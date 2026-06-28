На люлка или на парасейлинг - гаранцията не е много ясна

Мъж на 42 г. и 9-годишното му дете пострадаха, след като паднаха от люлка на панаир в град Антоново. Причината - скъсана метална тръба, с която е била закрепена люлката. Таткото е с фрактури на ребрата, детето е в реанимация, но без опасност за живота.

На пръв поглед - нищо тревожно. Пък и когато лятото ни започна с черна серия убити деца и младежи по пътищата на България, подобни новини с люлки бързо отиват в ъгъла. Щом няма жертви, уповаваме се на онази класика: Господ е българин. И я караме през просото, както си знаем.

Да напомним трагедията, при която дете на 8 г. падна от парашут заради скъсано обезопасително въже и загина пред очите на родителите си през август 2025 г.

После пак дойдоха заканите и обещанията - виновните ще се накажат, ще има много по-строг контрол. Ще има - някога. Сега промени в закона има в тази посока, но пък ги няма по-строгите наредби, така че всичко ще си върви по познатия начин поне до края на сезона. И пак се разчита на късмета всичко да мине без инциденти - защото нали Господ е българин. При нас е така: чакаме първо да се обърне колата, после се вземат някакви мерки, ама и за тях не бързаме много.