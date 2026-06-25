Над €11 млрд. евро е чистата печалба на България от войната в Украйна (Графика)

Кaкви са числата за военните ни заводи

Нищо политическо за България няма в публикуването на това число. Така се е случило с войната, за чието започване България няма никакъв принос.

Политическите неща са станали отдавна - при приемането на страна ни и в НАТО, и в ЕС. По-голямата част от българските оръжейни заводи са настроени да произвеждат амуниции и въоръжение по съветски модел. Украйна има много такова въоръжение и съответно използва много такива амуниции, а и оръжия. Това не означава, че оръжейните ни заводи не произвеждат и друго въоръжение.

Как се получава печалбата от над €11 млрд. евро? Погледнете таблицата с печалбата на военните ни заводи.



През 2021 г. всичките ни 21 оръжейни завода правеха повече от скромна печалба – към €30-31 млн. евро. Което е, меко казано, неотносимо към икономиката даже на скромна държава като България. През 2024 г. печалбата на военните заводи е близо €3 млрд. евро, тоест 100 пъти повече. И ако това не е грандиозен успех.

През 2026 г. има обоснована вероятност увеличението да е над 150 пъти

Повечето заводи не са публикували годишните си финансови отчети (ГФО) за 2025 г. с изключение на 3 завода.

Да, данните могат да се вземат от държавната администрация и от други източници, но няма да е етично да се публикуват по този начин, а и е възможно да има и грешки преди публикуването. Независимо от това цифрите могат да се екстраполират за 2025 г. за всички заводи. Вземаме средната стойност на увеличението на печалбата на трите завода, публикували отчетите си за 2025 г., и приемаме, че печалбата и на останалите заводи се е повишила с подобен процент.

За тези, които се съмняват, смея да кажа, че цифрите, които се получават, са съвсем реални. Екстраполираме цифрите и за първите 5 месеца на 2026 г., и то с по-умерен процент за увеличение на печалбата през 2026 г. Намаляваме получената сума с печалбата на военните ни заводи за 2021 г., умножена по броя на изминалите години, и увеличаваме тази сума с процента на инфлацията – по този начин получаваме само чистия принос на войната в Украйна без обичайната печалба на военните ни заводи.

Получава се печалба над 11 млрд. евро от началото на войната в Украйна. Към тази сума трябва да прибавим и печалбата на търговците на оръжие. Но тези печалби трудно могат да бъдат определени само по финансовите отчети, защото търговията няма граници, а и търговците използват често и фирми зад граница. Не смятам и тази част от печалбата, останала в държавната ни администрация...

След началото на войната голямата част от българските заводи получиха достатъчно пари и повечето собственици не ги похарчиха за самолети и яхти, а ги инвестираха, и сега и немалка част от старото съветско въоръжение и амуниции се произвежда по все по-модерен начин. От 21 български завода само държавният “Терем Холдинг” е на загуба през 2024 г.

Даже държавните Вазовски машиностроителни заводи са повишили печалбата си 96 пъти.

А без война държавният бизнес е с много разочароващи резултати

- през 2021 г. въпросните заводи правят близо 80 пъти по-малка печалба от “Арсенал”.

Шест от военните заводи са били на загуба през 2021 г., а сега правят отлична печалба.

Доста жалко беше, когато официално се говореше, че България не изнасяла оръжие за Украйна.

Такова изявление направи г-жа Корнелия Нинова като икономически министър. А всички знаеха, че българските заводи изнасят оръжие, но отива в Украйна през чуждестранни търговци – като например чешки, полски и други. На кого му трябваше част от печалбата вместо в България да отива в чужбина – това си оставаше една общоизвестна тайна.

Държавата не е на загуба от изнасянето на излишно или старо въоръжение

за Украйна, тъй като то е било заплащано. Не изключвам възможността да е изнесено нещо над заплатеното, но то не представлява отразяваща се на публикуваното число стойност.

Изводът от посочените числа показва, че колкото и лошо нещо да е една война, поне за България тя е имала положителен икономически ефект. Естествено, войната носи редица други вредни резултати, които не се изразяват само в цифри.

Евентуално влизане на Украйна в ЕС може да донесе и други допълнителни ползи за България – допълнителни права за българското малцинство в Украйна, което се изразява например в по-широкото изучаване на български език, и други ползи за запазване на народностното самосъзнание.