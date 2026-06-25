Само в "24 часа" на 25 юни: Майките да получават пълно обезщетение, ако работят

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Само в "24 часа" на 25 юни четете:

Добрите да се държат за ръце и ще ни е цветно като мънистата на Деси - 7 страници за 23-тата церемония "Достойните българи"

Ако майките започнат по-рано работа, да получават обезщетението в пълния му размер - коментар от Лидия Шулева

Нов данък - 10% върху печалбите от хазарт и тото, по-скъпи винетки и осигуровки и още мерки, за да "не свършват парите 10 дни преди заплата" - всичко за проекта за редовен бюджет за 2026 г.

Зад всяка зависимост се крие една човешка история на самота и липса на подкрепа - интервю със Сирма Георгиева, председател на Българската асоциация на специалистите по зависимости

5 специални страници "Арт" - за изкуство и култура

5 страници спорт

Вижте първите страници на "24 часа" от 25 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.