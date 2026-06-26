Деси с гривничките и още 8 деца герои

Девет деца и юноши станаха герои на церемонията "Достойните българи" и се присъединиха към голямото семейство на добротворците, които "24 часа" събира и награждава вече 23 години.

Когато добрината извира от детско сърце, умилява с благородството и жертвоготовността към изпаднали в беда и дава кураж на по-възрастните, които нямат тази смелост. Това се случи и в зала 6 на НДК онзиден, когато деветимата бяха отличени със званието "Достоен българин" пред очите на общественици, политици, журналисти, артисти и добри хора от цялата страна. Наталия, Георгиус, Никол, Лея и Емилия, които не позволиха на пиян да седне зад волана и да потегли.

11-годишната Десислава Костадинова от Варна бе сред първите, които получиха своята първа страница на "24 часа" с историята, която я направи част от най-смислената общност в държавата - тази на добрите хора. Връчи я президентът Илияна Йотова затова, че събра от продажба на ръчно изработени гривнички 3000 лв. и ги дари на тежко болната 5-годишна Димана. Малкото дете вече е добре, а Деси подари гривничка и на президента Йотова, и на актьора Даниел Пеев -Дънди, награден заедно с нея. "Доброто е заразно, човек трябва да помага винаги, когато е възможно", пожела на всички Деси.

Трогателна бе и историята на учениците Наталия, Никол, Лея, Емилия и Георгиус, които не позволиха на видимо пиян шофьор да се качи и потегли с колата си.Обадили се в полицията и не позволили на мъжа да седне зад волана. На церемонията Георгиус призова: "Правете добро, защото доброто е щастие". Момчето феникс Даниел, което разнасяше храна и вода на пожарникарите в огнената стихия край Сунгурларе, на церемонията “Достойните българи” със семейството си и приятел.

Не по-малко възхищение събра 16-годишният Даниел Гълъбов, който 3 поредни дни обува ботушите на баща си, изминава десетки километри с колелото си, за да носи вода и храна на пожарникарите в огнената стихия край Сунгурларе. Огнеборците казвали за него, че изглежда като феникс. "Не ни струва нищо да правим добро", скромно каза Даниел, когато получи отличието си.