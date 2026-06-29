Кметът Емануил Манолов: Безводието е важна тема за Павликени - търсим решение, но без да се политизира

Градът ни се утвърди като община, която умее да планира и да реализира идеите си

От 8 месеца камионите с инертни материали от строежа на магистрала "Хемус" разбиват улиците и общинските пътища. Не може да сме транзитен коридор за тежкотоварен трафик

Изграждаме бъдещето всеки ден, не го чакаме да дойде

- Г-н Манолов, по-малко от година и половина остава до края на четвъртия ви кметски мандат. Какви са вашите амбиции за Павликени, който на днешния ден навършва 83 г. със статут на град?

- За мен най-важното е след всеки мандат хората да виждат реална промяна в живота си. Павликени е млад град по историческите мерки, но е

място с дълбоки корени, трудолюбиви хора и огромен потенциал

Амбицията ми е в края на този мандат да можем уверено да кажем, че сме направили още реални крачки към модерна, добре уредена и привлекателна община.

Работим едновременно в няколко направления – инфраструктура със силен акцент върху водоснабдяването, образование с акцент върху STEM средата и професионалната квалификация, социални услуги, спорт, култура и икономическо развитие.

Вярвам, че успехът на една община не се измерва само с построените обекти, а с това дали младите хора виждат перспектива да останат тук и дали възрастните живеят спокойно и достойно. През последното десетилетие Павликени се утвърди като община, която умее да планира и да реализира проектите си. Искам този ритъм да се запази и през следващите години. Павликени не чака бъдещето да дойде – ние го изграждаме всеки ден.

- Кое бе най-голямото предизвикателство пред вас и Павликени през последната година?

- Най-сериозното предизвикателство безспорно остава демографската картина, която засяга цяла България. Заедно с това се сблъскваме с нарастващи разходи за поддръжка на инфраструктурата, социалните услуги и публичните системи.

Поредната година, в която държавният бюджет не е приет навреме, ни поставя пред невъзможността да планираме дългосрочно. През последната година сериозно внимание изискваха и въпросите, свързани с водоснабдяването, здравеопазването и подготовката на големите инвестиционни проекти.

Всяко едно от тези направления засяга пряко ежедневието на хората. В трудни времена общините трябва да бъдат стабилни. Нашата задача е да осигурим спокойствие, предвидимост и перспектива. Смятам, че успяхме да запазим именно тази стабилност.

- Кои важни проекти успяхте да реализирате?

- Реализирахме десетки проекти във всички населени места на общината. Обновяват се улици, обществени сгради, училища, спортни обекти и социална инфраструктура.

В последната година сме работили по 28 проекта на обща стойност 35,79 млн. лв.

Сред тях най-голям дял заемат средствата, насочени към подобряване на водопроводните системи, включително големият проект за първи етап от мрежата в село Недан и отделните проекти за първи етап в шест села.

Особено значение има модернизацията на Дома за стари хора в Караисен – една инвестиция за близо 3 млн. лева, която ще осигури много по-добри условия за възрастните хора. Продължаваме да инвестираме в образованието. Новият Център за високи постижения в Професионалната гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски" е пример как съвременните технологии могат да достигнат и до по-малките общини. STEM центрове са изградени и в останалите училища в общината.

Развиваме и социалните услуги, като STEM лаборатории провокират интереса към уроците в повечето училища в общината.

внедряваме енергийно ефективни решения и модерна техника

Всичко това е част от една последователна политика – публичните средства да се влагат разумно и с дългосрочен ефект. Една от дейностите в посока "зеления преход" е инсталирането на фотоволтаични панели на общински сгради. Наскоро открихме такава инсталация в Комплекса за социални услуги, където монтирахме и зарядна станция за електромобили и закупихме електромобил за социалните работници.

Фотоволтаици има и на покривите на два центъра за настаняване от семеен тип, както и на спортната зала, на ОУ "Св. Климент Охридски" и на детска градина "Атанас Неделчев" в Бяла черква. Това означава по-ниски разходи за електричество, по-голяма предвидимост и възможност повече средства да бъдат насочвани към подобряване на грижата за хората. В същата посока беше и амбицията ни да обновим уличното осветление в Павликени и Бяла черква с енергийно ефективи осветители. Ефектът е налице - по-добре осветени улици, които разходват по-малко ток.

- Немалко усилия и инвестиции бяха вложени през последните години за преодоляване на безводието. Сега язовирите преливат, но 7 села още са на режим. Има ли решение за хората там?

- Община Павликени многократно е поставяла темата пред държавните институции. Работим активно с "ВиК Йовковци" и с МРРБ за търсене на устойчиви решения. Истината е, че в много населени места водопроводната мрежа е силно амортизирана, а загубите по нея са огромни. Дори когато има достатъчно водни количества, част от тях се губят по трасето.

Хората имат право да очакват решение и ние няма да спрем да настояваме за необходимите инвестиции. Водата не е лукс. Тя е основно човешко право.

Общината активно работи за подобряване на водопроводните мрежи. Изпълняваме 3 проекта за реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в Бутово и Дъскот, Горна и Долна Липница, Патреш и Лесичери. Над 10 км водопроводи ще бъдат реконструирани по друг наш проект в Недан. Общата стойност на инвестицията възлиза на 5 млн. лв. без ДДС.

Включени са най-критичните участъци, които определят качеството и сигурността на водоснабдяването. Всяка от тези инвестиции изисква огромни финансови средства, които не са по силите на местния бюджет. Затова се налага да се обърнем към европейските фондове и да се съобразим с техните изисквания, например за брой хора, които ще имат подобрение след направената инвестиция.

Още от първите ми месеци като кмет през 2011 г. са задвижени теми като

изграждане на градската пречиствателна станция за отпадни води,

подмяната на канализацията на града. Чрез 7 отделни проекта успяхме да обновим и водопроводната мрежа на Павликени.

Наред с това работихме проекти за Караисен, което е едно от големите ни села и сред най-засегнатите от безводието. Подменихме главни клонове в Бяла черква. Завършихме допълнителното водоснабдяване на Върбовка. Подменихме тласкателния водопровод за Вишовград.

Изпълнихме десетки дейности, за да облекчим по някакъв начин хората от засегнатите села –

финансирахме сондажи за търсене на алтернативни източници, за вземане на проби

Периодично извършваме обследване на водопроводни мрежи, за да бъдат открити и отстранени скритите аварии. Правим всичко това със силно ограничен ресурс – малък брой експерти в администрацията, изключително недостатъчен финансов ресурс и ограничено време. Темата е важна и ще бъде на дневен ред в следващите години. Всеки опит тя да се политизира всъщност е във вреда на хората и се надявам те да го разбират.

- Идва магистрала "Хемус", но какво се случва с обходния път за камионите с фракция от кариерите, които ще разбият градските улици?

- Вече 8 месеца камионите с инертни материали разбиват улиците и общинските пътища. Павликени не може да бъде транзитен коридор за тежкотоварен трафик за сметка на спокойствието на гражданите и състоянието на уличната мрежа.

Настояваме да се довърши изграждането на обходния път на град Павликени и сме поставяли въпроса многократно пред компетентните институции.

Изграждането на магистрала "Хемус" е стратегически важно за Северна България, но заедно с това трябва да бъдат решени и всички съпътстващи инфраструктурни въпроси. Развитието не трябва да преминава през разрушаването на вече изграденото.

Притесненията ни са, че на наша територия се срещат две трасета - на магистрала "Хемус"

и на магистрала Русе – Велико Търново. Това означава преминаване на огромно количество тежкотоварни камиони през наша територия. Огромно притеснение имат хората в Михалци, откъдето вече преминават камионите.

Намерихме алтернативно трасе, така че те да заобикалят селото. Но и общинският център и още няколко населени места в общината са потърпевши от тежкотоварния трафик.

- Какви са приоритетите в инвестиционната програма на общината за тази година? Къде ще бъдат строителните площадки?

- Продължаваме с рехабилитация на улици и общински пътища, с подобряване на образователната и социалната инфраструктура и с мерки за енергийна ефективност.

Предстои сериозна работа по обекти както в Павликени, така и в населените места. Наш принцип е средствата да достигат до всяко село, защото хората навсякъде имат еднакво право на качествена среда за живот.

След няколко дни ще открием в Гимназията по аграрни технологии център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Той включва 4 работилници за придобиване на професионални умения - по полиграфия, по растениевъдство, за металообработващи машини с цифрово програмно управление и за земеделска техника. Напреднала е реконструкцията на общежитието към гимназията.

Сградата и дворът на закрития Дом за деца с умствена изостаналост в Михалци ще възвърнат социалната си функция, щом завършим двете сгради за социалната услуга "Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция" за общо 30 потребители, както и ремонта на съществуващата сграда, която ще бъде превърната в център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства.

- Реши ли се казусът с управлението на общинската болница и финансовите сътресения там?

- Болничното здравеопазване е сред най-трудните системи за управление в цялата страна. Недостигът на медицински кадри, финансовият натиск, забавеното възстановяване на средства са проблеми, които не подминават и нашата болница.

Огромно сътресение за финансите на болницата предизвика скандалът около конкурса за управител. Времето показа, че там е имало политически оттенък.

Местната общност категорично заяви, че иска запазване на досегашния ръководител д-р Ренета Кръстева. Тя е заслужила много високо доверие от целия колектив на болницата и от всички жители на общината.

Никой не вижда необходимост, нито смисъл от сменянето с нов управител. Въпреки трудностите лечебното заведение продължава да изпълнява своята важна обществена мисия. Полагаме всички усилия за стабилизиране на дейността и за запазване на достъпа на хората до медицинска помощ.

За мен най-важното е жителите на общината да имат сигурност, че могат да получат лечение близо до дома си.

- Павликени се гордее с талантливи и успешни млади хора. Какво прави общината, за да подкрепя тяхното развитие?

- Подкрепяме училищата, спортните клубове, читалищата и всички организации, които работят с деца и младежи. Всяка година отличаваме най-добрите ученици, творци и спортисти. Осигуряваме условия за спорт, за културни изяви и за развитие на талантите. Отскоро имаме първенци и в сферата на IT технологиите, във философски състезания, а учениците от гимназия "Цанко Церковски" редовно са първенци в "Млад фермер".

Броят спортни клубове, които сме обезпечили с материална база и дофинансираме, надминава някои областни градове. Когато видя млад човек от Павликени да печели национални или международни отличия, приемам това като успех за цялата общност.

Нашата задача е да им дадем възможност да разгърнат потенциала си. А дали ще останат тук, зависи и от това каква община ще изградим за тях.

- Освен с бъдеще градът е горд и със своето минало. Има ли развитие по проекта за старото училище в Михалци?

- Сградата на старото училище в Михалци е ценна част от културно-историческото

наследство на общината

Търсим възможности за осигуряване на финансиране за нейното съхраняване и възстановяване. Вече показахме визуализации как ще изглеждат фасадите на килийното училище, когато бъде изпълнен проект за реставрация и консервация на сградата.

В последните 12 месеца община Павликени извърши редица дейности, които са основополагащи

Най-важната сред тях е, че имаме съгласувани в института за културно наследство проекти в първи етап: архитектурно заснемане и фотодокументация; технически проект и проект Консервационни и Реставрационни работи. Това ни отваря път да продължим с проектирането.

След получаване на пълната проектна документация община Павликени ще търси възможност за финансиране на реставрацията. Убеден съм, че подобни сгради заслужават шанс за нов живот. Те пазят паметта на поколенията и са част от идентичността на нашите села.

- Какво сте подготвили за Деня на града?

- Празникът на Павликени винаги е бил празник на общността, който се разгръща през целия месец юни. И тази година бяхме подготвили разнообразна програма за хора от всички възрасти - концерти, театрални постановки и др.

Искаме всеки човек да почувства атмосферата на един град, който пази традициите си и уверено гледа напред. 29 юни по традиция завършва с фолклорен спектакъл в Летен театър "Никола Гюзелев". Тази година посрещаме ансамбъл "Филип Кутев" и каня всички ваши читатели да се насладят заедно с нас!

- Какво ще пожелаете на жителите на Павликени за празника?

- Пожелавам на всички жители и гости на Павликени здраве, благополучие, вяра в доброто и много поводи за гордост с нашия град. Нека бъдем единни в стремежа си да развиваме родния си град, да създаваме по-добри условия за живот на младите хора и да съхраняваме ценностите, които ни сплотяват като общност.

Визитка

Инж. Манолов е роден на 20.12.1969 г. в Павликени. Завършил е Техникум по строителство "Ангел Попов" във Велико Търново и Висшия институт по архитектура и строителство – София. Ръководил е строителна фирма .

4-и мандат е кмет на община Павликени от БСП. Бил е президент на Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа и член на Изпълнителното бюро на Съвета на европейските общини и региони. Женен, с един син.