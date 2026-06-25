Храната, която ни лъже

Стана ясно, че едно от най-популярните масла на българския пазар, представяно като качествено немско краве масло, според данните на контролните органи, съдържа над 95% немлечни мазнини.

Масло, което не е масло.

Само това изречение би трябвало да ни разтърси.

На пръв поглед това изглежда като поредна новина от икономическата хроника, поредна санкция и поредният регулаторен казус. Само че не е. И като лекар, майка и изключително разтревожен човек, към момента си мисля, че тук не става дума само за масло, а за доверие и негласното споразумение между обществото и хранителната индустрия, според което написаното на етикета трябва да означава същото, което има и в опаковката. Нали така?

Да, ама не. И когато това споразумение е нарушено, не се руши авторитетът на някоя търговска марка, а самата идея, че потребителят може да направи информиран избор.

И тогава те връхлита страшен въпрос - наистина ли знаем какво ядем?

От десетилетия спорим за мазнините. После спорихме за захарта. След това за солта. Днес демонизираме палмовото масло, утре вероятно ще демонизираме нещо друго. Но големият въпрос е друг, не е само каква е единичната съставка, а какво е направено с храната, преди тя да стигне до нашата чиния. Колко индустриални процеси е преминала? Колко пъти е била преформулирана? Колко инженери са работили върху нея? Колко лаборатории са участвали в създаването ѝ? Или пък колко алгоритми са изчислявали кое е онова съотношение между мазнина, сол, захар и аромат, което ще ни накара да посегнем отново? Ето това вече е нещо, което мен като невролог ме плаши. Защото тук не става дума само за хранене, то вече е въпрос на невробиология.

Чували сме, че хората лъжат. Чували сме за реклами, проекти, корпорации и политици, които лъжат. Но чували ли сте за храна, която ни лъже? Може би това е най-точното определение за голяма част от ултрапреработените продукти на XXI век. Те изглеждат като храна. Ухаят на храна. Имат вкус на храна. Но са конструирани така, че да въздействат върху мозъка по начин, който природната храна никога не прави.

Всеки един от нас е изправен пред хранителна архитектура, проектирана за да увеличава консумацията, да създава повторяемост, да изгражда навик, да поддържа желание и да ни кара да искаме още. И още. И още.

Много хора днес вярват, че хранителният проблем се свежда до една или няколко съставки. Да, ама не, мили хора. Проблемът не е само в захарта, нито е само в мазнината ... не е само и в палмовото масло или свинската мас. В продължение на векове хората са готвили със свинска мас и са живели без супермаркети, без ултрапреработени десерти и без индустриални формулировки. Проблемът възниква тогава, когато храната спре да е храна и се превърне в индустриален продукт. Когато природният произход стане нещо тотално второстепенно, а маркетинговият образ нещо тотално водещо. Днес реалността в опаковката все по-често се разминава с обещанието на етикета. Ако си купя зехтин и вътре има предимно друго масло, това е измама. Ако си купя масло и вътре няма масло, това също е измама. Дори продуктът да не е токсичен, дори да не ми предизвика незабавно атеросклероза или инсулт .. Измамата си остава измама.

Носителят на награда „Пулицър" Майкъл Мос описва как хранителната индустрия инвестира огромни ресурси в разработването на продукти, които стимулират максимално нашите центрове на удоволствие и жажда за консумация. И това не е конспирация, а бизнес модел. Колкото по-дълго един продукт задържа вниманието на мозъка, толкова по-успешен е той и колкото е по-трудно да спреш след първата хапка, толкова по-добре дизайнът на този продукт е изпълнил задачата си.

И тук вече навлизаме в една много дълбоко морална територия. Защото когато една система систематично използва знанията за човешката биология, за да стимулира свръхконсумация, въпросът престава да бъде само икономически, а става обществен. Здравен. Етичен. Морален.

Понякога дори аз не зная какво да купувам и какво да мисля. И може би следващия път, когато застанем пред рафта в магазина, трябва да си зададем различен въпрос. Не само: „Какво ям?", а: „Кой е проектирал това, което ям?" И още по-важното: „С каква цел?"

Защото бъдещето на нашето здраве може да зависи не толкова от калориите, които приемаме, колкото от способността да различаваме храната от нейната имитация ... а това вече не е просто потребителски избор. Това е форма на културна и здравна грамотност ... може би е най-важният навик, който всички трябва да усвоим ... заедно ... през XXI век.

И след всичко, което чухме по новините и прочетохме днес, буквално се чудя коя е най-безопасната вечеря, която да сервирам на моето семейство. Мисля си, че просто ще сваря едни картофи, ще ги поръся с малко зехтин и ще направя една голяма салата от истински зеленчуци от село. За Лили ще приготвя супа от леща, защото много я обича. И нищо повече.

Може и само плод, ще видя.

Колкото по-кратко е разстоянието между нивата, морето, градината, фермата и моята чиния, толкова по-малко място има за измама. Може би трябва да си задаваме този въпрос, преди да хапнем нещо: Колко ръце, фабрики, лаборатории и маркетингови отдели са стояли между мен и тази храна? Сигурно това е един от най-полезните филтри за бъдещето. Той съвсем не е перфектен, но си струва да го помислим. Защото природата не произвежда храни с 25 съставки. Не произвежда храни с ароматизанти, подобрители и съвършено бляскава пластмасова визия. Тя ражда ябълки, яйца, домати, боб, леща, кисело мляко, орехи ... трябва да ядем храни, които баба ни би разпознала като храна и такива, които са възможно най-близо до първоизточника си.

По-малко опаковки. По-малко съставки. По-малко реклама. Повече истинска храна. И, дай Боже, повече истински хора около нас.

От Фейсбук.