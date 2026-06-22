Прозорецът за мир в Украйна няма да остане отворен завинаги

Има шанс за замразяване на конфликта, но фантазията на Путин за тотална победа може да се окаже пречка

Войната в Украйна вече навлиза в петата си година и надминава много от големите конфликти на миналия век. Ще приключи ли някога? И кой би могъл да ѝ сложи край? Възможно е да не е само нелепата идея на руския президент Владимир Путин за тотална победа, която поддържа войната жива, пише за “Файненшъл таймс” политологът Иван Кръстев.

Според него преследването на дипломатически договорен дълготраен мир от страна на Европа и Америка може също да е смъртоносна илюзия.

Реалността е, че дори ако има минимален шанс за траен мир, не трябва да пропускаме възможността за смислено примирие.

В тази опасна ера войните се ребрандират като “специални операции” и нито една велика сила не е велика, ако не може да постигне целите си за по-малко от две седмици, пише още Кръстев. Това е, което Доналд Тръмп направи във Венецуела и не успя да направи в Иран.

В наши дни мирът не е повече от замразена несигурност

Не успяваме да осъзнаем, че когато природата на войната се променя, природата на мира също се променя. В този контекст отвореното писмо от 4 юни на украинския президент Зеленски до Путин заслужава специално внимание. Ако дроновете са променили начина, по който Украйна води войната, писмото на Зеленски отбелязва драматична промяна в начина, по който Киев мисли за нейния край, обяснява политологът.

Зеленски поиска преки преговори между Киев и Москва и аргументира, че има основателна причина да се вярва, че военните действия могат да се прекратят в много близко бъдеще.

Не знаем какво вярва Путин, че се случва на бойното поле, но знаем, че Русия не печели. Лятната ѝ офанзива е спряна от технологичното предимство на Украйна, докато загубите ѝ надвишават капацитета на Москва да мобилизира нови войници.

Според Иван Кръстев последният удар на Украйна по Москва е ясен знак, че не сме свидетели на задънена улица. Руската икономика кърви, а обществената подкрепа за войната видимо отслабва.

Ако Москва иска да продължи да преследва амбицията си да поеме контрол над целия Донбас през следващата година или две, Путин ще трябва да прибегне до

масова мобилизация или използването на ядрени оръжия

И двата варианта са изпълнени с непредвидими, да не говорим за катастрофални последствия, пише още политологът за “Файненшъл таймс”.

Ако вместо това Путин избере да спре боевете, той не може да претендира за тотална победа, но със сигурност може да симулира успех, точно както Тръмп прави в Иран.

Политиките на САЩ към Европа гарантират, че Украйна няма да се присъедини към НАТО поне в краткосрочен план. Така Путин може да претендира, че е постигнал една от целите си. Киев също вероятно няма да настоява за европейски миротворци; Украйна просто не се нуждае от тях и както разкрива последното проучване на Европейския съвет за външни отношения, повечето европейци не са ентусиазирани да ги изпращат.

Така Москва може да претендира, че още едно искане е удовлетворено, пише още политологът. Освен това Кремъл може да се надява, че прекратяването на огъня ще предизвика напрежение в украинското общество и ще стане инструмент за политическа дестабилизация. Въпреки неотдавнашните им военни постижения украинците също имат причина да търсят край на военните действия.

Киев е спечелил войната в един важен смисъл

Конфликтът демонстрира на света, че противно на руските националистически претенции украинците не са омагьосани руснаци.

Украйна е загубила територия, но суверенитетът ѝ отново се потвърди. Армията ѝ е една от най-силните в Европа, а отбранителният ѝ сектор е завистта на света. И докато руският език все още се говори в Украйна, много малко хора биха се идентифицирали като руснаци извън окупираните територии, ако днес се проведе референдум. Така след четири години война няма никой в Украйна, за когото Москва може правдоподобно да претендира, че защитава. Според Иван Кръстев болезненият въпрос, пред който сега е изправен Зеленски, не е как да устои на руската агресия,

а колко повече хора може да загуби Украйна,

преди да загуби бъдещето си? Дългата война означава не само повече убити и ранени граждани, но и по-малко родени бебета и по-малко украинци, които се връщат у дома от чужбина.

Така продължаването на конфликта - дори ако означава освобождаване на някои допълнителни територии, не е оптималната дългосрочна стратегия, особено с още една жестока зима напред и бъдеща уязвимост към неблагоприятни промени в европейската политика.

Иван Кръстев пише, че в момента има реална възможност да се замрази войната.

Но уточнява, че времето на този прозорец може да мине заради заблудата на Путин, че може да постигне тотална победа и факта, че европейските съюзници на Украйна не са успели да разберат, че природата на постигането на мир се е променила заедно с природата на воденето на война.

В този опасен нов свят първото е просто отсъствието на второто. Преки преговори между руснаци и украинци все още могат да бъдат най-реалистичният начин за постигане на това, което днес минава за мир, пише политологът за "Файненшъл таймс".