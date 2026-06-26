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Само в "24 часа" на 26 юни: Лаптопи, годежен пръстен, ампули с ботокс забравят в метрото, влака и на летището

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Само в "24 часа" на 26 юни четете:

Лаптопи, годежен пръстен, ампули с ботокс, дрон и шини забравят в метрото, влака и на летището

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Горещо, идеално за плаж през почивните дни

Вижте първите страници на "24 часа" от 26 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                         

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