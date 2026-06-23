Преди 10 години: Онзи референдум, с който британците излязоха от ЕС

10 години от историческия референдум във Великобритания за напускането на Европейския съюз (ЕС) се навършват днес. На 23 юни 2016 г. гражданите на острова отидоха до урните, а резултатът бе точно на ръба - 51,9% от гласувалите подкрепиха напускането на ЕС, а 48,1% - оставането. За излизането от съюза гласуваха главно заради желанието страната да си върне пълен контрол върху границите, законите и бюджета, като ограничи свободното движение на хора от ЕС и намали влиянието на Брюксел върху британската политика.

Въпреки малката разлика резултатът промени не само Обединеното кралство, но и цяла Европа. Великобритания официално напусна ЕС на 31 януари 2020 г. след трудни преговори. Оттогава страната води независима търговска политика, въведе нови правила за имиграция и сключи десетки търговски споразумения по света.

10 години по-късно общественото мнение във Великобритания значително се е променило. Според различни проучвания от 2026 г. между 55 и 57% от британците вече смятат, че напускането е било грешка. Мнозинство подкрепя по-близки връзки с ЕС, включително по-лесна търговия и дори връщане на елементи от свободното движение на хора.

В същото време големите политически партии не поставят въпроса за пълно повторно присъединяване на дневен ред. “Брекзит” ускори политическата нестабилност на острова и задълбочи различията между Англия и останалите части на Обединеното кралство, особено в Шотландия и Северна Ирландия.