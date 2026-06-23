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Преди 10 години: Онзи референдум, с който британците излязоха от ЕС

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Протестиращ против “Брекзит” вее знамена на Великобритания и ЕС пред парламента в Лондон. СНИМКА: РОЙТЕРС

10 години от историческия референдум във Великобритания за напускането на Европейския съюз (ЕС) се навършват днес. На 23 юни 2016 г. гражданите на острова отидоха до урните, а резултатът бе точно на ръба - 51,9% от гласувалите подкрепиха напускането на ЕС, а 48,1% - оставането. За излизането от съюза гласуваха главно заради желанието страната да си върне пълен контрол върху границите, законите и бюджета, като ограничи свободното движение на хора от ЕС и намали влиянието на Брюксел върху британската политика.

Въпреки малката разлика резултатът промени не само Обединеното кралство, но и цяла Европа. Великобритания официално напусна ЕС на 31 януари 2020 г. след трудни преговори. Оттогава страната води независима търговска политика, въведе нови правила за имиграция и сключи десетки търговски споразумения по света.

10 години по-късно общественото мнение във Великобритания значително се е променило. Според различни проучвания от 2026 г. между 55 и 57% от британците вече смятат, че напускането е било грешка. Мнозинство подкрепя по-близки връзки с ЕС, включително по-лесна търговия и дори връщане на елементи от свободното движение на хора.

В същото време големите политически партии не поставят въпроса за пълно повторно присъединяване на дневен ред. “Брекзит” ускори политическата нестабилност на острова и задълбочи различията между Англия и останалите части на Обединеното кралство, особено в Шотландия и Северна Ирландия.

Протестиращ против “Брекзит” вее знамена на Великобритания и ЕС пред парламента в Лондон. СНИМКА: РОЙТЕРС

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