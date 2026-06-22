Виктор Чаушев: Ако не получим 145 млн. евро от държавата, не можем да пуснем новото метро

В много европейски градове картите за пътуване поскъпнаха. В София цените не са променяни от 2016 г. и няма как да бъдат задържани още дълго, ако искаме нови превозни средства

Още акценти в интервюто със зам.-кмета по транспорт и градска мобилност на София:

Дупката в транспорта тази година ще е между 45 и 61 млн. евро

Търсим подходящ терен за състезателна писта, за да ограничим гонките по булевардите

Ще подобрим видимостта на "Челопешко шосе". Защитен остров ще насочва колите от средната лента да завиват надясно при Орлов мост

Искаме 50% от събраните глоби да постъпват в общината. Така ще осеем града с камери за контрол и ще повишим пътната безопасност

Планираме да купим 50 електробуса, 75 тролейбуса и 20 трамвая с проект по Оперативна програма "Региони в растеж"

- Г-н Чаушев, какви мерки за пътна безопасност предприема Столичната община след тежката катастрофа на “Челопешко шосе”, при която загинаха четирима души?

- МВР предложи проект на наредба за техническите средства за скорост. Столичната община е изпратила становище, за да допълним наредбата и това да ни позволи в оперативен порядък да осигурим още камери за контрол. Това е много важно, защото, когато шофьорите знаят, че има камери, в общия случай не нарушават правилата. Смятаме, че това ще повиши пътната безопасност.

За “Челопешко шосе” сме набелязали различни мерки, свързани с осигуряване на видимост, и се работи по организацията на движение, която трябва да бъде съгласувана. Работим и за Орлов мост - сложихме сенници на зелената секция на светофарите за десен завой и те доведоха до намаление на инцидентите. Но преди 2 г. предложихме на МВР да изградим и ограничителен остров, за да може от средната лента физически колите да бъдат подведени да завиват надясно. Наскоро МВР се активизира, бяхме на място и ги убедихме, че такова решение е необходимо. Сега действаме в оперативен порядък този физически остров да се случи. Проектът е в общинското направление по обществено строителство за реализация. Би отнело не повече от една нощ, за да се оформи този защитен остров.

- София иска да получава част от средствата, събрани от глоби за пътни нарушения. Защо и за какво ще се ползват средствата?

- Средствата ще бъдат влагани изцяло в пътна безопасност и контрол. Имаме голямо желание много бързо да осеем целия град с камери за контрол. Ще ви дам пример със Скопие - в столицата на съседите са приложили такъв метод. Резултатът е 40 млн. евро, събрани от глоби за 1 г. Смятаме, че с такава превенция ще дисциплинираме шофьорите. Идеята е, както държавният фонд за пътна безопасност, който се пълни от глоби, по същия начин и общината да има фонд, с който да реализира инфраструктурни промени и мерки за пътна безопасност на местата с концентрация на пътнотранспортни произшествия. В следващите няколко години това ще има голям ефект, стига тази наредба да влезе в сила, да ни се позволи и да получаваме тези средства регулярно от държавата. Отношенията между държавата и общината са ключови, за да може това да се случи.

- Какъв процент искате да получавате?

- 50%, както е записано в Закона за движението по пътищата. Половината от средствата да остават в общините, е най-справедливо, защото местната власт инвестира в камери и други мерки. Очакваме обемът на нарушенията да бъде доста голям, т.е. много бързо ще се генерира значителен ресурс, който веднага да бъде инвестиран в повишаване на пътната безопасност.

МВР се занимава с контрола в реално време, самото връчване на глобите често се случва през тях. Предвиждаме и друга обвързаност с наши системи в дългосрочен план - когато се ползват общински услуги или наш служител има достъп до такива нарушители, те също да могат да връчват актове за нарушения.

- Т.е. като дойда да си платя местните данъци и излезе, че имам глоба, да трябва да я погася, така ли?

- Най-малкото - ще трябва да ви бъде връчена. Хората трябва да разберат, че колкото по-адекватен и навременен контрол има, толкова по-малко нарушения ще се правят. Идеята не е да събираме пари, а да повишим безопасността на пътя. За съжаление, начинът, по който това може да се случи, са санкциите, защото българинът не разбира от меки мерки. Споменах Орлов мост - там са приложени какви ли не подобрения и въпреки това правилата продължават да се нарушават и стигаме до момент, в който да се налага физическо ограничаване. С глобите е същото - трябва да се бръкне в джоба на българина, за да има промяна в поведението му на пътя.

- Искате и общинските камери да се интегрират с центъра на МВР. Какво се случва сега, ако ваша камера засече нарушение на пътя?

- Да, част от общинските камери са интегрирани вече. Но например тези на бус лентите - не са. Ежемесечно сваляме данни на електронен носител, който се предава на МВР, но общината няма никаква информация какво се случва после - налагат ли се санкции, или не. Затова най-добрият вариант е всички камери да бъдат синхронизирани в реално време, за да може да има и контрол, и санкции в реално време.

- На кои булеварди се правят гонки?

- Има доста критични участъци в София. Основно това са прави участъци със сравнително прилична настилка, които позволяват да се развие по-висока скорост. Това са околовръстният път, южната и северната дъга. Имаме данни за част от пътищата, свързващи села, защото вечер са по-малко натоварени - например между Нови Искър и Доброславци. В града - по булеварди като “Т. Каблешков”, “Ф. Кутев”, “България”. Говоря не само за гонки, но и за тестване на не много законни модификации на горивната система, които предизвикват много шум. Подобни оплаквания имаме и за ул. “Г. С. Раковски” в центъра.

- Общинските съветници приеха доклад за изграждане на състезателна писта. Къде ще е и кога ще е готова?

- Този проект е свързан със строителство и направление “Транспорт” не е водещо, но преди е разглеждан вариант за терен в североизточната част на града. Столичната община възобнови инициативата и се търси подходящ терен. Но такова съоръжение трябва да се стопанисва чрез публично-частно партньорство, защото общината има ограничен ресурс, а това не е дейност от обществена необходимост като образованието и градския транспорт например.

- Общинските транспортни дружества отново са на загуба. Колко стана дупката в транспорта? Само увеличаване на държавната субсидия ли е решението, или може да се стигне до по-крайни мерки като разреждане на градския транспорт?

- По прогнозни данни дупката в транспорта ще е 45 млн. евро, без да включваме т.нар. разумна печалба на дружествата. Ако заложим и нея - тогава сумата става 61 млн. евро. Изпратили сме 2 писма до Министерството на финансите с подробна информация за този недостиг и сме поискали повече средства от държавата. Силно се надявам те да бъдат заложени в проекта за държавен бюджет, защото иначе няма да можем да излезем от този порочен цикъл на просрочени плащания в последните години. Общината осигури 15 млн. евро заемно финансиране за Центъра за градска мобилност, за да плати забавени фактури за изминат пробег на транспортните дружества, за да си погасят те задълженията за гориво, части и др.

- А ако държавата не отпусне повече средства?

- Настояваме 50% да се покриват от държавата и 50% - от общината. Говорим за около 145 млн. евро субсидия и компенсация, като общината ще осигури същата сума. Ако държавата не ги осигури, това означава, че няма да можем да пуснем новото метро до “Левски Г”, защото то изисква увеличение на пробега за “Метрополитен” ЕАД. Метрото генерира разход от 15-16 евро на км. То е най-скъпият обществен транспорт в страната. Метрото има своите преимущества, защото превозва бързо на далечни разстояния много хора, но това си има своята цена. Затова е много важно държавата да подходи отговорно и да се съобрази с искането ни. Настояваме и за законодателна промяна, за да може охраната за метрото да бъде включена като дейност към МВР, а не общината да се моли всяка година да получи средствата. Тази година те са около 15-16 млн. евро.

- Но нали метрото през “Подуяне” трябваше да бъде пуснато другия месец?

- Да, новите 3 станции трябва да се пуснат в края на юли - началото на август. Зависи кога ще приключат тестовете на системите. Но има още довършителни дейности на последния участък и имаме сериозни разговори с изпълнителя. Той прави всичко възможно да си спази срокът - края на юли. Крайният срок за разходите, които могат да бъдат направени, е 31 август. Ако дотогава не сме пуснали в експлоатация метрото и не са завършени всички дейности, не може да получим средствата от ЕС. Ще бъдем безкомпромисни, ако заради слаба организация на фирма “Монолит” се стигне до забавяне на метрото, и всички финансови претенции ще бъдат насочени към тях, ако загубим договорените европейски средства.

- Да, обаче и парите от държавата, ако не дойдат, ако няма приет бюджет?

- Надявам се, че ще има. Благодарение на служебното правителство и удължителния бюджет имаме средства, които ще ни стигнат до края на месеца, но от юли пак ще имаме финансови проблеми. Тоест - ще трябва общината да се откаже от детски градини, училища, улични ремонти - от всички тези обекти в капиталовата програма, за да може да плати сметката за градския транспорт. Намаляването на пробега, разреждането на линии не е решение и аз като зам.-кмет няма да го допусна. Държавата трябва да е наясно, че това е в полза на всички, а не е прищявка на общината, защото касае всички софиянци. И всъщност не става дума само за София, а и за други общини.

Преди дни на среща в транспортното министерство превозвачи са поискали и държавата е обещала допълнителни компенсации за повишените цени на горивата. От началото на годината поскъпването на горивата и електричеството ни струва допълнителни 10 млн. евро.

- При толкова разходи на дневен ред ли е промяна на тарифата за превозните документи за пътуване с градски транспорт?

- Ако се стигне до това, ще се опитаме да бъде в минимален размер. На този етап за тази година може би това няма да се случи. Смятам, че държавата е добър партньор и ще изпълни това, което е обещала. Надявам се, че подходът няма да е като на предходното редовно правителство, а ще е доста по-разумен и отговорен.

- Какво означава увеличение в минимален размер евентуално за догодина?

- Това вече се случи в много европейски градове - заради увеличените разходи картите поскъпнаха. В Прага увеличиха значително краткосрочните превозни документи. Във Виена годишната карта вече е над 400 евро. В Букурещ комбинираната месечна карта за метро и за всички линии на наземния транспорт е €32 евро, а в София - €25,50 евро. Цените на превозните документи в София са доста. За да може да инвестираме в нови превозни средства, в ремонт на инфраструктурата, трябват пари. В общината знаем, че трябва да инвестираме, преди да искаме от гражданите, но голяма промяна в тарифната политика за обществения транспорт не е правена от 2016 г. и няма как тези цени да бъдат задържани още дълго.

- Как ще отговорите на опозицията, че това ще е първият мандат от доста време насам, който ще приключи без нито едно ново превозно средство за градския транспорт, с изключение на влаковете за метрото?

- Няма да приключи така. Направихме конкретни постъпки към Оперативна програма “Региони в растеж” за финансиране покупката на 50 електробуса, 75 тролейбуса и 20 трамвая. Ако получим неофициално потвърждение, имаме готовност общината да плати авансите, за да може да започне изпълнението, докато текат административните процедури. За електробусите срокът за доставка е 9 месеца, а за тролейбусите - около 1 г. Тоест всички превозни средства без трамваите ще дойдат до октомври догодина. Подготвяме и 3 много големи инвестиции: за покупка на 60 трамвая с преизграждане на депо “Банишора”, което е построено през 1954 г. и няма никакви условия за поддържане дори на сегашния подвижен състав; за 46 трамвая с модернизация на депо “Искър” за линии 20, 21 и 22 и 200 автобуса с модернизация на гараж “Дружба”.

- Няма решение и на проблема с паркирането - може ли общината да предприеме мерки преди произнасянето на съда, защото не е ясно колко време ще седи там наредбата, а и може пак да бъде обжалвана.

- За съжаление, наредбата е в съда и не можем нищо да направим. Трябва да изчакаме съдът да се произнесе. Това ще отнеме може би поне около 1 г. Но хората трябва да разберат, че ползването на инфраструктурата от автомобили води до нейната бърза амортизация. И заради тази голяма моторизация, която има в София, никога няма да излезем от калните градинки, счупените плочки, липсата на осветление и организация на паркиране, ако не работим заедно за решение на проблемите. И то е редът, който въвеждат синята и зелената зона. Реформата, която предложихме, е средствата, постъпващи от зоните, да бъдат реинвестирани по ясен механизъм в кварталите, за да могат хората да видят реалния ефект.

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