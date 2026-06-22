Ремонтът не трябва да е наказание за потребителя

Идеята да се удължава гаранцията, когато човек избере ремонт вместо подмяна, е стъпка в правилната посока. Тя връща здравия разум в пазар, в който твърде често най-лесното решение е счупеният уред да се изхвърли и да се купи нов.



Това обаче няма да проработи само с добри намерения. За потребителя ремонтът има смисъл, ако е бърз, достъпен и на цена, която не го кара да се чувства наказан, че е избрал по-устойчивия вариант.

Затова най-важният въпрос е не дали законът ще въведе право на ремонт, а дали ще бъде реално използваемо. Задължението производители и търговци да дават информация, да поддържат части и софтуер и да не отказват поправка променя баланса между клиента и пазара.

Слабата страна на българския подход засега е, че не е ясно как държавата ще насърчава ремонта извън законовите задължения. Остава надеждата, че и това ще бъде направено.

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