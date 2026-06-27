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Само в "24 часа" на 27 юни: Защо младите се крият под нова самоличност - съботен очерк

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Само в "24 часа" на 27 юни:

Благой Георгиев - водещ, модна икона или близнак на Азис

17 години след смъртта си Майкъл Джексън отново оглави класациите, а Billie Jean е №1

Защо младите се крият под нова самоличност - съботен очерк

След като два пъти пребори рака, Род Стюарт пак се сблъска с лоша болест

Мръсните тайни на БГ история: Англичани обявяват Надежда Станчова за първата жена дипломат в света

Вижте първите страници на "24 часа" от 27 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                       
                                                                                                                         

                                                                              

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