Само в "24 часа" на 23 юни:
200 нови камери снимат в София за скорост, колани и грешно престрояване
Вицето май вече е по-ценно от президента за десните
Високият разход за чиновниците става непоносим, а никъде другаде населението не се топи толкова бързо - интервю с Адриан Николов от ИПИ
В специалните страници Smart четете:
Интернетът е мъртъв! Ботовете са повече от хората
Докато България беше "Евровизия", Никола Веселинов триумфира с 4 приза за математика в САЩ
В ТУ-София създават щадящ планетата AI
Вижте първите страници на "24 часа" от 23 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.