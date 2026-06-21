Хората в Газа: безпомощни, травмирани и без бъдеще

Докато светът е вперил поглед в споразумението между Иран и САЩ, Израел поставя Газа пред свършен факт. Свободата на придвижване е все по-ограничена, атаките са почти ежедневни. Мнозина в Газа се чувстват забравени.

Изгорена кола без покрив, от която се издига дим - в град Газа израелски дрон е ударил автомобила, а улицата е почти разрушена, разказва в репортаж германската обществена телевизия АРД. Спасителни екипи вадят хората от колата, сред тях са и трима загинали. Израелската армия казва, че е атакувала терористи.

Това е ежедневие в ивицата Газа, въпреки че примирието е в сила вече осем месеца. Животът обаче е далеч от мир. Амер Ал Фара разказва пред АРД, че е загубил свой близък в израелска атака, извършена по време на примирието. "Страхуваме се непрестанно. Това примирие е лъжа, която разказаха на хората в ивицата Газа", казва мъжът. От началото на примирието над 1000 души са били убити в анклава.

В преговорите за траен мир няма напредък

Тези данни се съобщават от местното министерство на здравеопазването, управлявано от Хамас. Терористичната групировка не се е разоръжила, както предполагаше първоначалният план за примирие. Освен това от Хамас отказват да участват в преговорите в Египет.

Прогрес по намирането на мирно решение така и няма. Хуманитарната ситуация в Газа продължава да е катастрофална, казва Шаи Грюнберг от правозащитната организация "Гиша" в Тел Авив. "Примирието съществува само на хартия."

"Продължават да умират хора, семейства живеят като бежанци - в палатки и сред руини. Доставките на помощ са сериозно ограничени, възстановяването на инфраструктурата е блокирано. Свободата на движение в ивицата Газа на практика е ограничена от т.нар. "жълта линия", за която не е ясно точно откъде минава. Изключително опасно е, а тази граница непрестанно се мести, което изтласква населението във все по-малка територия", обяснява Грюнберг.

Израел контролира повече от половината от ивицата Газа

По-голямата част от населението на Газа в момента живее на по-малко от половината от територията на анклава, отбелязва АРД. Израел контролира 64 процента от ивицата, обяснява Грюнберг. Редовно, събуждайки се сутрин, хората се оказват от грешната страна на "жълтата линия".

Махмуд Шабат е изпитал нещо подобно в град Газа. 42-годишният мъж и семейството му са били обградени през нощта, разказва той пред АРД. Сега му се налага да се изнесе от това място, но не знае къде. "Стреляха над главите ни. Просто стояхме там и се молехме. Господ ни спаси. Само на 50 метра от нас имаше танкове", разказва той.

Тежки жеги и проблеми с подслона

Йехан Салим разказва, че все по-често хора загиват покрай жълтите бетонни блокове, които маркират границата, зад която израелската армия се изтегли след обявяването на примирието. Осветление няма и през нощта хората не виждат дори и на метър пред себе си, обяснява хуманитарният работник пред АРД.

Салим работи с Норвежкия съвет за бежанците в Йордания и организира изпращането на палатки за ивицата Газа. В момента хората там страдат от тежките жеги, защото палатките им не изолират никак температурата. "Жегата се задържа в тези палатки. Те са от полиестер, който е предназначен само за подслон при спешни случаи. Палатките имат около шест месеца живот, а хората живеят така вече три години. По нашите изчисления около един милион души имат нужда от подслон в Газа. Палатките не са решение. Жегите и наводненията ги съсипват, а после трябва да бъдат сменени", обяснява Салим.

Все повече хора на все по-малко място

Хуманитарният работник предупреждава, че хората често се оказват затрупани от развалините на разрушени сгради, където се опитват да намерят подслон. Дори някое семейство да разполага с палатка, често просто няма място, където да я опънат, пише АРД.

Салим потвърждава, че "жълтата линия" изтласква все повече и повече хора на ограничено място. Бежанецът Мурад Абу Зомар е бил разселен от Рафах. Той разказва, че хората са нападани от плъхове. Зомар споделя пред АРД, че е чул, че Иран и САЩ са сключили споразумение, но се пита къде остават палестинците в контекста на тази сделка. Децата живеят в палатки и са нахапани от мухи и плъхове, жалва се той.

"Защо други държави като Иран, който ни причини това, се споменават? Хизбула, която участва в тази война? Чуваме, че трябвало да има мир на всички фронтове. Ами ние? Ние най-отдавна сме във война. Защо за нас не пише нищо в сделката?"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху наскоро заяви, че Израел контролира над 60 процента от ивицата Газа. Сега той казва, че е наредил на израелската армия да разшири окупиранат зоната, която окупира до 70 на сто от крайбрежния анклав.