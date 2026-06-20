Туфи с мазут на плажа на Велека. Екологична катастрофа, а къде са министрите?

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Снощи, докато съм писал поста си за чистия, красив Синеморец, за грижата на хората в него да го опазят от алчни и безскрупулни типове, до плажовете е стигнал разлива от мазут.

Тази сутрин, вместо плуване, събирахме мазут. Целият плаж на Велека беше в туфи с мазут.

Това е екологична катастрофа.

Не знам какво прави Министърът на Екологията, Министърът на туризма??!!

Но някой е изхвърлил в морето цял танкер с мазут. И последствията са трагични - за морето, за хората, природата. За туризма.

Тия двамата тази сутрин трябваше да бъдат на плажа с нас. И виновните да си понесат заслуженото.

Още нещо - сутринта, освен "обичайните заподозрени" пазители на природата, концесионера Филип и неговите чудесни хора, спасителите, повече от 50 поляци-туристи чистеха плажа, овъртени в мазут до ушите.

Мълчаливи. Тихи. На печащото слънце.

През това време, българи - почиващи спокойно си лежаха на шезлонгите, и ни гледаха. Сигурно тихичко даже са се присмивали.

Толкова.

Вече е чисто - заповядайте на плаж. А този, който е разлял този мазут - никаква глоба няма да е достатъчно голяма!

Дано да го хванат - но с това правителство - надали...

От Фейсбук.