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Само в "24 часа" на 20 юни: Изненада! Младите пак запалени от настолните игри - съботен очерк

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Само в "24 часа" на 20 юни четете:

Изненада! Младите пак запалени от настолните игри - пред екрана е вредно и самотно - съботен очерк

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Вижте първите страници на "24 часа" от 20 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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