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https://www.24chasa.bg/mneniya/article/23092423 www.24chasa.bg

Къде е краварката и къде е млякото?

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Търговците задължително съобщават, когато продават имитиращи продукти вместо млечни СНИМКА: “24 ЧАСА”

Дори човек да си отваря очите на 16 в магазина, това може да не му помогне особено. Щом се намират производители и дистрибутори, които пишат на етикета “Масло”, а то се оказва меланж от различни немлечни мазнини.

По принцип търговците са длъжни да поставят имитиращите стоки, че са млечни продукти ­ сирене, кашкавал или маргарин, на отделни щандове, тъй като ниските им цени може да въведат в заблуда купувачите.

Но това важи само ако крайният търговец е установил на етикета какво е точното съдържание. Когато обаче на него в прав текст пише “Масло”, няма как да го отнесе в друга категория освен в тази на млечните продукти.

Случаят не е просто злоупотреба с доверието или заблуда, че купуваме премиум европейски продукт. Да пише “Масло”, а то да е нещо, в което има дори свинска мас, не е никак добре.

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Търговците задължително съобщават, когато продават имитиращи продукти вместо млечни СНИМКА: “24 ЧАСА”

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