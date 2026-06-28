Коментар на седмицата №2: Радев свири на ПП и ДБ като на цигулка

Отново публикуваме най-четените коментари през седмицата. Този е под №2 с над 32 хил. прочитания

Покаже ли им пръст – веднага скачат

Тъй като Великобритания е остров, нейните политици имат отвратителния навик да се съобразяват с островитяните. Например сега премиерът Киър Стармър се отказва от властта, защото рейтингът му паднал до минус 46 (23 на сто одобрение, 69% неодобрение). Какво толкова? Германският му колега Фридрих Мерц е на минус 64, но здраво стиска държавното кормило. Французинът Еманюел Макрон е на минус 60, съпругата му бие шамари пред хората, но той е на поста докрай, защото отговаря за евро-атлантическите ценности.

Тогава какво да кажем за Румен Радев с неговия рейтинг от плюс 33? Разликата между него и Мерц е цели 97 пункта – възможно ли е хем да е такъв популист, хем да е истински натовец?

Според мен заслугата не е негова, а на “демократичната общност”

Докато на Запад опозицията прави всичко възможно да атакува доверието към властта, тук тя полага неимоверни усилия да го вдигне и укрепи. Да, тя също критикува, и то 2 пъти по-яростно, но винаги от погрешната посока, с което го прави безкрайно симпатичен на широките народни маси. С такива врагове за какво са ти приятели?

Колкото пъти генералът призове за мир в Украйна, толкова пъти “експертната” общност около ПП и ДБ изригва: “Путинист! Мурзилка! Зелен чорап! Оставка, импийчмънт, лустрация, революция! Война до дупка!”.

Нормалният българин ги гледа, гледа, пък си казва - ако на тия им падне да управляват, става страшно. Добър, лош, генералът поне стои стабилно и жена му не го бие.

Ето сега например Радев пак им свирна - закани се, че ако руският патриарх Кирил не бъде изваден от списъка, той нямало да подпише 21-ия пакет санкции срещу Русия (сигурен съм, че ще подпише). И

“демократичната общност” веднага клъвна, скочи и ревна и срещу Радев,

и срещу Путин, и срещу патриарха Кирил, и срещу православието като такова. Тези дни ще видим как това ще се отрази на проучванията, но явно ще е благотворно за него и уринално за тях.

Явно “демократите” ни не са си взели поука от изборите. Две седмици преди тях социолозите предвиждаха, че “Прогресивна България” ще спечели някъде около 80-90 мандата. Тогава ПБ пусна видеоклип, в който Радев се ръкува с Путин – хитроумна провокация. Демократичната общност веднага налапа кукичката, нададе боен вик и започна да къса ризи. И каква стана тя - вместо 80-90 мандата Радев взе цели 131. Спокойно може да приемем, че 40 мандата са подарък от будната “демократична общност”. Айде 30 да са.

Тя правилно го атакува, нали му е опозиция, но защо все откъм погрешната страна? Борбата за мир винаги печели пред зова на войната, това е като две и две - четири. А страхът от ядрена война направо помита урните. Даже започвам да мисля, че

между Радев и ПП и ДБ има някакъв таен сговор

Радев бил новият Орбан? С какво го плашите – Орбан все пак беше на власт 20 години, партията му 5 пъти спечели парламентарните избори, а днешният му наследник е от същото котило. Ако искаш да губиш, гледай какво прави Орбан и прави обратното.

Напоследък т. нар. демократична общност взе да усеща, че май чука, където не се пука.

“РР е голяма, груба заблуда на продемократичната ни общност от самото начало на дейността му! – пише седесарят класик Николай Слатински… - Затова за РР дори уважаваният от мен Христо Грозев каза по-по-най-непонятна нелепост - как щял да бъде хрисим, защото нямало къде да ходи… Но той е далеч от България и няма анализи, които показват, че е наясно с реалната ситуация у нас; специалист, и то перфектен е в друго”. (Кое друго?)

Уви, Христо Грозев е много по-близо до истината именно защото е далеч от България. Тук правят какви ли не анализи, а там знаят фактите.

Много по-задълбочено се опитва да обясни грешката на “демократичната общност” бившият аспирант по научен комунизъм, който сега е старейшина на Отучения комунизъм:

“Осъзнаването на реалната опасност повърхностната “западна” принадлежност на България в един момент да изтънее и да се скъса доведе ключови западни стратегически фактори до необходимостта да “раздрусат чувала с плъховете”. “НАТО-вският генерал” се оказа удобен тактически избор за локален политически оператор за постигане на тази цел. А, бе, не е ли проруски...? А, big deal - ако се окаже неподходящ, ще го сменим...”

Значи генералът е бил инструмент за отстраняването на Борисов и Пеевски от властта? Цветната революция в края на миналата година му слага в ръцете чувала с мишките:

“…Сега вече дойде наистина редът на Радев. Подкрепен бе от много места - и отвън, и отвътре, и от Изток, и от Запад, но за този текст най-важна е подкрепата за него от демократичната общност.

Много близкото до нея служебно правителство силово редуцира купуването на гласове на изборите от 19 април за ГЕРБ и ДПС, но се оказа, че ...каналите за купуване на гласове са максимално използвани от една друга партия... Познахте - “прогресивната”...”

Аха! Оказва се, че бъдещият кандидат за президент от ППи ДБ

Андрей Гюров е разчистил терена за купуване на гласове от Румен Радев?

Не го казвам аз, твърди го маститият лидер на “експертната” общност!

Но според мен и там не е истинската грешка на “демократите”. По-добре да се замислят защо техните атаки срещу генерала все наливат вода в неговата мелница?

Както казах, атакувате го от погрешната страна. Генералът си е класически натовец и в крайна сметка ще подпише санкциите със или без патриарха Кирил. Слабото му място е съвсем друго – правителството му е дясно, бюджетът му е десен, целият му екип е десен, а България е шампион по неравенство и народът ни жадува за ляво лидерство.

Едно е ясно за тези, които излизат на жълтите павета – те не обичат олигархията. Следователно тяхната природа е лява, но няма кой да им го обясни. В главите им е монтиран погрешният чип. Грантоядните “експерти” ги разпределиха в дясната идеологическа кошара, заключиха ги там и хвърлиха ключа в Перловската река.

И обратното - БСП направи най-ултрадесния преход в цяла Европа, но си лепна ляв етикет на задника. Помните ли, че синята коалиция на Костов се самоопредели като “консервативна партия”? В същото време правеше най-радикалните реформи. Радикален консерватор – това е нещо като дървено желязо. “Демократите” у нас са против демокрацията, защото народът не е подходящ. И така нататък, и така нататък – няма сериозна партия, която да не е подменена.

Затова слагам на всички наши партии, експерти и техните политически клишета по едни кавички – да се знае, че полът им се различава от джендъра.

Да се вгледаме и в партията на Радев – самият той стана премиер по волята на БСП, целият му екип беше от БСП и все още е, но идеите на неговия екип са по-десни и от тези на Гюров, и на Желязков, и на Асен Василев. Там е незащитеното му мекотелие, но няма нужда от защита – просто защото няма кой…