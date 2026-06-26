Даниел Пеев - Дънди: Сделка с Господ бе да даря наградата от “Капките” на приятел - във всяко семейство, и в моето, е имало човек с коварна болест

Българинът е много състрадателен, с голямо сърце и помага дори когато няма

Страхуваме се да покажем, че сме щастливи, за да не ни завиди някой или от суеверие

Това, че не ти се усмихва в магазина или в ресторанта, не прави човека по-малко достоен

Когато едни хора посадят дърво, знаейки, че никога няма да седят под неговата сянка, тогава обществото ще расте здраво

Мнозина негодуват: "Държавата я няма, нищо не прави за мен!" "Държавата трябва да ми даде работа", "Държавата трябва да ми осигури живота!". А ти дал ли си нещо на тая държава? Платил ли си си данъците? Оправил ли си нещо, че очакваш тая държава да ти помогне?

На церемонията “Достойните българи” президентът Илияна Йотова връчи отличие на актьора Даниел Пеев - Дънди. Той развълнува българите, като дари наградата си като победител в 14-ия сезон на “Като две капки вода” на близкия си приятел и състудент Боян Христов, който се лекува от коварна болест.

- Взехте решението да дарите на болен приятел голямата награда от формата “Като две капки вода” буквално на минутата, в която ви обявиха за победител и изненадахте тогава всички на сцената и пред телевизионните екрани. Видимо това беше голяма емоция за вас - за първи да помагате на хора в беда, г-н Пеев?

- Не, но за първи път ми се случва да бъде толкова голяма наградата, която решавам да даря. Цената на автомобила, който спечелих в "Капките", е в пъти по-голяма от хонорара, който получих за участието си там. И това някак си ми беше като сделка с Господ.

Дни преди финала на “Капките” си бях казал, че ако наистина спечеля, ще помогна на човек да се оправи и в полезрението ми никога да не попадат хора, които страдат от най-коварната болест на века. Тази е основната причина, поради която постъпих така - защото всички ние в семействата си имаме по някой, който поне веднъж е страдал от тази болест. Аз също не съм изключение.

- Вашият приятел Боян зарадва ли се?

- Със сигурност, но знаете колко е тегаво лечението. Преди седмица бях превел към сметката на Боян сумата от автомобила и едни пари, които спечелих от лайв в “Капките”. Правя каквото мога. Ама трябва и Господ да помага - такова е положението.

- Няколко пъти се чувах с вас преди церемонията “Достойните българи” и все бяхте на път. Сигурно имате впечатления състрадателни ли са българите?

- Близо 12 000 км минах тук за месец и половина, а годишно - 70-80 хиляди километра. И имам впечатления какъв е българинът - в душата си е дълбоко състрадателен, с много голямо сърце, не е лицемерен и помага и в нямането си.

Това, че не ти се усмихва в магазина или в ресторанта, а понякога на човек му се случва да бъде нацупен, не го прави по-малко достоен. Виждал съм такива хора, които не са от най-засмените, но първи се хвърлят да помагат. Затова никога не трябва да съдиш някой по кориците, а по съдържанието.

На това ме е учил Господ. Казваме: “О, той сигурно е такъв, той е онакъв.” Но впоследствие се оказва, че е точно обратното на това, което си мислиш, че е.

- Очевидно у нас има много добри българи, но защо сме на дъното на световните класации по щастие?

- Може би защото българите се страхуваме да показваме, че сме щастливи. Да не би някой да ни завиди. Или от суеверие, че ще стане нещо лошо, затова по-добре да не казваш, да не споделяш, че си щастлив. Но ако е вярно, че се славим като най-нещастните хора в света, аз лично вярвам, че това ще се промени.

- Кога?

- Може да се промени от всеки сега. Просто хората трябва да кажат, че го искат, и да го направят, после да си сложат усмивката, дори и да не им е приятно. Тогава нещата ще се променят. Защото човек привлича това, което самият е. И ако се опита да превъзмогне ситуацията, в която е, може да привлече усмивка. А усмивката винаги провокира добро.

- На церемонията “Достойните българи” чухме историята на една жена - Антония Банкова, която излязла от колата си, за да помогне на шофьор, получил инфаркт зад волана. Но колите я подминавали, водачите им ядосано натискали клаксони, гневни, че задръства движението, ругали с нецензурни думи. Как го обяснявате?

- Безумно е това, което се е случило. Адмирации за жената, която въпреки обидите и нападките е успяла да помогне на човека.

- Лоши хора ли са онези, които все бързат и си гледат часовника, без да помогнат?

- Значи, няма лоши. Просто добрият пример трябва да се показва и да се афишира. На мен лично ми е обидно как с историите на добротворците, които “24 часа” всяка година разказва, ние, нормалните хора, помагаме на други в беда, а едни забързани непукисти спират, бибиткат първосигнално и безучастно. Ами имат глави, да се замислят защо човекът е спрял! Мен това ме побърква.

- Дали е вярно, че в по-малките населени места, където хората се познават, са много по-сплотени и солидарни, отколкото в големия град, където всичко се губи, включително и доброто?

- Ами, не знам. По-скоро повече помагат хората, които нямат, защото знаят какво е да нямаш. И е много важно онези, които имат повече, да знаят, че като помогнат, ще имат три пъти повече. Затова и аз се опитвам да дам тоя пример. Важно е да покажеш, че ти, който си утвърден в професията си, виждаш смисъл в това да помогнеш и го правиш, защото така даваш добър пример, и затова Господ ще ти го върне тройно. Не трябва обаче да очакваш, че ще е непременно нещо материално. Може да е в здраве, може да е в емоция, може да е в много други форми, но той ще ти го върне. Аз вярвам, че няма невъзнаградено добро и ненаказано зло.

- Вие в какво намирате утеха, когато сте отчаян или не сте в настроение?

- В музиката - тя е тази, която ме вдъхновява, защото е най-непреходното изкуство. Можеш да излеееш всичко в нея и чрез нея. Просто вибрациите на музиката и на правилния тон винаги ти дават правилната посока.

- Ако сте изпадали в тежки ситуации, кой най-много ви е помагал?

- Помагали са ми родителите, помагал ми е Стефан Данилов. Ето защо съм такъв - ами заради него, заради баща ми, заради майка ми, заради баба ми, заради приятелите ми. Имам трима приятели, на които звъня винаги, когато имам проблем. Дори в три посред нощ те ще дойдат и ще ми помогнат, без да се замислят. Това е най-голямото щастие. И най-голямото добро.

- Наистина ли Стефан Данаилов ви е подарил счупен стол? Защо?

- Защото аз го счупих на първото си представление - тогава бях 21-годишен. Каза, че това е стол, който вече не може да се употребява от друг човек на спектакъла, и се зарече да купи нов стол. Заръча обаче да пазя счупения като символичен подарък и награда за първото си появяване на професионална сцена.

- Сега участвате в много риалита. А в театъра? А в киното?

- Три са риалитита. Едното беше заради сериала Sunny Beach, който излизаше паралелно с Dancing Stars. Обадиха ми се и казаха: “Дънди, искаш ли да участваш в Dancing Stars?” Възкликнах: “Абе хора, какви са тия танци, какви са тия глупости?”. Ама аз съм се хвърлял със сърце и душа във всяко начинание. Казах си: “Що пък да не се науча да танцувам? В крайна сметка не правим нещо лошо. Не даваме лош пример. Танцът обединява, музиката обединява. Що да не се хвърля в това?”. И го направих.

А след това ми се обадиха за риалитито с готвенето - една друга моя страст, заради която се съгласих да участвам. И за капак накрая ми се обадиха от “Като две капки вода”. Сигурно хората са си казвали: “Гледай го този как се натиска наляво, надясно. Обаче ми хареса, защото е актьорско, защото има пеене, има талант, може да покажеш себе си, има и безобразие, и разкрепостеност. Затова и се съгласих да участвам. А пък взех, че си го и спечелих абсолютно неочаквано. И точно заради това реших: “Ей тая награда ще я дам на друг!”

Ампутиран съм от чувство за конкуренция и от това да кажа: “Аз съм по-добър от този или онзи!”. Нека хората да решат. Мен не ми е важно. Кралят се играе от пешките.

- Мнозина твърдят, че благотворителността помага там, където държавата не може. Съгласен ли сте?

- Знаете ли какво? Според мен никога не трябва да очакваме държавата да помага. Човек първо трябва да помогне сам на себе си. Мнозина казват “Държавата я няма, нищо не прави за мен!”, “Държавата трябва да ми даде работа”, “Държавата трябва да ми осигури живота!”. А ти дал ли си нещо на тая държава? Платил ли си си данъците? Оправил ли си нещо, че очакваш тая държава да ти помогне?

Първо ти трябва да си помогнеш и да дадеш на твоята държава, за да може тя да помага на бедните, на близките ти. Има обаче случаи, които не зависят от теб. Тогава държавата е редно да помогне и жалко, ако не го прави.

Когато едни хора посадят дърво, знаейки, че никога няма да седят под неговата сянка, тогава обществото ще расте здраво.

Това е истинският смисъл ще помогне ли държавата, или не. Ако ти не очакваш, ще има за следващите.

CV

Роден е на 20 октомври 1989 г. във Варна.

15-годишен се присъединява към театрална трупа към Младежкия дом - Варна.

През 2012 г. завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” в класа на проф. Стефан Данаилов.

В момента играе в постановки на Бургаския, Благоевградския, Русенския театър и участва в частни трупи на театрите “Артвент” и “Мелпомена”.

Сред по-известните му сценични участия са в “Хамлет” на режисьора Явор Гърдев, “Животът е прекрасен” на режисьора Александър Морфов в Народния театър “Иван Вазов”.

Играе в сериалите “Съни бийч” и “Животът на Жоро”.

Носител е на международни награди за кино и театър.