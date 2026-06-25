Ако майките започнат по-рано работа, да получават обезщетението в пълния му размер

Една от идеите, по която ние, от Съвета на жените в бизнеса в България, работим от години, е свързана с възможността майките да се върнат по-рано на работа. Майчинството е една от най-важните роли, която жените играят в обществото. Дългото майчинство обаче има отрицателно влияние върху кариерното развитие на жените, тъй като обикновено води до загуба на професионален опит и знания. Това е и една от причините жените да получават по-ниско възнаграждение в сравнение с колегите им с еднакво образование и квалификация.

Липсата на подходящи детски ясли за отглеждане на малки деца и особено за деца под 1 г. е основната причина жените да не се връщат по-рано на работа. В тази връзка от години настояваме като компенсираща мярка да се получава целият размер на майчинството при по-ранно започване на работа (в момента е 50%). Това би позволило на работещия родител (в отпуск за отглеждане на новородено може да бъде и бащата) да наеме с тази сума детегледачка или да ползва частна детска ясла, а тя/той освен да продължи професионалното си развитие и да допринесе за компенсиране на изплатената сума за майчинство с вноските си за данъци и осигуровки.

От НОИ правилно казват: “Паричните обезщетения при бременност, раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст са плащания с компенсаторен характер. Тяхното предназначение е да заместят дохода от труд за периода, през който осигуреното лице не упражнява трудова дейност поради настъпването на осигурителния риск и необходимостта от полагане на грижи за детето до навършване на определената от закона възраст”.

Ключовият въпрос е, че осигурителният риск е настъпил поради необходимостта от полагане на грижи за детето до навършване на определената от закона възраст и осигуровките се плащат именно за покриване на този риск. Ако майката отглежда детето, на нея се плаща това обезщетение, но ако тя започне работа - този риск продължава да съществува, тъй като някой трябва да гледа това дете, респективно обезщетението трябва да се плаща. Отнемането му или изплащането му в намален размер при по-ранно започване на работа не дава избор на майките. Получаването само на 50% от майчинството не помага особено, тъй като възнагражденията за детегледачки и частни детски ясли, при липсата на държавни, нараснаха много и достигат до над 1000 евро. Това е и причината на този етап малко жени да се възползват от възможността за по-ранно започване на работа. Както се вижда от справката от НОИ - жените, започващи работа преди навършване на 1 година на детето, са минимален брой и това е преди всичко поради липсата на детски ясли за деца под 1 г.

При започване на работа жените освен осигуровки плащат и данъци, така че нетният ефект за бюджета е безспорен. Трудно е да си представим как при възможностите на дигитализацията продължаващото изплащане на обезщетение на започналия работа родител би довело до допълнителен разход за НОИ.

Създаването на условия за отглеждане на малки деца както като материална база, така и обезпечаването им с квалифициран персонал, е процес, който няма да завърши за един ден. Ние от СЖББ смятаме, че плащането на цялото обезщетение е мярка, която би била изключително навременна и би помогнала да се подкрепи както пазарът на труда, така и професионалното развитие на жените, без това да се отразява на доброто отглеждане на нашите деца.

Съветът на жените в бизнеса в България е сдружение, осъществяващо дейност в обществена полза, чиито основни цели са утвърждаване и популяризиране на добрите практики и програми за насърчаването на професионалното развитие на жените, както и подкрепа на младите специалисти за реализиране на потенциала им в България.

* Лидия Шулева е член на УС на Съвета на жените в бизнеса в България