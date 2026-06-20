ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Васил Терзиев: В свят на разделение, благодаря на ...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/23081369 www.24chasa.bg

Туфи с мазут на плажа на Велека. Екологична катастрофа, а къде са министрите?

Теодор Ушев

2140
Разлив на мазут Снимка: Орлин Цанев

Снощи, докато съм писал поста си за чистия, красив Синеморец, за грижата на хората в него да го опазят от алчни и безскрупулни типове, до плажовете е стигнал разлива от мазут.

Тази сутрин, вместо плуване, събирахме мазут. Целият плаж на Велека беше в туфи с мазут.

Това е екологична катастрофа.

Не знам какво прави Министърът на Екологията, Министърът на туризма??!!

Но някой е изхвърлил в морето цял танкер с мазут. И последствията са трагични - за морето, за хората, природата. За туризма.

Тия двамата тази сутрин трябваше да бъдат на плажа с нас. И виновните да си понесат заслуженото.

Още нещо - сутринта, освен "обичайните заподозрени" пазители на природата, концесионера Филип и неговите чудесни хора, спасителите, повече от 50 поляци-туристи чистеха плажа, овъртени в мазут до ушите.

Мълчаливи. Тихи. На печащото слънце.

През това време, българи - почиващи спокойно си лежаха на шезлонгите, и ни гледаха. Сигурно тихичко даже са се присмивали.

Толкова.

Вече е чисто - заповядайте на плаж. А този, който е разлял този мазут - никаква глоба няма да е достатъчно голяма!

Дано да го хванат - но с това правителство - надали...

От Фейсбук.

Разлив на мазут Снимка: Орлин Цанев
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Лични

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Само да не пламне, мисли граничарят Ивелин Арабаджиев, докато вади десетки от автобус убиец (Видео)