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Урок първи: всяко дете трябва да знае какво да прави в екстремни ситуации, за да не стане голямата беля

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Магистрала „Струма” СНИМКА: Архив

Едно момиче на 12 години прояви изключително хладнокръвие и невероятен рефлекс в екстремна ситуация и успя да спре колата, докато майка му губи съзнание зад волана. 

В тази история всички участници са реагирали буквално по учебник - от смелата тийнейджърка до дежурните на телефон 112 и пътните полицаи.

Детето много бързо е преценило, че трябва да позвъни на спешния телефон. И така е спасило и майка си, и себе си, и останалите участници на пътя от голямата беля.

Случилото се обаче още веднъж напомня на възрастните, че някои уроци трябва да се преподават в училище, и то още от първи клас. Хубаво е, че има беседи от пътни полицаи и от екипи на телефон 112 кога и как се реагира в извънредна ситуация.

Но само тези беседи не са достатъчни. Първите уроци, които днешните деца трябва да научават в училище, са точно тези - как да постъпят, ако се случи катастрофа, повреда на автомобила, пожар, земетресение... Ако са знаели как да постъпят, две български деца, които се задушиха в колата на родителите си заради жегата в Кипър, можеха да се спасят.

Животът често има друга логика и точно знанията и бързата реакция може да се окажат решаващи.

Материала по темата прочетете тук.

Магистрала „Струма” СНИМКА: Архив

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