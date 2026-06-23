Паметта за Гоце Делчев не може да бъде незаконна

Новината за поставената паметна плоча на Гоце Делчев в село Баница край Серес отново показа колко живи остават историческите спорове на Балканите. Повече от 120 години след смъртта му името на Гоце Делчев продължава да предизвиква емоции, политически реакции и национални противопоставяния.

Безспорно е, че поставянето на паметен знак трябва да се извършва съобразно законите на държавата, на чиято територия се намира историческият обект. Ако липсва необходимото разрешение, компетентните власти имат право да се произнесат по случая. Но зад административния спор стои един далеч по-важен въпрос: Може ли паметта за историческите личности да бъде заличена от граници, начертани след войни и политически решения?

Баница е мястото, където загива Гоце Делчев. Това е исторически факт, който не подлежи на пренаписване. Независимо дали някой го определя като български революционер, македонски герой или значима фигура от общата балканска история, това място остава неразделна част от неговия житейски път и от историческата памет на региона.

Именно тук е големият смисъл на подобни места, че те не принадлежат на политиката, а на историята. А историята не може да бъде променена според конюнктурата на деня.

Вместо подобни инициативи да пораждат нови конфликти, те биха могли да се превърнат в повод за уважение към общото историческо наследство на Балканите. Защото историята не принадлежи само на една държава. Тя принадлежи на паметта, а паметта не признава граници.

Може би е време Балканите да престанат да спорят чий е Гоце Делчев и да приемат, че големите личности надживяват националните рамки. Те остават част от историята на народите, които са вдъхновили, и от местата, където са живели, борили се и са оставили следа.

Защото истинският въпрос не е дали една паметна плоча ще остане на мястото си. Истинският въпрос е дали ще съумеем да съхраним паметта за хората, които са променяли историята.

А историята е доказала едно - паметници могат да бъдат разрушавани, плочи могат да бъдат сваляни, но паметта остава. И точно затова имената на големите личности продължават да живеят дълго след като политическите спорове са отминали.



