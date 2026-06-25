Този бюджет си е свинщина

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България става геометрично прогресивна

Много се надявах да не пиша статия с такова заглавие. Достатъчно ми беше неудобно да изполвам думата „маймунски" за неприетите два бюджета от ноември 2025 г.

От ноември се случиха много неща:

Невиждани протести неочаквано събориха и бюджета, и кабинета. За пръв път в тях младите хора не искаха още пари, а се противопоставиха на прахосническите разходи за сметка на огромни дългове и дефицити, които ще завещаем на децата си. Впечатляваща гражданска зрялост.

Прие се удължителен бюджет. По идеология той предполага държавата да харчи само толкова, колкото събира – т.е. да живеем без дефицит.

Служебният кабинет Гюров обаче не направи НИ-ЩИЧ-КО. „Бюджетът бил на автопилот" (цитат от финансовия министър Клисурски). Затова до април финиширахме с рекорден за всички времена дефицит от –1,4 млрд. евро. Гадна зестра за следващите.

Защо ли се надявах на някакво бюджетно чудо при новата власт?

Новата партия преди изборите каза: „Знаем, можем и ще го направим". Част от икономистите им споменаваха балансирани бюджети. Участниците все пак не са случайни:

Премиерът е бил 9 години президент и е назначил 8 служебни правителства

Финансовият министър е бил два пъти премиер и също социален министър

Двете негови заместнички са били финансови министри

Шефът на Бюджетната комисия е имал сериозна финансова кариера. Може да е първият политик в българската история, работил в Goldman Sachs

За пръв път от 1997 г. партия печели с абсолютно мнозинство

На обществото толкова му е писнало от бюджетното блато, че има големи очаквания за реформи. Според мен смели мерки щяха да получат мощна подкрепа от всички икономисти и от бизнеса. И нямаше кой да ги спре.

ЕК стартира процедура за свръхдефицит, което би трябвало да е силен стимул за реформи и спестявания.

Новото танго – едно напред, едно назад

Но вместо това 2 месеца отново играхме танго, както след 2009 г. Всеки ден управляващите пускаха идеи за мънички мерки на стойност мижави десетки милиони. Но след почти никаква критика веднага ги опровергаваха. Eто примери:

Ще съкратим с 10% администрацията. Ама незаетите бройки от 1 септември. Ама после премиерът се оправда, че и предните правителства не били съкратили...

Ще спрем автоматизмите при заплатите в публичния сектор. Ама после – без тези в МВР и МО. Пък точно там са големите проблеми.

Периодът на майчинските ще се намали. А, няма.

Ще спрем актуализацията на Ковид-добавката в пенсиите. А, отказваме се.

Ще има по-висок данък върху собствениците на повече имоти. Били „за живеене, а не за спекулация" – някой да ми обясни тази марксическа логика. Ама май няма да има.

Ще концесионираме всички нови магистрали – браво! Ама след 2028 г. Дотогава – я камилата, я камиларят, я султанът.

Замразяваме минималната работна заплата до 2028 г. Да, ама не.

Сигурен съм, че списъкът е по-дълъг.

На 24 юни 2026 г. предложиха шокиращ бюджет с разходи 45% и дефицит –5.7% от БВП

За хиперинфлационната епоха 1990–97 г. не съм сигурен, но след 1997 г. категорично няма нито един случай някой да вкара бюджет с дефицит –5.7%. А какво ѝ е лошото и трудното на 2026 г.? Война ли има у нас? Мигрантска вълна ли? Природно бедствие ли? Пандемия ли? Рецесия и безработица ли? Или са кацнали извънземни като във филма „Денят на истината" по кината? Ние в слънчевия юни планираме колосален дефицит, а ако всичко гореспоменато ни се случи, и то изведнъж? Направо прогресивно да закриваме държавата.

При Виденов (ляв) средните разходи са били към 35% от БВП. Станишев (ляв) подкрепи съкращения на 17 хил. бройки в администрацията и завърши успешен мандат с 36% разходи, както и с огромни излишъци. А тогава държавата беше мнооого по-бедна от днес. Кабинетът Борисов-3 внесе бюджет с разходи от 52 млрд. лева (над 26 млрд. евро) за 2021 г. И тогава бях критичен, а Президентът Радев го нарече „разхитителен". Подкрепях това определение. Но и това са вероятно са били разходи под 40% от БВП, както повелява Законът за публичните финанси.

Само 5 години по-късно премиерът Радев внася бюджет с разходи от 56.8 млрд. евро. Ако през 2021 г. 26 млрд. са били разхитителни, тогава тези какво са? А, явно прогресивна означава геометрично прогресивна.

За нематематиците – геометрична прогресия означава да се засилваме към пропастта с все по-голямо ускорение.

Пропуснат политически шанс

Нова власт се оценява по първия ѝ бюджет. Можеха да останат в историята с героизъм. Да излъчат министър на финансите на годината в света, какъвто имахме с Милен Велчев. Да дадат заявка за втори мандат, а опозицията да остане нерелевантна.

Твърдя, че Бюджет-2026 можеше да е с излишък

Но за целта са нужни знания, смелост и отговорност. А получаваме некадърност, страхливост и безхаберие. Ето част от нужните стъпки за пореден път:

Незабавни съкращения в администрацията до 30 хил. бройки, от които над 12 хил. незаети Оптимизация в целия публичен сектор – силови структури, съдебна система, брой болници, брой държавни университети. Министерствата могат да са с 3 по-малко (Асен Василев дори смело предлага да са само 12), агенциите с 20% по-малко. Общините могат да са 3 пъти по-малко, защото има такива с 1000 души население Премахване на автоматизмите при заплатите във всички сектори Концесии на магистрали, летища и пристанища, мостове и тунели, жп обекти, ВиК. Жокер – Гърция получи 3,2 млрд. евро първоначална концесионна такса за една магистрала, с което се запъти към излишъци. Ние получихме 600 млн. лв. при Летище София Приватизация, започвайки от енергетиката Спиране на парите за ток Системата на ТЕЛК и пенсионният модел Цялостен режим на спестявания, който не се забелязва с 56.8 млрд. евро разходи...

Моят речник на епитетите

Ноември 2025 г. – Бюджет-2026 с -3% дефицит: „маймунски".

Юни 2026 – с -5.7%: „свинщина", както обещах тогава.