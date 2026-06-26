Доц. Боряна Аврамова: Май целенасочено се отлага проектът за Националната детска болница

Съгласни сме с решението на КЗК, отдавна предупреждаваме за нередности с поръчката

Доц. Боряна Аврамова е председател на Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница и началник на Клиниката по детска хематология и онкология към УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ".

- Доц. Аврамова, миналия месец имахте работна среща с министър Катя Ивкова, на която присъства и директорът на ЗИКДБ Десислава Малинова. След това от инвестиционната компания обявиха, че сте коментирали поръчката. Какво точно си казахте?

- Поръчката не сме коментирали. При служебното правителство за първи път имаше нагласи, че тя не е добре направена, и тогавашният служебен министър доц. Михаил Околийски поиска отговори на конкретни въпроси. Заради съмненията, че поръчката няма да бъде одобрена, че не е направена както трябва и може да има обжалване, ние поискахме да ни предоставят по-подробна информация и да ни дадат отговорите на въпросите на доц. Околийски. Освен това настоявахме да допълним Обществения съвет с Цвета Йоцова, която е юрист и специалист по обществените поръчки. Настояхме да ѝ се даде по-голям достъп, да участва при изготвянето на обществените поръчки или поне да бъде информирана през цялото време за оформянето им.

Тогава разбрахме, че има фирма, която обжалва. А ние отдавна предупреждаваме за нередности около конкурса. Мотивите, с които е върната обществената поръчка, съвпадат с част от нашите искания, което показва, че сме били на прав път - да има международен конкурс, да има въобще конкурс, да не е само обществена поръчка.

- Какво се случи със заявката ви за пресъединяване на нови членове в Обществения съвет?

- В продължение на повече от месец има абсолютно мълчание по този въпрос. Така и не получихме нова заповед или разрешение от министерството за разширяването на Обществения съвет. Единствената заповед е все още на доц. Околийски, в която фигурираме представителите на неправителствените организации в лицето на Надежда Цекулова, Мария Брестничка и Надежда Рангелова. Като нов член е вписан архитект Руси Делев. Аз съм от старите членове и съм обявена за председател. Другият лекар, който влиза в тази заповед, е доц. Печилков от Националната кардиологична болница. А още на първите две срещи се уговорихме, че трябва да бъде още по-разширен общественият съвет. Първо, отново да предложим на старите членове, който иска да се включи и в новия обществен съвет, и отделно да го разширим с други специалисти като строителен инженер и юрист.

- Видях документ в регистрите, че сте имали и онлайн среща, на която сте поканили министерството?

- Да, имахме онлайн среща. Поканихме министерството, но никой не се отзова на тази покана. Всъщност това беше първото заседание, което направихме, и беше онлайн.

- А това онлайн заседание се проведе преди или след срещата ви с министър Ивкова?

- След нея, докато изчаквахме все пак да се появи решение, свързано със състава на Обществения съвет. Всичко това се случи през май, като последната дата, в която разменяхме писма с министерството, беше 26 май и оттогава няма нищо. Затова на пресконференция отново повдигнахме въпроса, че трябва да стане ясно дали сегашното министерство е съгласно с този разширен състав, ако трябва да се издаде нова заповед. Аз не знам точно какви са административните действия, но Общественият съвет е неофициализиран. Не е в този вид, в който трябва да бъде.

- Да се върнем на поръчката. Вие сама отбелязахте, че всъщност жалбата е подадена на 22 април, а след това е отчетена в последния ден за кандидатури - 18 май. Аз разбирам, че вие не сте юрист и може би не сте сигурна за причините, но имате ли някакъв коментар по въпроса? Защото това отново забавя самия процес.

- Общото впечатление, което оставят всички тези действия, е, че, както се казва на жаргон, се тупка топката и се отлагат нещата. Каква е причината за това, не мога да кажа. Вече минаха много години, в които играем на тази игра с отлагане на детската болница, и това създава впечатление, че е целенасочено. Отстрани изглежда, че всъщност няма политическа воля да се завърши тази детска болница.

- Стана ясно, че от ЗИКДБ обжалват решението на КЗК за спирането на поръчката пред Върховния съд. Как смятате, че ще се развие казусът?

- Становището на Комисията за защита на конкуренцията напълно отговаря на част от нашите притеснения и предупреждения, че най-вероятно ще се стигне дотам. Въпросът е, че сега следва ново обжалване от страна на Здравната инвестиционна компания, което всъщност отново ще забави нещата. Едно такова обжалване може да продължи и повече от година.

- С оглед на всичко казано, кога е възможно да се започне по-сериозна работа по детската болница?

- За съжаление, все повече се отлага започването на строежа въпреки всякакви административни, юридически събития и мерки. Въпреки че сегашният министър-председател даде заявка, че болницата е сред приоритетите му, и че трябва до края на тяхното управление, ако е пълен мандат, тя да бъде построена. Аз не съм много убедена, че това ще се случи.

Трябва да се вземат спешни мерки, да се прекрати обжалването и да се направи нов истински конкус и нещата да следват нормалния си ход, без да пораждат съмнения у хората за нередности.