Какво трябва да знаем за забраната на САЩ за Anthropic

Администрацията на Тръмп ограничи достъпа на чуждестранни потребители до най-новите модели за изкуствен интелект на Anthropic. Какво означава това?

Мениджърите от Силициевата долина и политици по цял свят са озадачени от последните мерки на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Anthropic - компанията за изкуствен интелект, която стои зад популярния модел Claude. Само дни след представянето на най-мощните обновления - Claude Fable 5 и още по-мощния Mythos 5 - администрацията на Тръмп наложи строги ограничения за експорт върху инструментите на Anthropic. Вашингтон посочи рискове за националната сигурност, свързани с т.нар. jailbreaking - заобикаляне на правилата за безопасност на изкуствения интелект, нещо, което базираната в Сан Франциско технологична компания определи като незначително, преувеличено, както и проблем и за конкурентни платформи.

Въпреки това след като Министерството на търговията на САЩ на практика забрани на чуждестранни граждани по целия свят да използват моделите, включително и на самите служители на Anthropic, компанията нямаше друг избор, освен да спре глобалния достъп изцяло. Ходът на Вашингтон дойде дни след като Anthropic подаде документи, за да започне да се търгува публично през тази есен, с надежда да набере десетки милиарди от инвеститори.

Експерти и съюзници са шокирани от този ход на САЩ

Забраната за износ предизвика остри критики от технологичния сектор. В отворено писмо, публикувано миналия уикенд, група от над 170 технологични ръководители предупреди, че ограниченията "застрашават лидерството на Америка в изкуствения интелект", като лишават специалистите по киберсигурност от най-силните им инструменти, докато възможностите на Китай напредват бързо.

На срещата на върха на Г-7 във Франция индийският премиер Нарендра Моди призова за "широк и приобщаващ" достъп до американските модели за изкуствен интелект, докато Обединеното кралство поиска изключение от забраната, което беше отхвърлено. Някои европейски политици междувременно описаха способността на Вашингтон като допълнителна причина Европейският съюз да осигури суверенитет в областта на изкуствения интелект. "Няма да купуваме модели от тези компании, ако от днес за утре можете просто да дръпнете шалтера", предупреди френският президент Еманюел Макрон.

Такива мерки разкриват регулаторни пропуски в САЩ

Ристо Уук, ръководител на отдела за европейска политика и изследвания в института Future of Life, определи действията на САЩ като "прибързани и неинформирани" и призова Вашингтон да въведе по-ясни и по-строги регулации, подобни на тези, които ЕС ще въведе през август. "Безопасността на изкуствения интелект не може да зависи от добрата воля на една-единствена компания в дадена седмица", каза Уук пред ДВ.

Вашингтон обикновено използва правни инструменти като ограничения за износа срещу външни конкуренти като Китай и Русия. Но насочването към американска компания като Anthropic създава опасен нов прецедент, тъй като може да подкопае доверието на инвеститорите, да задуши иновациите и да отслаби технологичното предимство на САЩ.

Клеменс Фюст, президент на германския институт ifo, предупреди, че забраната подчертава "уязвимостта" на Европа по отношение на изкуствения интелект и призова за разширяване на центровете за данни, производството на чипове и енергийната инфраструктура в рамките на ЕС. Въпреки че е голям потребител, Европа контролира по-малко от 5% от глобалната инфраструктура на изкуствения интелект, в сравнение със САЩ с 75% и Китай с 15%, отбелязва Фюст.

Дали Anthropic е твърде предпазлив?

По-рано тази година Anthropic влезе в конфликт с Министерството на отбраната на САЩ, след като отказа да премахне дългогодишни ограничения върху своите AI модели за масово наблюдение на американски граждани или за напълно автономни оръжейни системи.

Anthropic е изградил репутация като един от най-предпазливите играчи в надпреварата за изкуствения интелект, следвайки подход "безопасността на първо място", при който моделите се обучават да се самокритикуват според набор от писмени принципи, известни като Constitutional AI.

Изследователят в областта на изкуствения интелект Педро Домингос твърди, че именно Anthropic, а не администрацията на Тръмп, е отговорна за някои преминати граници - позиционирайки се като самоназначен морален авторитет. "Те наистина вярват, че изкуственият интелект е смъртна опасност", казва Домингос, професор по компютърни науки в Университета на Вашингтон, пред ДВ. "И също така вярват, че те би трябвало да управляват света." "Много от проблемите им с правителството се дължат на това, че те сякаш си присвояват негони функции", добава той.

Критикувайки остро мерките на САЩ, изпълнителният директор на Anthropic Дарио Амодеи призова световните лидери на срещата на Г-7 да дадат приоритет на международното сътрудничество в регулирането на изкуствения интелект вместо едностранни действия, като ги насърчи "да устоят на изкушението да се разединят".