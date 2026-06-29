Само в "24 часа" на 29 юни - Двоен данък за втори дом ще извади на пазара 200 000 празни жилища

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На 29 юни в "24 часа" може да прочетете:

Заплатите на военните се замразяват за 2026 г., но автоматизмът трябва да бъде запазен - интервю с министъра на отбраната Димитър Стоянов

Двоен данък за втори дом ще извади на пазара 200 000 празни жилища - толкова са само в София

И това лято част от столичани пак ще си вземат студен душ, но ремонтите вече са по-кратки

Мегапоръчката за мантинелите не е спряна, а е блокирана заради жалби

Как пловдивчанинът Виктор счупи леда на замръзналия Гребен канал, за да спаси от удавяне жена

Вижте първите страници на "24 часа" от 29 юни през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.