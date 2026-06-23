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Само в "24 часа" на 23 юни:

200 нови камери снимат в София за скорост, колани и грешно престрояване

Вицето май вече е по-ценно от президента за десните

Високият разход за чиновниците става непоносим, а никъде другаде населението не се топи толкова бързо - интервю с Адриан Николов от ИПИ

В специалните страници Smart четете:

Интернетът е мъртъв! Ботовете са повече от хората

Докато България беше "Евровизия", Никола Веселинов триумфира с 4 приза за математика в САЩ

В ТУ-София създават щадящ планетата AI

Вижте първите страници на "24 часа" от 23 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.