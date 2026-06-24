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Само в "24 часа" на 24 юни: Пенсиите на военни и полицаи са с 423 евро по-високи от средната

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Само в "24 часа" на 24 юни четете: 

Пенсиите на военни и полицаи са с 423 евро по-високи от средната

Интервю с автора на разказа за матурата за 7-и клас Христо Раянов: Телефонът не изключва четенето, да спрем да сме назидателни и да оставим децата сами да открият книгите

Асен Меджидиев стъпва в минното поле "здравна каса" и като лекар, и като кризисен мениджър

В специалните страници на "24 часа - 168 истории" четете още:

Един ден на другарката - опасните жени на социализма

Как по-умните от нас свиха рязко жертвите по пътя 

Вижте първите страници на "24 часа" от 24 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                             

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