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Деси с гривничките и още 8 деца герои

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Президентът Илиана Йотова връчи отличието на 11-годишната Десислава Костадинова от Варна, а тя ѝ подари една от собственоръчно направените гривнички, с продажбата от които събра 3000 лв. и ги дари за лечение на 5-годишната Димана. СНИМКИ "24 ЧАСА"

Девет деца и юноши станаха герои на церемонията "Достойните българи" и се присъединиха към голямото семейство на добротворците, които "24 часа" събира и награждава вече 23 години.

Когато добрината извира от детско сърце, умилява с благородството и жертвоготовността към изпаднали в беда и дава кураж на по-възрастните, които нямат тази смелост. Това се случи и в зала 6 на НДК онзиден, когато деветимата бяха отличени със званието "Достоен българин" пред очите на общественици, политици, журналисти, артисти и добри хора от цялата страна.

Наталия, Георгиус, Никол, Лея и Емилия, които не позволиха на пиян да седне зад волана и да потегли.
Наталия, Георгиус, Никол, Лея и Емилия, които не позволиха на пиян да седне зад волана и да потегли.

11-годишната Десислава Костадинова от Варна бе сред първите, които получиха своята първа страница на "24 часа" с историята, която я направи част от най-смислената общност в държавата - тази на добрите хора. Връчи я президентът Илияна Йотова затова, че събра от продажба на ръчно изработени гривнички 3000 лв. и ги дари на тежко болната 5-годишна Димана. Малкото дете вече е добре, а Деси подари гривничка и на президента Йотова, и на актьора Даниел Пеев -Дънди, награден заедно с нея. "Доброто е заразно, човек трябва да помага винаги, когато е възможно", пожела на всички Деси.

Трогателна бе и историята на учениците Наталия, Никол, Лея, Емилия и Георгиус, които не позволиха на видимо пиян шофьор да се качи и потегли с колата си.Обадили се в полицията и не позволили на мъжа да седне зад волана. На церемонията Георгиус призова: "Правете добро, защото доброто е щастие".

Момчето феникс Даниел, което разнасяше храна и вода на пожарникарите в огнената стихия край Сунгурларе, на церемонията “Достойните българи” със семейството си и приятел.
Момчето феникс Даниел, което разнасяше храна и вода на пожарникарите в огнената стихия край Сунгурларе, на церемонията “Достойните българи” със семейството си и приятел.

Не по-малко възхищение събра 16-годишният Даниел Гълъбов, който 3 поредни дни обува ботушите на баща си, изминава десетки километри с колелото си, за да носи вода и храна на пожарникарите в огнената стихия край Сунгурларе. Огнеборците казвали за него, че изглежда като феникс. "Не ни струва нищо да правим добро", скромно каза Даниел, когато получи отличието си.

13-годишният Кристиян Николов от село Долна Веленица пък върна огромна сума пари на семейство пенсионери. Оказва се, че мъжът предотвратил тежък инцидент с Кристиан с колело преди година. А сестра му Натали спасила живота на жена в безпомощно състояние, която видяла на улицата, и веднага се обадила на Спешна помощ. Актьорът Христо Пъдев, който заедно със съпругата си - актрисата Цветина Петрова, им връчи отличията изрази искрена надежда някой ден децата му да приличат на Кристиян и Натали, защото "да правиш добро, е истинският смисъл да сме на тая планета".

Кристиян Николов, който върна голяма сума пари на пенсионери, и сестра му Натали, спасила жена в безпомощно състояние, прегърнати от актьорите Христо Пъдев и съпругата му Цветина Петрова, които им връчиха отличията.
Кристиян Николов, който върна голяма сума пари на пенсионери, и сестра му Натали, спасила жена в безпомощно състояние, прегърнати от актьорите Христо Пъдев и съпругата му Цветина Петрова, които им връчиха отличията.

Президентът Илиана Йотова връчи отличието на 11-годишната Десислава Костадинова от Варна, а тя ѝ подари една от собственоръчно направените гривнички, с продажбата от които събра 3000 лв. и ги дари за лечение на 5-годишната Димана. СНИМКИ "24 ЧАСА"
Наталия, Георгиус, Никол, Лея и Емилия, които не позволиха на пиян да седне зад волана и да потегли.
Момчето феникс Даниел, което разнасяше храна и вода на пожарникарите в огнената стихия край Сунгурларе, на церемонията “Достойните българи” със семейството си и приятел.
Кристиян Николов, който върна голяма сума пари на пенсионери, и сестра му Натали, спасила жена в безпомощно състояние, прегърнати от актьорите Христо Пъдев и съпругата му Цветина Петрова, които им връчиха отличията.

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