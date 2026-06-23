При бърз растеж навлизат много неподготвени участници, които търсят евтини варианти, но при първия сервизен проблем доставчиците им изчезват, казва директорът „Доставки и продажби" и член на Борда на директорите на „АмонРа Енерджи"

- Г-н Белелиев, „АмонРа Енерджи" е лидер в доставките на оборудване за соларни централи. А с батериите така ли е?

- Като фирма ние имаме възможността да доставим от днес за утре големи количества и да подсигурим необходимото търсене.

Батериите са гореща тема в енергийния сектор. Инсталираният капацитет в България за съхранение на електроенергия е около 3 гигаватчаса, като само тази година се очаква да се удвои. На пръв поглед изглежда голямо, но не е така, в Германия са 28 гигаватчаса. По-интересният въпрос е защо отне толкова дълго да се достигне до това състояние и дали инфраструктурата съществува, за да поеме това, което идва. В Германия и Нидерландия минаха през този етап преди 4-5 години.

- Този бърз растеж на батериите до какво води?

- Не мога да кажа, че е нещо негативно. Донякъде води до стабилност на мрежата, възможност за балансиране, по-различни цени на електроенергията. Само че мрежите не са проектирани да поемат масово такива некоординирани зареждания и разреждания на батериите. А бумът ще продължи. Ние в момента не сме в края на ерата на батериите, затова трябва да се правят дългосрочни инвестиции в мрежата.

- Дойдоха технологии, които много бързо се реализират, и не е ли по-добре да не се оплакваме, а да сме гъвкави и да се справяме?

- Обикновено при бърз растеж на пазара навлизат много участници, повечето без реална инфраструктура, без реални познания, купуват нещо евтино, а доставчиците търгуват бързо и изчезват след първия сервизен проблем. Понякога в България инвеститори решават, че могат да бъдат и инсталатори. Част от тях сформират екип от експерти и реализират добър проект. Това са големи компании, които успяват да доставят оборудването, имат добри практики. Но има и лоши - уж са купили нещо по-евтино и уж проектът им излиза с добра възвръщаемост, но след първия сервизен проблем графиката се обръща и той плаща двойно.

- Какви са стъпките, които да предприемат хора, които искат да инвестират, за да не се окаже проектът им лъжливо евтин?

- Да работят с утвърдени с години фирми. Най-лесният начин да разбереш дали един търговец е успешен е по портфолиото му. Ако предлага и лансира само един продукт, в повечето случаи е защото няма достъп до други на пазара и не може да предостави конкретни производители за конкретни решения. Изкушавам се да кажа, че трябва да търсят нас, но не искам да пропагандирам, че ние сме единственото решение и единствената такава фирма. Желанието ми е клиентът сам, по-естествен път да достигне до този извод. Същевременно не искам да бъдат подлъгвани хора и да има неработещи системи в България.

Фирми като нашата не предлагат един продукт и не си затварят очите за различни казуси. Ние имаме решение за всякакви ситуации. Това е причината да сме това, което сме, след пет години и половина на пазара - предлагаме различни неща. Но има и доста фирми, които намират продукт, от който могат да изкарат бързи пари, и обясняват как точно тяхното е най-доброто. А то не е така.

- Какво още трябва да знае един клиент, за да не остане излъган?

- Не е правилно да се очаква от компания, която е производител от три години, да дава гаранционен срок в пъти повече, отколкото тя е съществувала. Това е първото. Второто е броят цикли на разреждане и зареждане, които производителят гарантира за батериите. И третото, не маловажно, е цената.

- Тези съвети не водят ли към висок ценови сегмент?

- Скъпият сегмент не винаги е по-добър от бюджетния.

- Какво е бюджетен сегмент?

- Разбиранията за скъпо и бюджетно при всеки са различни. Представата за скъпото като за най-доброто не е най-уместна. За мен думата бюджетно е нещо, което съчетава високо качество на добра цена. Трябва да се търсят добри решения на добри цени.

- А какви са тенденциите в тази част на енергетиката? Който прави фотоволтаик, го съчетава с батерия ли?

- При сегашните цени на електроенергия, при нулеви цени, фотоволтаици без батерии не са рентабилни, не излиза математиката. Това създаде необходимостта към стари соларни централи да бъдат добавени батерийни мощности. Единствено при просюмърите, които произвеждат ток и го потребяват, има сметка дори само от фотоволтаик. (Просюмърите са едновременно производители и потребители на енергия - най-вече от възобновяеми източници.)

- В сравнение с миналата година какво се увеличи при вас? Кое носи добавената стойност?

- Това, че се развиваме. Експертизата ни със сигурност се е увеличила, както и човешкият капитал, а при нас това е важно. Вече се увеличават продажбите и присъствието ни извън България. Успяваме наистина да предложим решения, които работят, а не просто нещо, което да изглежда на картинка добре.

- Къде увеличихте присъствието си?

- Развиваме се добре в България и в чужбина. Няма нещо, което да не търпи развитие при нас. Ето например сегментът на домакинствата - предлагаме им различни решения както у нас, така и в чужбина.

- Какви решения им предлагате?

- В България от миналата година досега имаше много кризи и периоди, в които стандартният потребител имаше проблеми с тока. Чрез инвестиция във фотоволтаици и в батерии те си гарантират повече безпроблемни дни в бъдеще. Както и по-ниски сметки за ток.

- Това вероятно са богати хора?

- Ценово продуктите ни са изключително добри и са достъпни.

- Дайте пример. Ако семейство с къща ви потърси?

- Средностатистическият потребител със средна заплата може да си позволи да потърси при нас решение, което да му намали бъдещите сметки за ток.

- Това хората са го проумели и този пазар се развива?

- Да, удвоили са се желаещите да се присъединят към този тип частна инвестиция. Предлагаме и климатици и термопомпи. Те са нов продукт, но вече имат 30% ръст в продажбите. При сегашните цени на тока инвестициите в такъв тип уреди са изключително изгодни.

- За колко години се връща инвестицията в термопомпа?

- За три-четири години.

- Към какво се насочват инвеститорите? Какви са най-търсените продукти от вашето портфолио?

- Най-търсените продукти са батериите. Ръстът в сравнение с миналата година също е 30 на сто. По-интересното от числата е, че клиентите вече задават по-добри въпроси отпреди, по-правилно са ориентирани какво точно им е необходимо.

Ние предлагаме три сегмента с много различни профили. Единият е битовият, за който вече говорихме. Това са домакинства с фотоволтаични системи, които искат да затворят цикъла с добавяне на батерии. Вторият е за индустриални клиенти, а третият са системи за големите търговци на електроенергия. На тях предлагаме най-високото ниво на решения от доказани многогодишни производители.

- Излиза се от нивото на самодейност и пазарът узрява?

- Точно така. Клиентите разбират какъв е цикълът на зареждане и разреждане, каква е дълбочината на разряда, ефективността.

- Споменахте виртуална батерия. Какво означава това?

- Батериите да може да служат като резерв и физически да бъдат разпределени при различни клиенти, но да “се връзват” към облачна система за управление като единен, координиран актив. Виртуалната батерия едва ли не дирижира всички останали, те работят като съвкупна мощност. А не всяка батерия да се разрежда поотделно. Представете си много просюмъри, само че обединени. Имаш много малки мощности, обединени и контролирани по интелигентен начин. Това дава интересни позитивни резултати и е добре за системата.

- Има ли някъде такава интеграция, такива дигитални батерии?

- Да, има извън България и на много други места, дори в съседна Румъния. Но у нас все още няма.