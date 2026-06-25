Сирма Георгиева, терапевт: Зад всяка зависимост се крие една човешка история на самота и липса на подкрепа

Обществото ги толерира, но има стигма върху тях - това пречи на лечението, нормализацията на употребата пък спира превенцията, каза в интервю за "24 часа" председателката на Българската асоциация на специалистите по зависимости

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Няма ясна граница между експеримента и началото на зависимостта - това прави проблема толкова коварен

Обществото си представя, че тежките последици се случват само при хора с дългогодишна зависимост. Понякога и първият път може да е фатален - заради непознат състав на веществото, комбинация с алкохол, индивидуална реакция на организма или предозиране

За справяне с проблема е нужен постоянен диалог между институции, научната общност, професионалните организации, хората с личен опит и неправителствения сектор

- След трагедията в Благоевград, при която 16-годишно момиче загина на купон, на който се е употребявало наркотици, много родители си задават въпроса как е възможно да се стигне дотам? Вие как виждате случая?

- Преди всичко останало поднасям най-искрените си съболезнования на близките на загиналото момиче! Това е огромна човешка загуба и аз не бих си позволила да коментирам конкретния случай. Позволявам си единствено да напомня, че загубата на човешки живот и скръбта на близките не бива да бъдат сензация, но могат да бъдат повод да се изправим пред някои неудобни и разтърсващи истини.

Вярвам, че всеки човек знае, че употребата на психоактивни вещества носи риск. Проблемът е, че често сме склонни да подценяваме този риск, докато онзи на пръв поглед малък процент от статистиката не влезе в собствения ни дом.

Често обществото си представя, че тежките последици настъпват само при хора с дългогодишна употреба или развита зависимост. Реалността обаче е различна. Понякога една единствена употреба може да има фатални последици – заради непознат състав на веществото, комбинация с алкохол или други вещества, индивидуална реакция на организма или предозиране.

Парадоксално е, че въпреки огромното количество информация по темата, много хора днес нямат реална представа какво всъщност съдържа веществото, което им се предлага. В практиката си многократно сме установявали наличие на вещества в урината или кръвта, за които човека дори не подозира, че е приел. Както знаете, на нелегалния пазар няма контрол на качеството и никой не може да гарантира какво и колко точно съдържа едно хапче, течност или прах.

Друг сериозен проблем е, че част от веществата се представят като „безобидни", а сред младите хора продължава да се разпространява вярването, че „от един път няма какво да стане". В действителност рискът не започва след определен брой употреби. Той е наличен с всеки прием.

Информацията в онлайн пространството допълнително усложнява ситуацията. То е изпълнено с клипове и послания, които създават нереална представа за разпространението и ефектите от употребата. Така младите хора остават с усещането, че „всички го правят" или че „без това купонът няма да е достатъчно добър", а дори и че „употребата може да те направи по-готин, по-продуктивен, по-умен, по-добре да разбереш себе си...". Това не са абстрактни примери, това са думи, които чуваме ежедневно в практиката си.

В отговор на въпроса Ви бих казала, че е добре да насочим внимание не към „Как е възможно да се стигне до там?" а към „Какво можем да направим за да НЕ се стига до там?". Всяка подобна трагедия ни напомня, че не е достатъчно да реагираме след поредния тежък случай. Необходимо е да създаваме условия, които намаляват риска много преди той да се е проявил.

- Къде е границата между обикновено експериментиране с наркотици и началото на зависимост?

- За съжаление няма ясна линия, която човек може да види или усети и да каже: „Ето, дотук беше експеримент или просто употреба за забавление, а оттук започва зависимостта." Именно това прави проблема толкова коварен.

Истината е, че никой не планира да развие зависимост. Човек започва да употребява с любопитство, в търсене на ново, различно преживяване. И в действителност много хора са опитвали и дори нееднократно са употребявали психоактивни вещества, но не всеки развива зависимост. Мога да дам пример с алкохола - той е едно от легалните, широко разпространени вещества. Присъства в живота ни от хилядолетия и почти ежедневно, но не всеки употребяващ е развил алкохолна зависимост. Има фактори, които ни правят предразположени към различни видове заболявания. Някои хора са „подходящ терен" за развитие на диабет или хипертония, други – за развитие на зависимост. По-важният въпрос не е колко пъти е употребено дадено вещество, а каква роля започва да играе то в живота на човека.

Първите тревожни сигнали са когато веществото започне да се използва за емоционална регулация, например за справяне със стрес, тревожност, самота, болка. Представете си човек, работещ под високо напрежение. В края на работния ден пие едно питие, за да се отпусне, за да се „награди" за свършената работа, за да си почине, за да заспи по-лесно. Позната картинка, нали? И изглежда безобидно и оправдано – идеята е да мога да бъда спокоен със семейството си и отпочинал за следващия ден. Зависимостта не започва, когато вече имаме абстиненция и други физически симптоми.

Тя често започва много по-рано – когато веществото постепенно се превърне в предпочитан начин за справяне с живота. И това е изкушаващо, тъй като е на една ръка разстояние и винаги дава желания ефект. Постепенно човек започва да мисли все по-често за употреба, развива толеранс и естествено, увеличава количеството, докато неусетно загуби контрол.

- Има ли в момента в българското общество по-скоро стигма към употребяващите наркотици, или обратното – нормализиране и толерантност, особено сред младите? Кое е по-опасното според вас?

- Парадоксално е, но в момента наблюдаваме и двете едновременно. От една страна, все още има силна стигма към хората със зависимости. Те често са възприемани като слаби, безотговорни или виновни за състоянието си. Това кара много хора да крият проблема и да търсят помощ твърде късно.

От друга страна се наблюдава тревожно нормализиране на употребата на определени вещества. В социалните мрежи често се създава впечатление, че употребата е нещо обичайно, модерно или без особени последствия. В нощните заведения се употребява масово от хора на най-различни възрасти. Хората знаят защо има стъклени плотове в тоалетните, знаят от кого да си вземат прахче, хапче, течност. До съвсем скоро се продаваха балони с райски газ като атракция в заведенията. Не си спомням някой да е излязъл на протест срещу това. Обществото ни е лицемерно в това отношение – употребата се толерира до степен на укриване на сериозни престъпления, свързани с разпространението. В същото време сме нехайни или презираме, критикуваме, дори мразим хората, които са попаднали в капана на зависимостта.

И двете крайности са опасни. Стигмата пречи на лечението. Нормализацията на употребата пречи на превенцията. Нуждаем се от трета позиция – реалистичен разговор, който не демонизира хората, но и не омаловажава рисковете.

- Нормално е родителите да се притесняват и да искат да предпазят децата си. Каква е ефективната превенция на зависимостите при тийнейджъри?

- Най-ефективната превенция започва много преди тийнейджърската възраст. Изследванията показват, че забранителните и наказателните мерки далеч не са ефективни. Тъкмо обратното – те често усилват естественото детско любопитство. Всеки подрастващ тества системата, проверява какво ще се случи ако наруши правилата, иска да създаде свои правила и да живее по собствения си начин. Това е естествена част от развитието на младите хора и абсолютно необходим процес за автономизацията им. Ролята ни като родители и общество следва да бъде подкрепяща естествените процеси на развитието, но за да предпазим децата си от опасни и скъпо струващи избори, имаме задачата да развием така наречените „протективни фактори". Това означава че най-защитени са младите хора, които имат стабилна връзка с родителите си, усещане за принадлежност, ясни граници и възможност да споделят без страх от унижение или наказание. Превенцията не е еднократна лекция в училище и не е разговор след поредната трагедия. Превенцията е начин на живот, който подпомага младия човек да създава и поддържа смислени връзки, интереси, цели и усещане за собствена стойност. Тогава вероятността младия човек да прибегне към рискови поведения намалява драстично.

Бих искала да обърна сериозно внимание на едно широко разпространено мнение, че родителите трябва да бъдат приятели на своите подрастващи деца. Това е дълбоко погрешно разбиране за изграждането на доверителна връзка. Абсолютно необходимо е родителите да бъдат родители на своите деца. Да задават правила, които самите те да спазват и да опазват границите, които са поставили всеки път, когато тийнейджъра ги тества. С други думи – ако 15-годишното ни дете наруши вечерния си час, това следва да има конкретно последствие. Ако се случи отново – последствията се увеличават.

Ако децата ни не изпълняват своите ангажименти – в дома или в училище, не следва да получават привилегиите си. Например – ако детето ми не си е оправило стаята, няма да отиде на кино с приятели и т.н. Така работи светът ни, нали? Получаваме заплата, след като сме си свършили работата, а когато нарушаваме правилата/законите – получаваме глоби и санкции. Отговорността ни като родители е да подготвим децата си за живота в голямото общество. И нямам предвид да сме жестоки, критикуващи или безкрайно изискващи. С много търпение и любов да придружим децата си и да им помогнем да разберат как работят правилата. Как да са успешни, щастливи, удовлетворени в този свят, с тези правила.

- Кога и къде според вас най-често се проваля превенцията – в семейството, в училището, в онлайн средата или някъде другаде?

- Най-често тогава, когато различните системи не работят заедно. Твърде често семейството очаква училището да научи децата на дисциплина, ред, етикет. Училището очаква от семейството активно да участва в обучителния процес на децата. На всички им е трудно, не им достигат време, пари, инструменти, мотивация. Двете системи непрекъснато си прехвърлят отговорности и обвинения. И докато сме вторачени един в друг и обсъждаме на висок тон кой е по-виновен, децата ни порастват в онлайн пространството.

А социалните мрежи винаги са там за детето – присъстват колкото и както му се иска, безотказно! Неусетно влияят и оформят нагласите им, разбиранията, изборите. И така един ден просто установяваме, че сме облекли и нахранили детето, затрупали сме го с учебници и тетрадки, осигурили сме уроци, тренировки и куп лекции на тема „какво НЕ трябва да се прави", но нямаме никакъв достъп до вътрешния му свят. Не познаваме преживяванията му, не знаем какво го вдъхновява, не знаем какво мисли за света и себе си, дори не знаем кого нарича приятел и как го избира. Емоционалната връзка и доверието са тежко нарушени.

Истинската превенция е обща отговорност. Тя изисква известна зрялост на системите и отделните човеци в тях. Необходима е добра координация и желание за колаборация между родители, училища, здравни специалисти, местни общности и институции. Не можем да очакваме една система сама да компенсира липсите на всички останали.

- Рядко се говори открито за реалните мащаби на зависимостите в България. Каква е картината според вас и Българската асоциация на специалистите по зависимости? Кои са най-разпространените зависимости в момента?

- Зависимостите са значително по-разпространени, отколкото обществото си представя. Важно е да разберем, че когато говорим за зависимости, не говорим само за нелегални наркотици. Най-масово разпространени остават никотиновата и алкохолната зависимост. Ще си позволя да включа и зависимостта към захар и храната като цяло – един проблем, който в основата на поне 80 % от случаите на затлъстяване. Все по-сериозен проблем представляват хазартната зависимост, проблемната употреба на дигитални технологии и социални мрежи, както и комбинираната употреба на различни вещества.

Проблемът е, че България все още няма достатъчно добре интегрирана национална система за събиране и анализ на данни за всички форми на зависимост. Това затруднява както планирането на политики, така и развитието на услуги.

- Какво общо има между всички зависимости? Ако зависимостта е зов за помощ, какво се опитва да ни каже човекът?

- Преди всичко ни казва, че е самотен! Парадоксално е, но в света, в който всичко и всички са на един клик разстояние, ние човеците ставаме все по-самотни и неспособни на качествен емоционален обмен. В основата на всяка зависимост не е веществото или поведението само по себе си, а една човешка история изпълнена с преживявания на отчужденост, несподеленост, липса на подкрепа и разбиране, липса на качествено емоционално присъствие на друго човешко същество.

Хората не просто опитват, а заживяват ежедневно с вещества, хазарт, интернет или други поведения, защото тук и сега, абсолютно безотказно те решават някакъв проблем – дават самочувствие, удоволствие, облекчават болка, самота, тревожност, срам, празнота или усещане за безсмислие.

Затова често казваме, че зависимостта не е просто проблем на контрола. Тя е и опит за адаптация. Припомням ви, че ако сме помогнали на децата си да разбират как работи света и да познават „правилата на играта", те няма да мат нужда от подобен род помощни средства, за да се адаптират и да преживяват усещане за радост, наслада, удовлетвореност.

- Има ли достатъчно добра инфраструктура за лечение и рехабилитация на хора със зависимости у нас? Къде са най-сериозните липси?

- През последното десетилетие има сериозно развитие, но инфраструктурата все още е недостатъчна. Най-сериозните дефицити са в областта на намаляването на вредите от употребата, психосоциалната рехабилитация, дългосрочната подкрепа след лечение, услугите за деца и юноши и интегрираните услуги за хора с едновременно психични разстройства и зависимости.

Достъпът до специализирана помощ е силно ограничен или напълно липсва в много региони на страната. Сериозен проблем остава финансирането на тези услуги – все още държавата осигурява изключително малка част от подкрепата за хора със зависимост. Разходите по рехабилитацията остават почти изцяло за сметка на страдащите и техните близки.

Друг сериозен дефицит е липсата на единни национални стандарти, достатъчно обучени специалисти и възможността за качествен контрол на предлаганите услуги.

- Каква трябва да бъде държавната политика – изцяло в ръцете на властта или с участието на независими експерти и неправителствения сектор?

- Нито една успешна политика, касаеща общественото здраве не може да бъде изградена само от администрацията. Необходим е постоянен диалог между държавните институции, научната общност, професионалните организации, хората с личен опит и неправителствения сектор. Зависимостите са сложен здравен и социален проблем и изискват решения, основани на доказателства, а не на идеология, популизъм или моментен обществен натиск.

- Каква е ролята на близките – родители, партньори, приятели в процеса на лечение и възстановяване?

- Близките могат да бъдат както най-силният защитен фактор, така и неволен фактор за поддържане на проблема.

Възстановяването рядко е индивидуален процес. То се случва в контекста на взаимоотношенията. Съзнателно или не близките също са замесени и пострадали от боледуването. Разбираемо, в семействата има натрупани изключително много гняв, болка, разочарования, страхове, недоверие.

Специализираната, системна подкрепа, подпомага близките да разберат как функционира болестта, да се справят със собствените си преживявания във връзка с боледуването на техния близък и да създадат умения да го подкрепят качествено по пътя на възстановяването му. Това увеличава шансовете за дългосрочна ремисия драстично. Затова съвременният подход към лечението не работи само с човека със зависимост, а и с неговата семейна и социална среда.

- Трябва ли България да върви към декриминализация на употребата на наркотици, ако искаме да преминем към истински здравен, а не наказателен подход?

- Това е сложен въпрос, който изисква внимателен обществен дебат и анализ на международния опит. Най-важният въпрос не е дали дадена политика е по-либерална или по-рестриктивна, а дали реално намалява вредите и спасява човешки животи.

Наказателният подход сам по себе си не лекува зависимостта. Хората със зависимости се нуждаят преди всичко от достъп до лечение, рехабилитация и социална подкрепа. Според мен вярната посока е те да бъдат задължителни, при определени условия. Това разбира се отваря куп други въпроси – кой ще прави оценка на нуждата от лечение, кой, къде и с какви средства ще го осигури, до колко ще бъде ефективно то, когато е принудително и т.н. В западна Европа и САЩ има добри практики с доказана ефективност в тази посока.

За да бъдат адаптирани и приложени у нас се изисква на първо място политическа воля. Необходимо е колаборативна работа между МЗ, МТСП, МВР, МФ и множество подструктури на съответните министерства. Това ще доведе до необходимост от промяна в множество закони и подзаконови нормативни актове. Разбира се, за да се осигури реалната им практическа приложимост, абсолютно задължително е законотворците да работят съвместно с експертите на терен.

Зависимостта не започва с наркотика. Тя започва в момента, в който човек остане сам със своята болка. И затова най-силната превенция не е страхът, а връзката между хората.

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