Страната, в която и мантинелите убиват, вместо да ни пазят

Само за два дни два тежки инцидента на пътя, и то на магистрали. Тирове минават през мантинелите като през солети, както пръв написа Слави Ангелов, навлизат в насрещното движение и газят каквото им се изпречи по пътя.

При първата катастрофа две деца - на 9 години, и бащата на едното от тях загиват на място в буквално сплесканата им кола. Още двама възрастни се борят за живота си. Трагедията е огромна, за почернените семейства животът никога повече няма да бъде усмихнат.

Логично е да се запитаме дали не сме се запътили към страната, в която не само безумните шофьори убиват. Но и мантинелите, вместо да ни пазят, също убиват. Защото се трошат при първия сблъсък с камион.

Сега, разбира се, започват големите приказки - какво трябвало да се направи, как родните мантинели за нищо не стават, защото някой (май) е откраднал и от тях...

Само да припомним, че на 25 август 2018 г. един автобус край Своге не беше спрян от мантинелата и падна в дере, при което загинаха 15 души. После пак имаше много от големите приказки.

Фактите обаче сочат, че много от най-тежките инциденти на пътя са с тирове. Дали защото техните водачи (български и главно чужди) не са решили, че те са господарите на пътя. И че за тях правилата не важат особено. Някой ден може и да има прилични мантинели по българските пътища. Но ще има ли кой да ни пази от тировете убийци - няма отговор.