стопанисват басейна. По-ранобудните туристи знаят, че сутрин около басейните обикалят, мерят, добавят препарати. Очите например могат да се заразяват от конюнктивит. Конюнктивитът е възпаление не клепача, но е много неприятно. Има различни конюнктивити, те са много заразни, минават от само себе си, но невинаги.

Скоро не сме имали

епидемия от конюнктивит,

но лятото му е сезонът

По-чувствителните хора е редно да избягват голямо струпване.

- Кога е най-подходящо да направим профилактичен очен преглед на детето си?

- Всяко дете трябва да бъде прегледано от очен лекар още до една годинка за първи път. А на около три години децата вече отговарят много точно на измервателни апарати. До три години трябва да се изследва зрението на двете очи поотделно. И задължително сериозен преглед на 6-7 години - преди да тръгнат в училище. На тази възраст децата са много адаптивни и се ориентират добре. Родителите често не забелязват, че детето има проблем с очите.

- При кои симптоми да се прегледаме незабавно?

- Не е нормално да има сълзене, зачервяване и дразнене. При тези признаци веднага трябва да се отиде при компетентен очен лекар. Има много очни лекари, хората могат да си изберат и най-хубаво е очният лекар да не се сменя. Хубаво е да се доверите на някой лекар и той да ви проследява, включително и за слънчеви очила.

Ако носите диоптрични очила,

е желателно да бъдат

с фотосоларно покритие

Така едновременно със смяната на диоптрите вие ще си осигурите и предпазването от ултравиолетовите лъчи.

Не пропускайте профилактиката: хората между 45 и 60 г. трябва да преминават очен преглед поне веднъж на 2 г., а след 65-годишна възраст - всяка година. Това може да стане напълно безплатно с направление от личния лекар.

Важно е да се преглеждаме. Има заболявания, които засягат периферното зрение отначало с отделни петна, в отделни участъци, но те са много инвалидизиращи, глаукома например. Пациентът може да чете перфектно най-малките букви на таблото, но да вижда като в тунел и да не може да пресече улицата. Това са инвалидизиращи състояния.

- Дори и през отпускарския сезон голяма част от нас работят пред екрани. Как да предпазим зрението си от преумора?

- Прилагайте правилото

“20-20-20”

Това е изключително прагматичен подход, който научих, докато живеех в Америка. При работа на лошо осветление, пред екрани или с дребни шрифтове на всеки 20 минути погледът трябва да се откъсне от обекта за поне 20 секунди и да се фокусира на 20 фута (около 6 метра) напред – например през прозореца, а не вътре в стаята. По този начин се отпуска акомодацията (мускулът за автофокус на окото), която е изключително напрегната при гледане отблизо. Имах пациент часовникар, който сподели, че работоспособността му се е подобрила драстично само благодарение на тези кратки паузи.

- Коя малка стъпка може да намали риска от инфекции на очите?

- Мийте си ръцете! Всяко ръкуване с някого ни обменя флората, която за него може да не е патогенна, а за нас да е. Сега да тичаме, да си мием ръцете след всяко ръкуване е неприлично, но винаги трябва едно нещо да имаме наум – ръцете са много мръсно нещо. Нека се ръкуваме, нека да бъдем мили и дружелюбни един към друг, но в никакъв случай не си пипайте лицето и около очите. Защото най-баналните инфекции са много разпространени и могат да се пренесат чрез ръкуване, без въобще някой да е болен. Тези бактерии са навсякъде и здравият организъм си ги понася, разнася ги – нито той се разболява, нито ги предава на другите, но ако попаднат в окото, могат да бъдат опасни.