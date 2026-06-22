Къде е краварката и къде е млякото?

Дори човек да си отваря очите на 16 в магазина, това може да не му помогне особено. Щом се намират производители и дистрибутори, които пишат на етикета “Масло”, а то се оказва меланж от различни немлечни мазнини.
По принцип търговците са длъжни да поставят имитиращите стоки, че са млечни продукти сирене, кашкавал или маргарин, на отделни щандове, тъй като ниските им цени може да въведат в заблуда купувачите.
Но това важи само ако крайният търговец е установил на етикета какво е точното съдържание. Когато обаче на него в прав текст пише “Масло”, няма как да го отнесе в друга категория освен в тази на млечните продукти.
Случаят не е просто злоупотреба с доверието или заблуда, че купуваме премиум европейски продукт. Да пише “Масло”, а то да е нещо, в което има дори свинска мас, не е никак добре.