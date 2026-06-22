Само в "24 часа" на 22 юни: Ремонтираш уред, а не купуваш нов и печелиш още 1 г. гаранция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 22 юни

- Ремонтираш уред, а не купуваш нов и печелиш още 1 година гаранция - поправят закон, за да удължат живота на развалени телевизори, печки, хладилници и по-малко отпадъци

- 25 г. след старта на разширението столицата може да има завършен околовръстен път - по-бавно е изграден само този в Белград, но Сърбия преживя война и бомбардировки

- Пускат застраховка за мотор за 6 месеца, но цената не пада наполовина, ще е по-ниска с 25-30%

- София като Париж – 1650 наем за двустаен -столицата ни се нареди на второ място сред 60 страни от цял свят по поскъпване

- От кравеферми до винарни – продават агробизнеси, защото няма кой да работи

- Ако полицаи и военни плащат осигуровките си, разходите за заплатите им се вдигат с 30% - разработка по новите идеи на "Прогресивна България"

-Да обложим ли повече имотите? И кои? Дяволът е в детайлите - анализ на Румяна Денчева

- Делян Добрев 20 г. “мъжки” водеше битките на ГЕРБ в енергетиката и бюджета, а сега ще стане от стола и ще помага отстрани

- Симона Радева да се поправи, а за обществото да е предупреждение: 3 г. и 6 месеца затвор за полицайката, помагала на Семерджиев, който уби на пътя две момичета

- За тикток звездата Стоян Колев с въздушния автомат “купонът започна в Банско” и свърши в килия в Пазарджик

Вижте първите страници на "24 часа" от 22 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.