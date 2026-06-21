Коментар на седмицата №3: Защо сделката на Тръмп с Иран е лоша

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Четири демона заплашват очакваното споразумение между САЩ и Иран

Според някои информации, командирът на Революционната гвардия Ахмад Вахиди е имал последната дума при сключването на споразумението. Защо тогава не го е блокирал, ако „не е бил напълно доволен" от него?

Според изтеклите информации за последните преговори по меморандума за разбирателство, предстоящото споразумение между САЩ и Иран ще бъде крехко и изпълнено със слабости.

Около 22:00 часа местно време израелският канал 14 цитира източници, според които командирът на Революционната гвардия Ахмед Вахиди има последната дума по всяко споразумение с американците и е съгласен да не се противопоставя на споразумението, въпреки че не го подкрепя открито.

Той вижда в него стратегическа стойност, която се състои в облекчаване на санкциите и увеличаване на износа на петрол и газ. Изглежда, че телевизията е уцелила. Но точката на разногласие се очертава другаде, според същия канал: докато политическото ръководство разглежда споразумението като път към икономическа стабилност, Вахиди вярва, че Иран може да вземе парите, без да се откаже от ядрената си програма.

В крайна сметка той може и да не греши.

Съобщението за постигането на рамково споразумение между САЩ и Иран предизвика облекчение в международната общност след месеци на военно противостояние, което заплашваше стабилността в Близкия изток и разтърси световните пазари. Изглеждаше, че двете страни най-накрая са стигнали до точка, която позволява спиране на военните операции, отваряне на протока Ормуз и възобновяване на преговорите, което веднага свали цените на петрола.

Но зад тази положителна картина се крие по-сложна реалност, а именно, че споразумението не означава непременно край на кризата между Вашингтон и Техеран, а може да бъде просто преходна фаза, която пренася конфликта от военното поле към масата за преговори, без да разрешава въпросите, които бяха пряка причина за избухването на войната.

В подробностите на споразумението, което се очаква да бъде подписано, проблемът не се крие само в това, което е написано, а и в това, което не е написано. Големите споразумения в Близкия изток не се провалят заради ясни клаузи, а заради сивите зони: кой има правото да отговори? Кой контролира посредниците? Кой определя значението на суверенитета? И кой гарантира, че иранският ядрен въпрос няма да се превърне от технически въпрос в карта за политически шантаж?

Може да се каже, че в това споразумение има четири демона: два големи - „Хизбула" и Израел, и два по-малки, но изключително чувствителни – суверенитетът над протока Ормуз и иранското ядрено досие. Двата по-малки тук не са по-малко важни, а просто по-малко склонни към незабавен взрив в сравнение с двата големи демона. Ядреният въпрос може да бъде отнесен към технически комисии и срокове, а Ормуз може да бъде облечен в юридически език за свобода на корабоплаването и съвместен суверенитет. А „Хизбула" и Израел са способни да взривят споразумението с един удар, една безпилотна ракета или едно убийство в южните предградия на Бейрут.

От самото начало войната не беше просто военно противостояние, свързано с извънредни събития на бойното поле, а отражение на дългогодишно натрупване на стратегически разногласия между двете страни.

Последните военни операции отразиха тези противоречия наведнъж, но не ги създадоха от нищото.

Ето защо примирието, колкото и важно да е, не променя факта, че корените на кризата все още са налице и че основните проблеми, които доведоха страните до конфликт, не са намерили окончателно решение.

Същността на споразумението, както изглежда, се състои в една голяма размяна: облекчаване на американския натиск върху Иран, отваряне на протока Ормуз за търговия и енергетика и замразяване на ядрената ескалация в замяна на спиране на разрастването на регионалната война. Но тази размяна се сблъсква с въпрос, по-важен от самото споразумение: дали иранската политическа власт има правото да решава за война и мир, или иранската Революционна гвардия има правото да блокира действията на терен, когато почувства, че споразумението засяга нейното влияние?

„Хизбула" и Революционната гвардия: най-опасният възел в споразумението между САЩ и Иран

Тук „Хизбула" влиза през най-широката врата. Тази организация не е просто ливански съюзник на Иран, нито просто въоръжена групировка, която се възползва от финансиране, обучение и оръжие, а е част от архитектурата на иранското влияние в Близкия Изток. Връзката й с „Корпуса на Ислямската революция" не е обикновена връзка на външна подкрепа, а членска връзка, която в много моменти прилича на връзката между ръката и тялото. Поради това никое американско-иранско споразумение не може да третира Ливан като страничен въпрос. Ливан, според изчисленията на Техеран, не е отдалечена арена, а предна линия на сблъсък с Израел, коз за преговори с Вашингтон и показател за тежестта на Революционната гвардия в иранското вземане на решения.

Бомбардировката на предградието най-накрая разкри ясно тази истина. Израел искаше да каже, че споразумението, ако бъде подписано, няма да даде на „Хизбула" имунитет в Бейрут или на юг.

Защо Тел Авив се страхува от новото споразумение?

Вторият „голям дявол" е Израел. Той не вижда в споразумението между САЩ и Иран непременно възможност, а по-скоро потенциална заплаха. От негова гледна точка всяко облекчаване на санкциите срещу Иран, всяко освобождаване на средства и всяко мълчаливо признаване на иранската роля в региона може в крайна сметка да означава време и пари за възстановяване на мрежата от прокси сили. Ето защо Израел се стреми да установи паралелна на споразумението позиция на терен: дори ако Вашингтон се споразумее с Техеран, Тел Авив ще запази свободата да нанася удари срещу „Хизбула", където я смята за заплаха. Тази оперативна свобода е точно това, което подкопава споразумението, защото поставя Иран пред постоянен избор: или да понесе ударите и да изглежда слаб пред съюзниците си, или да отвърне и да рискува да провали споразумението.

Първият по-малък дявол е Ормуз.

На пръв поглед въпросът е правен: Иран и Оман са две държави, граничещи с пролива, а корабоплаването в него се подчинява на международни правила. Но политически Ормуз е бутон за натиск върху световната икономика. Когато Иран казва, че иска ново управление на пролива, което да не се връща към състоянието отпреди войната, той не обсъжда географията, а иска военно и политическо превъплъщение на своето местоположение. Техеран иска да каже, че световната енергийна сигурност не минава оттук без да бъде забелязана, и че който иска петролът от Персийския залив да е в безопасност, трябва да признае ролята на Иран, а не да я заобикаля.

Вторият „малък дявол" е иранската ядрена програма.

Въпреки опасността си, в този момент тя изглежда по-подлежаща на отлагане от останалите въпроси. Може да се постигне споразумение за спиране на обогатяването до определен таван, или за замразяване на разширяването, или за определяне на краен срок за преговори, или за формулиране на отложено наблюдение. Но опасността е ядрената програма да се превърне в прикритие за споразумение, докато регионалните въпроси останат нерешени. Тогава споразумението ще стане подобно на предишните: успешно на хартия, но провалено на практика.

Защо споразумението между САЩ и Иран може да се провали след подписването му?

На този въпрос отговаря изследователят по ирански въпроси Ганди Мухтар: „Всъщност проблемът не е само между САЩ и Иран. Проблемът е и вътре в Иран. Иранската държава се нуждае от споразумение, което да облекчи блокадата и да върне парите, петрола и пазарите. Но Революционната гвардия не иска споразумението да изглежда като поражение за оста, която е изграждала в продължение на десетилетия.

Това напрежение между интересите на държавата и интересите на идеологическо-военния апарат прави „Хизбула" неписана клауза във всяко споразумение. Революционната гвардия не иска да плати цената на споразумението от регионалния си авторитет, нито иска да се яви пред своите поддръжници и съюзници като съгласна да ограничи ролята на проксито си в замяна на петролни облекчения или размразени средства.

Затова споразумението може и да е възможно, но успехът му е по-труден от подписването му. Подписването изисква политическо решение. А успехът изисква да се овладеят Израел, „Хизбула", Революционната гвардия, Ормуз и ядрената програма. Това не са отделни теми, а взаимосвързана мрежа от мини. Удар в Дахия разтърсва Техеран, безпилотен самолет от юг разтърсва Тел Авив, кораб в Ормуз разтърсва пазарите, а центрофуга в ирански обект връща Вашингтон към езика на заплахите.

Може да се предвиди, че споразумението, според Мехтар, „ако бъде подписано, няма да бъде краят на войната, а началото на дълъг тест за нея. Ще бъде голямо примирие, обградено от малки войни и Ливан ще трябва да избере дали да бъде точка в преговорите на другите, или държава, която се опитва да възвърне позицията си в рядък регионален момент. Най-опасното в тази картина е, че не е необходимо и четирите „дявола" да се разбунтуват. Достатъчно е само един от тях да се размърда, за да се срути цялата структура и да се върнем към сутринта на 28 февруари 2026 г.

Не може да се пренебрегне един изключително важен въпрос, а именно, че ситуацията в Иран не е лесна. Има съобщения за вътрешни разногласия относно начина на водене на преговорите.

Тези разногласия може да се засилят в близко бъдеще, ако Ухаиди продължи да се придържа към твърдата си позиция да не прави отстъпки по ядрения въпрос. Има и чувствителни въпроси за Революционната гвардия: ще направи ли Иран вербална отстъпка, като потвърди, че няма да разработва или купува ядрено оръжие? „Гвардията" може да предпочете да остави темата в рамките на „стратегическата неяснота".

И дали Иран ще се откаже от „правото си на ядрено обогатяване за мирни цели"? Този въпрос е още по-проблематичен.

Сигурно е, че Революционната гвардия печели точки в играта с Тръмп благодарение на неговите колебания. Но запазването на тези точки също е трудна задача.

Републиканска критика към споразумението

От друга страна, споразумението се сблъсква с вътрешни предизвикателства в американските политически среди, както в републиканската, така и в демократическата партия. Президентът Доналд Тръмп е обект на критики от страна на твърдолинейното крило на републиканците, което подкрепи войната с аргумента, че тя е възможност за коренна промяна в поведението на Иран. Много от целите, поставени в началото на конфликта, не бяха напълно постигнати. Иранският режим все още е на власт, ядрената програма не е разградена, ракетните способности на Иран не са премахнати, а регионалното влияние на Техеран продължава да съществува.

Затова Тръмп може да се окаже принуден да защитава споразумение, което неговите поддръжници считат за необходима стъпка за прекратяване на скъпа война, докато критиците му го виждат като отстъпка, която не съответства на целите, обявени в началото на военните операции.