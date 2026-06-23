Адриан Николов: Високият разход за чиновниците става непоносим, а и никъде другаде населението не се топи толкова бързо

Почти няма обществени услуги, които да не се нуждаят от спешен ремонт след годините на политически хаос и липса на реформи, казва старши икономистът от ИПИ

- Г-н Николов, последното издание на “Богатството на народите” поставя България на сравнително лошата 35-а позиция от общо 40 и на последно място сред страните-членки на ЕС. Защо въпреки големия ни напредък през последните десетина години продължаваме да стоим на това място и какво означава тази класация?

- Индексът си поставя за цел да обогати традиционните измерители на икономическото благосъстояние, като разделя частната икономика от държавната, което позволява да се отсее възможността на публичния сектор да “помпа” БВП чрез повишени държавни разходи. Авторите поставят оценка на качеството на държавните разходи, което позволява по-нюансиран поглед не само към размера, но и ефективността им.

Що се отнася до класирането - изследването се съсредоточава само върху страните от ЕС, ОИСР и Украйна, което означава, че България е на опашката, но в компанията на най-богатите държави в света.

Ако в бъдеще методологията се разшири и върху останалия свят, то почти всички държави ще се наредят след нас.

Трябва да имаме предвид и че държавите, с които се сравняваме, не тъпчат на място. България се развива, но сходен прогрес има и в останалата Централна и Източна Европа, а лидерите все още са много далеч напред, дори и да не растат със същия темп.

- Прави впечатление, че единствено отбраната и инфраструктурата са посочени сред относително силните страни на България. Но е факт, че хората у нас масово се оплакват от лошото състояние и недовършената на много места пътна инфраструктура, т.е. как така публичните услуги в тази област се оказват толкова високо оценени?

- Тъй като покрива много сфери на публичната политика и публичните услуги, индексът ползва относително малък набор от индикатори за оценка на всяко едно отделно направление.

Що се отнася до отбраната, тук се ползва Индексът на глобална огнева мощ, при това претеглен спрямо размера на икономиката. С други думи, България има относително развита и боеспособна армия в сравнение с производството на цивилната си икономика, което обуславя добрата оценка.

Анализът на състоянието на инфраструктурата и транспорта пък почива на специализираната глава в Глобалния индекс за иновации, който представя по-обхватна оценка на цялостната инфраструктура в страната.

Ако се фокусираме само върху пътната мрежа – което е възможно, и при това на поднационално ниво с годишните “Регионални профили” на Института за пазарна икономика, картината е далеч по-нюансирана, а на места се виждат сериозни проблеми както от гледна точка на качеството, така и на достъпа.

- В същото време качеството на публичните разходи в здравеопазването и околната среда са оценени много зле. Коя би могла да бъде най-важната причина за това?

- Околната среда се основава на оценка на замърсяването, където, особено в големите градове, България има сериозни проблеми, видими за всички.

Що се отнася до здравето, там измерителите са няколко, като водеща е детската смъртност, при която България все още има да скъсява дистанция с най-развитите икономики.

Включен е индекс на самооценка на здравната система, както и дял на разходите от джоба, където имаме сериозни проблеми заради тежестта на плащанията за лекарства и медицински изделия. Видимо за всички е, че резултатите на здравната система у нас са слаби, особено в контекста на финансирането, така че този индекс за пореден път затвърждава по-генералния извод.

- Защо се получава така, че гражданите – не само у нас, а и по света, получават все по-лоши услуги срещу данъците си? Те ли станаха твърде претенциозни, или стойността на самите услуги поскъпва и не може да се компенсира вече само от данъчните постъпления? Или има и други причини?

- Влошаването започва с пандемията – изданията на “Богатството на народите” преди нея регистрираха подобрения. От тогава обаче правителствата контролират поредица от кризи – здравна, енергийна, войни в Европа и Близкия изток, инфлация, което оставя на заден план структурните реформи.

Както всичко останало, публичните услуги, оставени без поддръжка и подобрения, постепенно се влошават, ако са оставени да се движат по инерция.

Тук трябва да имаме предвид, че индексът сравнява спрямо най-добрите системи – ако някой от лидерите си подобрява качеството, дори и да не се влошават резултатите в останалите държави, тяхното относително представяне спрямо водещите ще изглежда по-зле.

- Има ли някъде по света щастливо изключение от правилото, че добре функциониращи публични услуги се постигат с цената на сравнително високи данъци?

- Има такива примери, макар и малко – обикновено посочвам Естония като такъв. Тя успява да се развива по модела на “стартъп нация”, която търси най-вече ефективност на публичните разходи и опитва да изстиска максимума от всяко похарчено евро. Тя е и добър пример за относително ограничена, но силна държава – прави относително малко неща, но цели да ги прави добре.

- В същото време има ли някъде и къде общества, в които има и силен частен сектор, но и добре работеща публична администрация, която предлага висококачествени услуги?

- В тази категория спадат най-добре уредените страни с най-добър стандарт на живот в света: Нидерландия, Швейцария, скандинавските. Това са държавите – особено Нидерландия, които са създали основите на съвременния капитализъм и икономическия модел, който днес възприемаме за даденост. Всяка една от тях, разбира се, има свой модел на взаимоотношения между частна икономика и публично управление, резултат от историческо развитие, културни особености и други фактори. Но те неизменно се характеризират с ефективна държава с висок капацитет, съчетана с динамичен частен сектор.

- Каква е ролята на отлаганите реформи в сферата на публичните услуги?

- Няма как да говорим толкова наедро, но почти няма сфера на публичната дейност у нас, която да не се нуждае от спешен ремонт след 5-6 години на безвремие и политически хаос. От финансирането на образованието според качеството през преформатирането на клиничните пътеки до фрагментираната общинска мрежа и намаляващия капацитет на местната власт.

Практически всички аспекти на работата на държавата у нас плачат за подобрения.

Това е и задачата на новата власт – с мнозинство в парламента и четиригодишен хоризонт няма извинения, освен да се захващат с тежките задачи, за да се видят резултатите в края на мандата.

- Вероятно и другаде по света поне в развитите държави съществува парадоксът на намаляващото население, което обаче не води след себе си до намаляване на чиновниците и администрацията, нито на разходите за публични услуги. Къде обаче има такива примери или ние просто сме зле в това отношение?

- Подобна инерция е трудна за избягване, уви. България обаче е в много особена ситуация, тъй като толкова бързо и отчетливо намаляващо население няма почти никъде другаде по света.

Като цяло механични сравнения “толкова население – толкова администрация” не бива да се правят, защото на различните места държавата има различни функции и различни процеси.

При нас обаче тежестта личи най-вече във високия разход за хората в публичната сфера, който постепенно става непоносим, което налага подобряване на ефективността и свиване на бройките.

CV

* Роден е на 28 август 1990 г. в София

* Завършил е НГДЕК “Константин-Кирил Философ”

* Висшето си образование е получил във Варшавския университет

* Има магистратура по сравнителна политология от Университета в Тарту, Естония

* Работил е като репортер международник в “Дневник”, анализатор в Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП) и е бил член на борда на Българското либертарианско общество

* От 2017 г. е анализатор в Института за пазарна икономика