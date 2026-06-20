Само в "24 часа" на 20 юни: Изненада! Младите пак запалени от настолните игри - съботен очерк

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 20 юни четете:

Изненада! Младите пак запалени от настолните игри - пред екрана е вредно и самотно - съботен очерк

За да е с Хамилтън преди състезание, Ким Кардашиян лети и за една нощ от САЩ до Англия

Ева Херцигова ще облече булчинска рокля след четвърт век любов

Кюрасао - островът, който всеки бърка с питие

Мъжки тенденции, които някога са били смятани за скандални

Мръсните тайни на БГ историята: И Дядо Вазов пада жертва на правописните реформи в българския език

Бойното кръщение на Любен Генов, който 70 г. е вестникар - репортаж как спасяват деца под връх Ботев

Вижте първите страници на "24 часа" от 20 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.