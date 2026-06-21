Психологът Доника Боримечкова: Юношите много добре разбират ползата да са в компания и да играят

Започва да набира популярност и в България играта на живота "Лийла", която е била на висшите касти в Древна Индия

Детската психоложка Доника Боримечкова е родена в Копривщица. Има бакалавърска степен по специалността "Предучилищна и начална училищна педагогика" в Пловдивския университет. Магистър е по детско-юношеска психология на развитието. Член е на Българското общество за лаканианска психоанализа и групов член на Световната асоциация по психоанализа.

- Настолните игри се оказват новата мания, която събира децата заедно, докато всички възрастни ги критикуват, че не могат да отделят очи от телефона или компютъра. Какъв е този нов тренд сред подрастващите, г-жо Боримечкова? Защо все по-масово се завръщат към настолните игри?

- Трендът не е нов. Това са игри, известни от поколения наред, защото са нещо, което на нас, хората, ни харесва да правим. Съществуват в различните култури навсякъде по света и далеч назад във времето.

Това, което е особеното в момента, е, че се появява по-скоро един друг тренд, който децата и юношите като че ли започват да припознават за модерен, за по-интересен и по-близък до тях. Това е офлайн общуването. Тоест променя се това, което доскоро ни смущаваше много като родители и като специалисти - силната привързаност към екрана, трудността децата да бъдат отделени от него, още повече че това постоянно излагане на екрана определено влияе и на нервната им система. Но като че ли за някои групи и деца това отшумява и е по-скоро вече модерно да не си на екран, а да си в компания, в която играеш настолни игри.

Всяка общност си има различни игри, към които се насочва и които са ѝ интересни. А игрите са много. Част от тях подпомагат развитието, други са насочени в посока на подобряване на комуникацията, на социализацията. Има игри, които се създават с благотворителна цел. Примерно купуването на една такава игра води до печалба и за природата, и за обществото ни. Така че всяка група млади хора намира сама тези неща, които са ѝ интересни извън екрана.

- За появата на всяко модерно нещо има причина. Защо децата вече търсят общуването помежду си и чрез настолни игри? Омръзнаха ли им онлайн заниманията?

- Това общуване не се е появило изведнъж. По-скоро децата и юношите започват по-ясно да осъзнават нещата, които им носят стойност. За предишните поколения това е било малко по-трудно и по-недостъпно. Днешните юноши много бързо се ориентират в това кое е смислено, кое е ценно. Аз например все повече се срещам с юноши, които четат, и смело бих могла да твърдя, че те

четат повече, отколкото ние на техните години

Естествено, винаги има изключения, деца, чиито интереси са в друга посока.

Затова не намирам общуването като новото модерно, нито като нещо, което се е появило ей така изведнъж. Това е изборът на младите хора точно през тази логика на ценността, на важността, на по-добрия начин на живот. Все повече ги виждаме и как не употребяват алкохол, когато са по заведения. Така че може би новото модерно за тях вече е в посока на грижата за себе си.

- На какво се дължи това - на възпитание, на средата, в която попадат, на достатъчно информираност?

- На комплекс от фактори. От доста време се говори за вредата от злоупотребата с екраните по същия начин, по който десетилетия се говори за вредата от пушенето например. Въпреки това има хора, които ще бъдат пушачи, но има и други, които не биха посегнали точно заради предупрежденията. Така е и по отношение на екраните, като същевременно младите хора са все по-информирани за ефектите.

Освен това юношеството е период в живота, в който наистина групата, другите са ни изключително важни. И когато приятелите ти предпочитат да седнат и да играят на настолна игра, вместо да се съберат в някоя социална мрежа и да обсъждат видеоигри, съвсем нормално е ти да се присъединиш към тях.

- И към тези игри обаче има критики от страна на родителите, чиито деца са доста запленени. Губене на време ли са, или напротив, децата учат различни неща и придобиват добри навици?

- О, това означава

да осъждаме хората, които играят шах,

а той е много древна настолна игра. Добре знаем, че шахът е начин да усвояваш стратегии, да мислиш бързо, да вървиш в посока на една по-стабилна динамика в живота ти.

Таблата също е много стратегическа игра и никой не би осъдил човек на 15 или на 55, или на 105 години, който играе. Просто настолната игра се трансформира в друг вид спрямо интересите на играчите. В Древна Индия например по-висшите касти са имали специфична настолна игра - играта на живота “Лийла”, която вече започва да набира популярност и в България. Така че настолните игри в никакъв случай не са нещо, което подлежи на осъждане. Може би само в случаите, когато като всяко нещо, с което се прекалява, то отнема от времето на останалите по-важни занимания в живота ни. Но това е валидно както за настолните игри, така и за екраните, така и за прекомерното излизане извън вкъщи. Така че трудно можем да кажем, че игрите са нещо, което трябва да бъде критикувано. Точно обратното. Играта трябва да бъде подкрепяна и в детството, и в юношеството, и в зрелия ни живот. Не бива да забравяме, че ние сме били деца, и да поддържаме по някакъв начин детското у себе си. И ако една настолна игра ни помага, е чудесно.

- Настолните игри пак се играят с разграфен картон и зарчета или фигурки, но вече са доста по-сложни от “Не се сърди, човече” примерно. В тях обичайно участниците получават различни роли и разиграват различни сюжети. Колко полезни са ролевите игри, какво ти дава ролята, в която влизаш?

- Дава ти свобода, възможност за превъплъщение, различна гледна точка, умение да погледнеш на света и на живота през по-различни очи. Във връзка с превъплъщенията и приемането на различни роли, а и за това колко е полезно от време на време да излизаме от обувките си и да погледнем около себе си малко през забавата и през играта, мога да дам пример с метода сугестопедия за учене на език. При него се прави точно това - човек влиза в роля, за да може да усвои по-лесно. Така че игрите и ролите в зависимост от възрастта ни спомагат за различни неща. Естествено и тук не бива да се губи връзката с реалността.

- Защо по-лесно се учи и възприема през игра? В една прочута книга за отглеждането на детето на известния американски педиатър д-р Спок той самият обяснява, че всъщност играта в най-ранните детски години е “работа” за детето и чрез нея то опознава и разбира света.

- Играта е точно това. Тя е опознаване, разбиране както на света около себе си, така и на другите около теб, а и на самия себе си. В зависимост от възрастта ефектите, ползите от играта са различни и много трудно могат да се намерят категорични негативи. Дори и в онлайн игрите, защото, като изключим екрана, играта си е игра. Нормално е нещата да се случват по-лесно през игра, защото хората сме така устроени, че

когато вършим нещо с удоволствие, то се получава с лекота

А играта в моята професия е и диагностичен инструмент, тъй като тя е нормално състояние на човешките същества.

- Срещате ли във вашата практика деца, които не играят или не умеят да го правят?

- Няма човек, който да не може да играе. По-скоро затрудненията са в друга посока. За да не се прояви играта, има други задръжки. Не е от неумение и незнание да играеш, тъй като играта е естествен човешки подход.

- Децата могат ли да преодолеят своите комплекси например през играта?

- Всички деца играят. Не е необходимо това да им бъде препоръчвано. Настолните игри са много лесен и достъпен начин за влизане в комуникация и в отношения с по-стеснителни деца, защото при тях има ясни правила, с които се съобразяват всички играчи. Тоест има една рамка, която е валидна за абсолютно всички и там няма изненада. Така по-стеснителните, по-притеснителните деца имат гаранция за регулацията на другия в тази посока.

Отвъд това превъплъщаването в различни роли ти дава възможност да покажеш себе си по-лесно, не е толкова изискващо пред погледа на другия. Затова настолните игри са нещо, което доста често използвам. Даже има деца, които сами избират и носят свои игри. Разговорът също върви доста по-леко, когато се играе. Достатъчно е само да погледнем хората, които играят шах в парка, за да ни стане ясно, че играта подпомага много комуникацията и лекотата в общуването.