Откакто в България има много батерии, вечер се откачаме от блоковите цени и са по-ниски. Това показва, че има полза от допълнително развитие на мрежовата свързаност между пазарите, казва председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия

Никола Газдов е предприемач с 19 г. опит във ВЕИ сектора. Той е председател на УС на АПСТЕ и съосновател на RE-Source Southeast – регионална платформа за корпоративно снабдяване с възобновяема енергия в Югоизточна Европа.

- Г-н Газдов, колко се вече фотоволтаиците в България, към май месец бяха 6600 мегавата?

- Вероятно вече наближават 7000. Очевидно тенденцията е възходяща, което е напълно очаквано. България вече разполага със соларни мощности, чието производство почти всеки ден през пролетта покрива 70% от търсенето на електроенергия. А в определени моменти дори надхвърля цялото потребление в страната. През последните седмици имаше няколко случая, в които товарът на вътрешния пазар е около или под 3500 мегавата, а соларите произвеждат с 200-300 мегавата повече. В началото на юни достигнахме рекорд от близо 4000 мегавата производство на фотоволтаични централи. Това показва, че преди много производители са се самоограничавали, когато цената падаше твърде ниско. Сега вече могат да работят на пълен капацитет, защото излишъкът се поема от батериите. Важното не е рекордът сам по себе си, а че соларите дават най-евтината електроенергия в системата и така свалят цените за бизнеса и потребителите.

За последните 5 години България вложи над 5 млрд. евро в централи за производство на ток от възобновяеми източници - основно от слънце, и в системи за съхранение.

- Колко са инвестициите във възобновяема енергия?

- За последните пет години България вложи над 5 млрд. евро в централи за производство на възобновяеми източници - основно от слънце - и в системи за съхранение. Ако добавим и мрежовата инфраструктура, тоест всички подстанции и електропроводи към централите, изградени с частни инвестиции, общата сума доближава 7 млрд. евро. Към това трябва да добавим и средствата по плана за възстановяване и устойчивост.

- От него са над 1 милиард евро подкрепа за батерии, нали?

- Така е. Не се говори много за това, но енергетиката в последните години се превърна в един от най-големите инвестиционни сектори в страната, и то благодарение на ВЕИ и батериите. Това започва да привлича внимание и към други подсектори. Възникват възможности не само да изграждаме централи, а да произвеждаме и оборудване за тях. Имаме примера на IPS – компанията изгради в София едно от малкото европейски производства на батерии и дори получи стратегически статут от ЕК. В индустриалната зона на Стара Загора “Сънотек” изгражда завод за метални конструкции за фотоволтаици с капацитет около 50 хил.тона годишно и цел да стигнат до над 120 хил. т. Планирано е изграждане и на втори завод, който ще заработи през 2028 г. и ще произвежда трансформатори – не само за ВЕИ сектора, но и за нуждите на разпределителната мрежа в ЕС. Водят се разговори между български компании и азиатски производители на трансформатори за инвестиции от над 100 млн. евро в производството им у нас. В последните седмици имах разговори с водещ китайски производител на соларни панели, който планира да премести част от производството си в Европа и България е в краткия списък на държавите, които ще се борят за привличане на инвестицията.

- Ако се върнем на соларите, какво се случва с тях, като цената на борсата стане 1 евроцент, 0 или -5? ЦДУ вече не ги спира, както беше преди това. Те самоограничават ли се?

- Ниските цени по обяд са признак за успех, а не за проблем. Това означава, че имаме изобилие от евтина електроенергия благодарение на инвестициите в слънчеви централи. Сега вече батериите поемат това свръхпроизводство и го преместват към вечерните часове, когато традиционно търсенето и цените са по-високи.

- Батериите са хитът тази година. През месец май бяха 3364 мегавата като мощност, може би вече са към 4000. Дали този темп ще продължи и след изчерпване на грантовете по плана за възстановяване?

- Предстои да видим. Развитието при системите за съхранение на енергия наистина е много бързо. За специалистите това не е изненада, просто проектите сега влизат в експлоатация и стават видими за целия пазар. В следващите месеци ще наблюдаваме как реагира пазарът на това, което се случва. Някои ефекти вече са налични и може да бъдат отдадени на батериите. Вижда се стабилизиране на борсовите цени през деня – вместо да се движат около нулата, те вече са с 10–20 евро по-високи. Едновременно с това се наблюдава и намаляване на цените вечер, особено в сравнение със съседна Румъния. Допреди тези 4000 мегавата системи за съхранение имаше почти пълно съвпадение на борсовите нива между двете държави и Гърция. Откакто в България има много батерии, вечер започват да се появяват забележими разлики, а в няколко случая дори “откачане” и цените в България са по-ниски. Това е добър сигнал за потребителите. Но той показва също така, че има логика от допълнително развитие на мрежовата свързаност между отделните пазари, защото в България има потенциал да произвеждаме и съхраняваме евтин ток, който да реализираме не само у нас, а и в други пазари в региона.

- Възобновяемата енергия, дори с батерии, създава ли проблеми на електроенергийната система заради непостоянното ѝ производство?

- Фактите показват, че няма хаос, а добре управлявана нова реалност, която намалява цените на тока в тъмните часове и прави системата по-гъвкава. Енергийната трансформация на България върви както с ползи, така и с нови предизвикателства. Но специалистите в Електроенергийния системен оператор и диспечерите в Централното диспечерско управление са изключителни професионалисти и са доказали през годините, че успяват много добре да се адаптират и успешно да управляват променящата се система. Има нови решения и те вече се използват много умело. В последните седмици системите за съхранение се превръщат във водещия източник, който захранва системата вечер, когато има пик на консумация. При това на по-ниска цена, отколкото при съседите.

- Не са много ниски цените в региона, продължават да са високи.

- Така е, но са по-ниски, отколкото биха били без евтината слънчева енергия и системите за съхранение. А цените все още са високи, защото газовите централи на съседите – най-вече Гърция, но и Румъния - определят цената в часовете, в които няма евтин ток от слънце или от вятър. Вижда се, че когато в Гърция има силно производство от вятър, цените падат рязко и това се усеща дори в България. А вятърните им паркове на почти същата територия като България са 10 пъти повече. Ние имаме 715 мегавата, те имат близо 7000. Когато обаче в Гърция не духа вятър, ние сме зависими от цената на техните газови централи, която определя и нашата, защото сме свързан пазар. Или поне бяхме много по-зависими, преди да навлязат батериите. Важно е възможно най-бързо да започнем да изграждаме нови вятърни мощности и в България, защото това ще ни направи по-малко зависими от гръцките газови централи.

- 15 години вятърни мощности са заседнали на 715 мегавата. Защо няма инвеститорски интерес?

- Категорично не е липса на интерес. Просто регулаторната среда е изключително непредвидима. В същото време има силно търсене на евтин ток от вятър, който много добре запълва соларния профил. Вятърните централи обикновено произвеждат най-много електроенергия нощем и през зимните месеци. Точно тогава, когато соларната енергия е по-слаба. Търсенето от индустриални енергийни консуматори е голямо, но процедурите са тромави и отнемат много време. Има стари проекти, които не могат лесно да бъдат възродени. Защото технологиите сега са различни и турбините са по-големи. Ако преди са били по 2-3 мегавата, сега мощността им достига 6-7, дори 8 мегавата. Поради което се налага цялата процедура да стартира отначало. Ако развитието на един соларен проект отнема между две и четири години, при вятъра този период е шест до осем години. Липсата на инвестиции много често се дължи както на тежките процедури, така и на неразбирането на общински институции как точно трябва да се случват тези проекти. И не на последно място на много добре организирана кампания за дезинформация срещу вятърната енергия. Целта е да се създаде впечатление, че хората са против вятърната енергия, а всъщност става дума за малка и политически мотивирана група, която бълва лъжи в социалните мрежи. И това е проблем, който се наблюдава в цяла Европа. Дори НАТО публикува анализ, който свързва ръста в дезинформацията срещу ВЕИ с подривни кампании след началото на войната в Украйна. Много често се публикуват едни и същи негативни послания, които не отговарят на истината - как ветропарковете разболявали хората, били вредни за земеделието и за животните, излъчвали вредни лъчения. Тези послания се разпространяват от фалшиви профили с помощта на изкуствен интелект и създават усещане за масовост. Това често подвежда дори алгоритмите на социалните мрежи, които започват да показват лъжите на още повече хора и така усилват ефекта на дезинформация.

- Какво може да размрази този сектор в енергетиката?

- Мисля, че пазарният интерес в крайна сметка ще реши проблема. Вече има проекти, които са в напреднала фаза на развитие, други са в процес на планиране. Очаквам първите нови ветроенергийни централи да заработят през 2028 г., а истински видим ефект за системата ще има около 2030 г. Тогава ще можем да говорим за над гигават изградени мощности. В момента има проекти за между 3000 и 4000 MW, които са в различна фаза на развитие.

- Как изглежда българската мрежа и междусистемната свързаност със съседите в сравнение с другите държави в Европа?

- България е сред държавите в Европа с много добра преносна мрежа и отлична междусистемна свързаност със съседите си. Трябва да продължим да я подсилваме и България го прави. Ние трябва да работим за общ европейски пазар както на физическа свързаност, така и на пазарна. Реалността е, че в момента нямаме истински общ европейски пазар, а няколко регионални обединения. Подобряването на междусистемната свързаност със съседите и на север, и на запад е много важно, за да можем да изнасяме към Централна Европа евтината електроенергия, която се произвежда в региона, и да внасяме евтин ток от вятър в Северно море, когато тук нашите ветрогенератори не работят. Това ще помогне както за по-добро ценово сближаване между отделните европейски пазари, така и за подобряване на енергийната сигурност, защото днес имаме поредна голяма енергийна криза. Ако научихме нещо от конфликтите през последните пет години, то е, че не можем да зависим за своята енергийна сигурност от изкопаеми горива. Защото те ни излагат на рискове, възникнали в други региони, които България и Европа не могат да контролират. Докато възобновяемата енергия произвеждаме тук, у дома. Никой не може да ни врътне кранчето на слънцето и на вятъра, както се случваше през 2009 и 2022 г. с газа, или сега с блокирането на Ормузкия проток. Възобновяемата енергия вече не е само климатична политика. Тя се превръща и в политика за сигурност. Зависимостта от вносни горива винаги носи геополитически риск. И по-добрата междусистемна свързаност в Европа ще помогне да се повиши още повече енергийната автономност и сигурност, защото ще подобри и физическите обмени на електроенергия, които в момента са затапени в няколко тесни места между отделните региони.

- Как се промени енергетиката у нас, за да бъде днес развитието ѝ динамично и гъвкаво, както смятате вие?

- Енергетиката се трансформира изключително бързо. Преди 10-15 години системата бе изградена около няколко големи централи, а днес ситуацията е много различна - хиляди производители, електрохимични батерии, които са сравнително нови пазарни участници. Ние и преди имахме големи системи за съхранение, каквито са ПАВЕЦ, но многото разпределени батерии сега са значително по-гъвкави. Днес имаме активна търговия и регионален пазар, каквито преди пазарното обединение с Гърция и Румъния нямахме. Средата сега е много по-динамична и ние не сме изключение. Трансформацията към ВЕИ и съхранение на енергия е глобална тенденция, която променя дори огромни енергийни системи като САЩ, Китай или Индия. България се вписва в глобалните тенденции. Въпросът е дали ще използваме своя потенциал и силните си страни, за да се наредим сред лидерите не само по производство и съхранение, но и по управление на енергийни активи, по привличане на инвестиции в производство. Или ще продължим сами да спъваме потенциала си с административни бариери.

- Къде се спъваме?

- Конкретен пример са продуктовите такси за соларни панели и батерии, които вече създават огромни проблеми за имиджа на страната ни. В България те са между 5 и 15 пъти по-високи, отколкото в другите европейски държави. В Румъния и Австрия се плаща продуктова такса от 200 евро на тон, а в България – 2800 евро на тон. При панелите е подобна ситуацията - 460 евро на тон в България, в Белгия е 50 на тон, в Нидерландия - 65 евро на тон. Ние плащаме в пъти повече. Защо? Защото екоминистерството отказва да преразгледа тези абсурдно завишени такси и така административно оскъпява тока за бизнеса и домакинствата. Тези по-високи разходи се калкулират в цената, това трябва да е ясно. Има и друг негативен ефект от произвола – той отблъсква инвеститори, които иначе биха избрали България за своите нови европейски заводи за производство на батерии и соларни панели в Европа. Защо им е да инвестират тук, ако ще бъдат ограбени административно? Това започва да влияе пряко на инвестиционните решения. А всеки пропуснат инвеститор е реална загуба за страната. България има всички предпоставки да бъде енергиен лидер в региона. Новото правителство има избор - да приравни продуктовите такси към европейските нива и да отвори вратата за милиарди инвестиции или да продължи да я залоства с административни бариери.