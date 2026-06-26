Докога недостойните ще убиват достойните?

Две гривнички с мъниста, които никога няма да стигнат до ръчичките на Мишо и Боби. Още две бели ангелчета отлетяха, без да имат шанс да пораснат като достойни българи. Заради недостойните.

Вижте завещанието на седмицата от Найден Тодоров:

Докато бях водещ на церемонията “Достойните българи”, при всеки възможен случай хвърлях поглед към очите на малката Деси и черпех позитивни емоции от блясъка им. Когато научава за тежка диагноза на 5-годишната Димана, 11-годишната Деси от Варна взема кутия с ръчно изработени от нея гривни, застава пред централен магазин в квартал “Аспарухово” и започва да ги продава. За дни събира над 3000 лева за болното момиче. А хубавата новина днес е, че Димана е добре.

Деси носеше от гривничките си, за да сложи на ръцете на други достойни. Мънистата, които беше низала, ми напомняха затворена верига на доброто. Добри хора, хванати ръка за ръка. България, каквато мечтаем да бъде. Герои, рискували живота си, за да спасят непознати. Герои, които не разполагат с много, но връщат без замисляне големи суми пари. Герои, които ни учат и вдъхновяват.

Церемонията свърши. Уж щастието от делата на достойните беше първа новина. Погледнах телефона си... Две деца и бащата на едното бяха загинали - поредни невинни жертви на войната по българските пътища.

Само преди година на “Достойните българи” плакахме заради Сияна и другите загинали ангели на пътя. Нали уж този път детската смърт беше извадила България от комата? Нали щяхме да видим резултати? Не популизъм и празни думи. Реални действия.

Помните ли, че и Сияна беше тръгнала по пътя, за да подари на дете с увреждания гривничка с мъниста, направена от нея? Защото ангелчето подаряваше любов. Какво дадохме в замяна на доброто сърчице на Сияна? Подарихме ѝ смърт.

Година по-късно - още от същото. Продължаваме да пилеем мънистата на България. Оставяме децата си да се търкалят по пътя като мъниста от скъсана гривничка на надеждата. Изцапани с кръв. Тяхната. Нашата.

Знаете ли каква е силата едно детенце да ходи пред магазин, да продава свои гривнички и за дни да събере няколко хиляди, за да помогне на друго детенце да живее? Знаете ли каква е цената на това? Не се измерва в хиляди левове или вече в хиляди евро. Съизмеримо с възможностите - това е жест за милиарди. Едно детенце спасява живот с крехките си ръчички и доброто си сърце.

И в същото време с недостойна лекота погубваме деца, погубваме българи, погубваме бъдещето си.

Защото в една машина за стотици милиони, че даже милиарди, са правени сметки дали не може да спестим. Дали не можем да отклоним. Дали не можем да забогатеем. А в същото време обедняваме и измираме.

Така ли трябваше да разберете, че мантинелите на скъпоценната магистрала се огъват като детска кашкавалена пръчица, че се трошат като детска солета, че се късат по-лесно от детска гривничка? Не помислихте ли за бетонни разделителни стени или високозадържащи стоманени мантинели? Прекалено скъпи ли са ви? Или няма толкова често да ги ремонтирате, за да прибирате? По-скъпи ли са ви милионите... от живота на едно дете? От живота на две? А от живота на двеста?

Ясно е, че трудно ще се намери ваксина срещу идиотите на пътя. Но не ми казвайте, че няма начин да се изреже туморът на недостойните, на които не им пука как е построен пътят!

Като обмисляте следващата схема - дали за лъжовно скъп асфалт, дали за солета, маскирана като мантинела, помислете за какво ще харчите парите, ако днешната далавера утре убие собственото ви дете. За чуждите е ясно, че не ви пука.

А на всички по веригата, от които нещо зависи. Зависи, защото сте зависими? Или наистина от вас нещо зависи? Ако и догодина си говорим за същото - все тая. Все тая, ако пак ще се питаме - докога недостойните ще убиват достойните?